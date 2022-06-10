УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12492 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаТехнології
6 167 25
Кабмін (6255) IT-індустрія (50) Денис Шмигаль (2690)

Держава планує надати гранти на навчання на ІТ-курсах 60 тис. українців, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Технології

шмигаль

Уряд планує виділяти гранти на навчання українських громадян на ІТ-курсах.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль зауважив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч людей, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за його словами, в останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, а тому держава хоче збільшити увагу до сектору і допомогти тим, хто хоче піти в ІТ.

"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері", - відзначив прем’єр.

Шмигаль вважає, що ці грантові програми можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки.

Також читайте: В більшій частині України навчальний рік має розпочатись в режимі офлайн, - Шмигаль

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Розпил бабла на гівнокодерів.
Війну спочатку закінчіть.
показати весь коментар
10.06.2022 19:44
+8
It курси нічого не дають і точно не працевлаштовують. Якщо у людини немає схильності довго сидіти і колупатися у тисячах рядків знаків і букв, аби ця хєрня працювала, то ніякі курси цьому не навчать. А роздавати гроші всім хто думає, що ось закінчу курси і будуть платити 5000 баксів - це повна маячня. Програмування - це в першу чергу про самоосвіту і саморозвиток, а не про діплом. До того ж роботодавцям потрібні ваші навики, а не курси. Тому ті хто хоче стати програмістом, вчіться самостійно, мотивуйтесь самостійно і буде вам зп 30-50 тис грн вже через рік-два. В інтернеті інформації і безкоштовних ресурсів дуже багато.
показати весь коментар
10.06.2022 19:59
+7
Якою маячнею вони займаються!
показати весь коментар
10.06.2022 19:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я теж знаю які мудрі слова потрібні Україні - хеві індастрі, машінері, кемікал, сілікон і тд. ..одним айті ситий не будеш як показує практика
показати весь коментар
10.06.2022 19:43 Відповісти
Розпил бабла на гівнокодерів.
Війну спочатку закінчіть.
показати весь коментар
10.06.2022 19:44 Відповісти
"гівнокодерів"? так негайно залиш цей форум, взагалі не користуйся інтернетом, вимкни негайно компьютер, смартфон
показати весь коментар
10.06.2022 19:52 Відповісти
Але вона права...
показати весь коментар
10.06.2022 20:24 Відповісти
Кожному ІТ-учню, няню від гетьманцева...
показати весь коментар
10.06.2022 19:48 Відповісти
скоро не залишиться промислових інженерів, будемо зерно молотити й кодити. В перервах - займатися куплю-перепродам
показати весь коментар
10.06.2022 19:48 Відповісти
та ні...якраз в перервах будемо зерно молотити
показати весь коментар
10.06.2022 19:59 Відповісти
software інженер доданої вартості несе в десяток раз вище ніж промисловий. Для економіки він важливіший, тому його зп в рази вища.
показати весь коментар
10.06.2022 20:03 Відповісти
ви пане подібні до мера Львова садового з його торгівельно-розважальною сирно-каво-пиріжковою иканомікою.
а я завжди казав - як москалі на нас попруть ми їх будемо сирниками закидувати поки вони не луснуть.
а то виявляється можна айті інжернерів у хакерську атаку відправити...прогрес
показати весь коментар
10.06.2022 20:08 Відповісти
Зарплата в software цілком логічна, але питання хто важливіший - це дуже тупо, вибачай. Software інженер ніколи не запустить нафтопереробну установку, так само як нафтовик ніколи не накодить необхідний код. Для держави необхідні обидва, якщо держава нормальна
показати весь коментар
10.06.2022 20:30 Відповісти
Якою маячнею вони займаються!
показати весь коментар
10.06.2022 19:51 Відповісти
но за какие деньги (и чьи это деньги)!
показати весь коментар
10.06.2022 21:13 Відповісти
Потрiбнi масони, а не айтишники. Краiна в руiнах.
показати весь коментар
10.06.2022 19:51 Відповісти
It курси нічого не дають і точно не працевлаштовують. Якщо у людини немає схильності довго сидіти і колупатися у тисячах рядків знаків і букв, аби ця хєрня працювала, то ніякі курси цьому не навчать. А роздавати гроші всім хто думає, що ось закінчу курси і будуть платити 5000 баксів - це повна маячня. Програмування - це в першу чергу про самоосвіту і саморозвиток, а не про діплом. До того ж роботодавцям потрібні ваші навики, а не курси. Тому ті хто хоче стати програмістом, вчіться самостійно, мотивуйтесь самостійно і буде вам зп 30-50 тис грн вже через рік-два. В інтернеті інформації і безкоштовних ресурсів дуже багато.
показати весь коментар
10.06.2022 19:59 Відповісти
146% правда. Не існує ніяких курсів, на яких вас навчать "писать код". Програміст - це досвід, тобто портфоліо виконаних задач, які реально працюють. Якщо у вас нема гарного портфоліо, вас даже на безкоштовний фріланс не візьмуть, бо там триста мільйонів індусів безкоштовно будуть робити все, від пітона до мінєта...
показати весь коментар
10.06.2022 20:28 Відповісти
які канали порекомендуєте?
показати весь коментар
10.06.2022 20:31 Відповісти
Незважаючи на те, що всі великі IT контори виїхали та вивезли всіх, хто зміг виїхати.
показати весь коментар
10.06.2022 20:05 Відповісти
якусь дурню мутять
показати весь коментар
10.06.2022 20:15 Відповісти
может лучше народ стрелять обучать? там, патроны купить дополнительные, стрельбы устроить. за каждого дохлого кацапского орка - премию, градации, там, за фсбешника, бурята, партизан засылать (в Москве народ не в курсе как палить "силовиков" к примеру), "адиннарот" как никак, да и война вроде как, а так кто-то снова хочет за "курсы" бабла отхватить, наверное "минцифры" или кто там. прямо в "дие" курсы скоммуниздят напечатают чтобы два раза не ходить. а если учесть что во всех нормальных компаниях курсы как правило бесплатные (так как это обычно тупо набор на работу и дополнительное обучение и так соображающих, да и в университетах чему-то должны были научить) то это таки очередной чистый распил бабла во время войны, мародерство.
показати весь коментар
10.06.2022 21:11 Відповісти
"Левое полушарие, похоже не дружит с правым"

С одной стороны, есть ИТ специалисты, которые приносят валюту в страну по курсу 29, которая потом продается по курсу 37грн

И они не включены в список, которых нельзя мобилизировать

А теперь выдадим гранты, обучим, и можно мобилизовать

Получается деньги на ветер...
показати весь коментар
10.06.2022 21:45 Відповісти
Конечно, если под шумок открыть свои фирмы по обучению - то неплохой доход будет.

Вроде в этом есть логика

А что дальше будет мобилизуют или нет - то уже проблемы "студентов"
показати весь коментар
10.06.2022 21:47 Відповісти
А створити нормальні умови для тих, хто залишився тут, працює та донатить нашим хлопцям, то зась? Так, шмига? Простіше з нуля навчити нових та попиляти гроші? Скільки часу потрібно вкласти і грошей в освіту, щоб гарно заробляти - це не курси-шмурси і не красти из держ.корита.
Тоталітарна московія - "доступ к ряду льгот в рамках господдержки IT-отрасли, среди которых право на отсрочку от призыва и льготная ипотека".
А це у нас від прихильників подоляки

м(ихалич) айтішники занадто добре жили і сміялись над простим народом. тепер зеленський, як слуга народу, їх не випускає закордон і відправить на фронт.

Батько наш Шрек @Real_VPixel

Ви кажете - ІТ сектор, я кажу - 10 стрілецьких бригад...

Хто все це розганяє, сіє розбрат і ненависть, велике питання. Але, як завжди, не на часі?
показати весь коментар
10.06.2022 23:07 Відповісти
Будет как в Индии, Сначала толпы не пойми кого, называющих себя программистами а потом бегство инвесторов от низкосортного кодинга.
показати весь коментар
11.06.2022 00:50 Відповісти
 
 