Держава планує надати гранти на навчання на ІТ-курсах 60 тис. українців, - Шмигаль
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Уряд планує виділяти гранти на навчання українських громадян на ІТ-курсах.
На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Шмигаль зауважив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч людей, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за його словами, в останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, а тому держава хоче збільшити увагу до сектору і допомогти тим, хто хоче піти в ІТ.
"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері", - відзначив прем’єр.
Шмигаль вважає, що ці грантові програми можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки.
Будь ласка, зачекайте...
Війну спочатку закінчіть.
а я завжди казав - як москалі на нас попруть ми їх будемо сирниками закидувати поки вони не луснуть.
а то виявляється можна айті інжернерів у хакерську атаку відправити...прогрес
скоммуниздятнапечатают чтобы два раза не ходить. а если учесть что во всех нормальных компаниях курсы как правило бесплатные (так как это обычно тупо набор на работу и дополнительное обучение и так соображающих, да и в университетах чему-то должны были научить) то это таки очередной чистый распил бабла во время войны, мародерство.
С одной стороны, есть ИТ специалисты, которые приносят валюту в страну по курсу 29, которая потом продается по курсу 37грн
И они не включены в список, которых нельзя мобилизировать
А теперь выдадим гранты, обучим, и можно мобилизовать
Получается деньги на ветер...
Вроде в этом есть логика
А что дальше будет мобилизуют или нет - то уже проблемы "студентов"
Тоталітарна московія - "доступ к ряду льгот в рамках господдержки IT-отрасли, среди которых право на отсрочку от призыва и льготная ипотека".
А це у нас від прихильників подоляки
м(ихалич) айтішники занадто добре жили і сміялись над простим народом. тепер зеленський, як слуга народу, їх не випускає закордон і відправить на фронт.
Батько наш Шрек @Real_VPixel
Ви кажете - ІТ сектор, я кажу - 10 стрілецьких бригад...
Хто все це розганяє, сіє розбрат і ненависть, велике питання. Але, як завжди, не на часі?