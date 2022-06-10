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Посол Польщі Цихоцький - Шольцу та Макрону щодо закликів "зберегти обличчя Путіну": "Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ціхоцький

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький запропонував європейським політикам, які закликають "зберегти обличчя Путіну", віддати Росії свої території, а не українські, ймовірно, натякаючи на певні заклики з боку президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні Росія цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники давитимуть на Україну, щоб змусити її піти на поступки.

"Що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати комусь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї", – заявив Цихоцький.

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Дипломат запевнив, що Польща робить усе можливе, щоб Україна залишилася у центрі уваги союзників, а країни-партнери "не сходили з дистанції".
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Топ коментарі
+68
Полякам респект, дуже гарно сказано!
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10.06.2022 19:57
+33
А я бы спросил у Макрона с Шольцем - а чем это вам, господа, так дорого лицо маськовского психа? За свое лицо не боитесь?
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10.06.2022 20:11
+32
Поляки понимают все правильно !
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10.06.2022 20:00
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Полякам респект, дуже гарно сказано!
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10.06.2022 19:57 Відповісти
Так должны были наши ответить, но сцыкливость не позволяет...
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10.06.2022 19:59 Відповісти
А в Україні дехто паскудить Мельника саме за те, за що нині вихваляє польського посла.
Дивина, але факт!
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10.06.2022 21:33 Відповісти
И серливость 💨💨
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10.06.2022 20:28 Відповісти
саме так!
"спірні території" у Франції - Лазуровий Берег упакований вілами русскоговорящих олігархів, а у Німеччини - Баден-Баден, де плавають руZZкі курви
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10.06.2022 23:55 Відповісти
Бартошу Цихоцькому-респект...
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10.06.2022 19:58 Відповісти
Поляки понимают все правильно !
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10.06.2022 20:00 Відповісти
У поляків ще залишилися яйця, а у шольца і макрона ПМС
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10.06.2022 20:03 Відповісти
нагадати хто там роздає дотації в ЄС,а потім ще ********* про яйця?
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10.06.2022 22:10 Відповісти
на дешевом руссском газе много ума не надо было раздавать дотации
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11.06.2022 00:02 Відповісти
угу дешевому,це коли було,казки то туди для дебілів,ніколи ганси не мали "дешевого" газу,була знижка але ціна не сильно відрізнялась по Європі,так що ****** не в кассу,а от бабки не факт що дадуть)))
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12.06.2022 04:38 Відповісти
Окремі лідери східної Європи і Джонсон - єдина адекватна європейська еліта.
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10.06.2022 20:07 Відповісти
А я бы спросил у Макрона с Шольцем - а чем это вам, господа, так дорого лицо маськовского психа? За свое лицо не боитесь?
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10.06.2022 20:11 Відповісти
Идея Междуморья

«Не следует питать иллюзий: даже если мы заключим мир, мы всегда останемся целью для атак со стороны России», - говорил Пилсудский

Глава государства прекрасно понимал, что эффективно противостоять российской агрессии можно только силами стран Центральной и Восточной Европы. Поэтому он мечтал о создании большой федерации Польши,Украины, Литвы,Латвии, Эстонии,Белоруссии,Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Финляндии.
Объединение этих стран в одном союзе создало бы в Центральной Европе территориально сплоченный организм.

Концепцию Междуморья дополняла другая геополитическая доктрина Пилсудского - прометеизм, то есть идея распада России на национальные государства.
У союза Польши и Украины был потенциал, чтобы переломить российское господство.
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10.06.2022 20:16 Відповісти
Ради этой концепции Междуморья Польша под предводительством Пилсудского уничтожила Западную Україну, злоупотребив для этого в частности требованиями Лини Наций, а потом оттяпала у Литвьі Каунас.Подкреплялась концепция насаждением на Западе мнения, что Польша является "старшим братом" для наций, никогда либо очень давно не знавших собственной государственности, и потому якобьі требующих присмотра и пестования. Идею поддерживала Франция, хотевшая иметь сильного союзника к востоку от Германии. В частности, в переговорах, заставивших Украинцев остановить наступление на Львов и таким образом по сути подписавших смертньій приговор Западо-Украинской Республике, участвовал будущий маршал Де Голль.

Дела давно минувших дней, конечно, но не стоит обольщаться этой концепцией - её старались достигнуть отнюдь не мирньім путем и добивались далеко не равньіх прав для всіх народов.
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10.06.2022 20:49 Відповісти
розберемся без тебе,кацапський троляка. Якщо форумні фсбешні повії так заметушились, значить ця ідея їх власників дуже лякає.
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10.06.2022 21:57 Відповісти
я бачу українським шльондрам просто треба під когось лягти,як не під кацапів,то під поляків...
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10.06.2022 22:13 Відповісти
Може було б краще, якщо б ви замість зради пошукали би історичні факті. Почитайте, будь ласка, на приклад книжку War in the East, або подивиться канал The Great War за 1919 рік, де вони розповідають про саме тієї події. Є саби московською - нажаль, Українською я, кацапській тролляка, що їх зробив, якісно перекладати ще не можу.

Жити приємними казками про будь-які союзи, яки не працювали навіть на часу свого існування, та від яких більше шкоди було ніж користі - це саме те, що зараз робить ***ло.
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11.06.2022 00:08 Відповісти
їбав я в рот усі ці речпаспаліті висери, тільки НАТО і ЄС, і ***** на поляків рівнятись,не вони тягнуть на собі лямку економіки ЄС
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10.06.2022 22:12 Відповісти
Польща вже шоста економіка Європи, якось так непомітно...
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11.06.2022 00:01 Відповісти
як там дотації від ЄС?)))
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12.06.2022 04:44 Відповісти
Маму свою в рот ї,,в? Всі ви, кацапські троляки, ******* і збоченці....
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11.06.2022 01:25 Відповісти
та ні твою, вона там бедронку миє,***** довбойобе,ніколи поляки не були нам друзями,суідами,партнерами,союзника - так,але не друзями,вони так само як і кацапи здирали з українців шкіру живцем,але тут всі прикинулись забудькуватими,але тількии наївнфі їбаньки готові комусь завжди сраку підставити,ти от наприклад полякам,коли ви вже їблани тупорггі зрозумієте,що інтереси своєї країни перед усе,але ти ж уже напевно і карту побуту видрочив,так шо ***** шльондрочка
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12.06.2022 04:42 Відповісти
Поляки наші друзі і розуміють, що коли переможе Україна - ми з ними будемо найсильнішими гравцями у Європі.
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10.06.2022 20:19 Відповісти
Потужно ,, слава Полякам
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10.06.2022 20:22 Відповісти
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10.06.2022 20:23 Відповісти
"каждому свое":
в Італії Пізанська башта,
а в раZZці - пісянськая ізба
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10.06.2022 23:59 Відповісти
Польша наверно единственная братская страна и помогла реально Украине как вооружением так и бежанцам. А Германия Франция явно сливают Украину подталкивая нас к сдачи своих территорий и интересов, хотя есть ощущение, что и другие мощные страны делают это скрыто например ситуация с land lease.
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10.06.2022 20:31 Відповісти
Це достойна заява.
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10.06.2022 20:34 Відповісти
Дякую за все Полякам.
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10.06.2022 20:34 Відповісти
Сказано чудово. Полякам - респект.
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10.06.2022 20:46 Відповісти
Ай-я-яй! Та це ж прям другий посол Мельник!
Образив німчуру! Як він посмів?!
Посол Польщі ганебно, але безкомпромісно відстоює інтереси власної країни! Де це таке бачено?
Адже наші зрадофіли краще знають, як посол країни має себе поводити, - сидіти нищечком під віником і мовчати в тряпочку! )))
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10.06.2022 21:26 Відповісти
і підуть вони ***** на наступному слуханні про дотації в ЄС,от тоді посміємось разом)) то все так весело слухати від тих хто сосе з німецької кишені,це для поляків витратити 3-4 млрд баксів ******* яка подія,на озброєння,і це на РОКИ,а для німаків не проблема їбанути 100 млрд єврів у свій бундесвер,і це вони хочуть витратити за РІК))) але ж треба пошпиняти,і що буде? німакам так то все до лампочки,що аж якось невдобно,але краник можуть і прикрити)))
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10.06.2022 22:19 Відповісти
***** підеш ти, і поцілуєш свого х...ла в дупу. ти видно у дон-дона сосеш,як і кожен настоящій поцреот *********?
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11.06.2022 01:29 Відповісти
що при дурко не подобається правда,а от " шостій економіці" Європи уже не зайшла ціна пального)))ще раз ***** то туди задробітчанин)))
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12.06.2022 04:45 Відповісти
твій мельник ****** з банкової
*******
Я бачу, ви кончалі діпломатічєські акадємії в мацквє.
Вєліколєпно! Вєліколєпно!

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10.06.2022 22:33 Відповісти
 
 