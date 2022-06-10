Посол Польщі Цихоцький - Шольцу та Макрону щодо закликів "зберегти обличчя Путіну": "Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї"
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Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький запропонував європейським політикам, які закликають "зберегти обличчя Путіну", віддати Росії свої території, а не українські, ймовірно, натякаючи на певні заклики з боку президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні Росія цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники давитимуть на Україну, щоб змусити її піти на поступки.
"Що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати комусь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї", – заявив Цихоцький.
Дипломат запевнив, що Польща робить усе можливе, щоб Україна залишилася у центрі уваги союзників, а країни-партнери "не сходили з дистанції".
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Дивина, але факт!
"спірні території" у Франції - Лазуровий Берег упакований вілами русскоговорящих олігархів, а у Німеччини - Баден-Баден, де плавають руZZкі курви
«Не следует питать иллюзий: даже если мы заключим мир, мы всегда останемся целью для атак со стороны России», - говорил Пилсудский
Глава государства прекрасно понимал, что эффективно противостоять российской агрессии можно только силами стран Центральной и Восточной Европы. Поэтому он мечтал о создании большой федерации Польши,Украины, Литвы,Латвии, Эстонии,Белоруссии,Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Финляндии.
Объединение этих стран в одном союзе создало бы в Центральной Европе территориально сплоченный организм.
Концепцию Междуморья дополняла другая геополитическая доктрина Пилсудского - прометеизм, то есть идея распада России на национальные государства.
У союза Польши и Украины был потенциал, чтобы переломить российское господство.
Дела давно минувших дней, конечно, но не стоит обольщаться этой концепцией - её старались достигнуть отнюдь не мирньім путем и добивались далеко не равньіх прав для всіх народов.
Жити приємними казками про будь-які союзи, яки не працювали навіть на часу свого існування, та від яких більше шкоди було ніж користі - це саме те, що зараз робить ***ло.
в Італії Пізанська башта,
а в раZZці - пісянськая ізба
Образив німчуру! Як він посмів?!
Посол Польщі ганебно, але безкомпромісно відстоює інтереси власної країни! Де це таке бачено?
Адже наші зрадофіли краще знають, як посол країни має себе поводити, - сидіти нищечком під віником і мовчати в тряпочку! )))
*******
Я бачу, ви кончалі діпломатічєські акадємії в мацквє.
Вєліколєпно! Вєліколєпно!