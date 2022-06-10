Випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про освіту в дипустановах України, - МОН

Випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про освіту в дипломатичних установах України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Випускники закладів загальної середньої освіти, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що затверджений порядок визначає механізм вручення випускникам, які перебувають за межами України, документів про базову освіту та додатків до них, виданих закладами освіти впродовж дії воєнного стану в Україні.

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Згідно з повідомленням, вручення випускникам документів про освіту в закордонних дипустановах здійснюватиметься на підставі заяви, яка має подаватись до школи, що замовила документ про освіту.

"Заяву може подати один із батьків, опікун, інший законний представник, родич здобувача освіти або повнолітній здобувач освіти, а в окремих випадках – сам здобувач освіти", - додали у відомстві.

Зазначено, що для того щоб випускники могли отримувати документи про освіту, міжвідомчу взаємодію здійснюють Міносвіти, Міністерство закордонних справ, а також органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій та закордонні дипломатичні установи України.