МЗС Німеччини про "смертні вироки" іноземним бійцям ЗСУ: "Це повне ігнорування Росією міжнародного права"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уряд Німеччини різко розкритикував смертні "вироки" в окупованому Донецьку, виголошені трьом іноземним громадянам, які воювали за Україну.
Відповідну оцінку озвучив речник МЗС Німеччини у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За словами речника, ці "вироки" шокують і федеральний уряд Німеччини їх засуджує.
"Це свідчить про чергове повне ігнорування Росією елементарних принципів міжнародного гуманітарного права", - зазначив речник міністерства закордонних справ Німеччини.
"Члени збройних сил, а також військовослужбовці, які воюють на стороні України, є так званими комбатантами, незалежно від їхньої національності, та мають особливий захист відповідно до міжнародного гуманітарного права", - додав представник міністерства.
Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.
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Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали! В условиях войны это можно сделать за 1 день!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований, это бред!
Президент , як говорила Алла Борисівна - байстрюк з Пітерскої "подворотни".
Мені дуже шкода, що вони ще не зрозуміли, що коли путлєр прийде до них додому, то їм теж буде дано смертний вирок, як зрадникам ідей путлєра.
Які ж вони не долугі ті німці - забули всю свою історію.
"Бізнес - є бізнес!"
Да?