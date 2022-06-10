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МЗС Німеччини про "смертні вироки" іноземним бійцям ЗСУ: "Це повне ігнорування Росією міжнародного права"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мзс,німеччина

Уряд Німеччини різко розкритикував смертні "вироки" в окупованому Донецьку, виголошені трьом іноземним громадянам, які воювали за Україну.

Відповідну оцінку озвучив речник МЗС Німеччини у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами речника, ці "вироки" шокують і федеральний уряд Німеччини їх засуджує.

"Це свідчить про чергове повне ігнорування Росією елементарних принципів міжнародного гуманітарного права", - зазначив речник міністерства закордонних справ Німеччини.

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"Члени збройних сил, а також військовослужбовці, які воюють на стороні України, є так званими комбатантами, незалежно від їхньої національності, та мають особливий захист відповідно до міжнародного гуманітарного права", - додав представник міністерства.

Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.
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Топ коментарі
+21
когда-нибудь и до вас дойдет, что расея - игил с ядерной кнопкой!
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10.06.2022 20:27
+13
Та вони насрали на Шольца і вашу країну. Ви раніше робили все що хотіла єрефія.
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10.06.2022 20:29
+9
https://petition.president.gov.ua/petition/127202
Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали! В условиях войны это можно сделать за 1 день!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований, это бред!
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10.06.2022 20:33
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bljed prosnulis !!! parsha plijot na eto prava uzhe kak minimum s 2008 goda...
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10.06.2022 20:26 Відповісти
когда-нибудь и до вас дойдет, что расея - игил с ядерной кнопкой!
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10.06.2022 20:27 Відповісти
На россии нет законов и права. Это наследники золотой орды.
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10.06.2022 20:28 Відповісти
Та вони насрали на Шольца і вашу країну. Ви раніше робили все що хотіла єрефія.
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10.06.2022 20:29 Відповісти
Ви це тільки зараз помітили?
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10.06.2022 20:32 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/127202
Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали! В условиях войны это можно сделать за 1 день!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований, это бред!
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10.06.2022 20:33 Відповісти
Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернув увагу на те, що протягом останніх місяців Німеччина збільшила обсяги імпорту з Росії.
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10.06.2022 20:33 Відповісти
пук
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10.06.2022 20:44 Відповісти
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10.06.2022 20:58 Відповісти
Наше глубочайшее "занепокоювання". А Героям Слава!
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10.06.2022 20:59 Відповісти
Ну, хоч визнають, що це саме касапи винесли цей "вирок" (в лапках), а не якійсь там "ордло"
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10.06.2022 21:00 Відповісти
В росіі нема міжнародного права - форма державного устрою- паханат.
Президент , як говорила Алла Борисівна - байстрюк з Пітерскої "подворотни".
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10.06.2022 21:11 Відповісти
Международным правом московский режим подтерся еще десятки лет назад. При етом Запад предпочитал закрывать на ето глаза. Именно Запад вырастил кремлевского диктатора. Нужно Рашку признать террористической организацией и прировнять к Игилу
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10.06.2022 21:15 Відповісти
Ну і розкритикували вироки А що дальше. Сцикунами були і навіть вироки їх не змінять. ВОни думали, що якщо гарно брали гроші від путлєра, то він буде дуже враженим від їхньої критики?
Мені дуже шкода, що вони ще не зрозуміли, що коли путлєр прийде до них додому, то їм теж буде дано смертний вирок, як зрадникам ідей путлєра.
Які ж вони не долугі ті німці - забули всю свою історію.
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10.06.2022 21:19 Відповісти
Але!
"Бізнес - є бізнес!"
Да?
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10.06.2022 23:15 Відповісти
то есть до этого все что происходит это не полное игнорирование международного права? А тут вдруг внезапно игнорирование. Все шокированы..
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11.06.2022 01:42 Відповісти
Никогда не думал, что немцы такие туподоходы.
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11.06.2022 06:58 Відповісти
а підараха на блакитному оці сивого мерина вже відповіла - а ми тут ні до чого, то все лугандони
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11.06.2022 12:28 Відповісти
 
 