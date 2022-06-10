Росія розпочала процес оформлення анексії Херсонщини, - посол США в ОБСЄ Карпентер
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Під час пресконференції у Відні голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що Кремль запустив свою стратегію приєднання тимчасово окупованих українських території до Росії, яку вже бачили раніше.
"Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, нажаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів", - каже голова місії США в ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
За його словами, якщо будь-яке місце має приналежність до української ідентичності, то воно руйнується військовими РФ. І такі руйнування мають систематичний характер.
"Ми бачимо, що є атаки на храми, на культурні об'єкти та музеї, зокрема руйнування музею ім. Г. Скоровороди на Харківщині", - розказав голова місії США в ОБСЄ.
Також Карпентер розповів про те, що російські військові незаконно затримують та катують цивільних людей на Херсонщині.
"Наразі ми бачимо звіти катування щонайменше 600 людей в Херсонській області. Їх тримають у спеціальних подвалах, які слугують кімнатами тортур. Інує інформація про точну локацію таких приміщень - це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею № 17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти Російської окупації", - каже голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
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Внимательно послушал последнее публичное выступление Путина, где он проводил ряд исторических параллелей и аналогий с монархом Петром I.
Особенно резанула слух вот эта фраза: «Петр I возвращал и укреплял территории. На нашу долю тоже выпала эта участь», -- заявил Путин.
Об этом напомнил украинский политик и бизнесмен Геннадий Корбан.
Так вот, можно сказать, что с сегодняшнего дня Путин наконец-то открыл свои истинные намерения. «Денацификацию», которой он пудрил мозги своему плебсу заменил термином «возврат земель». Одним словом Путин «вскрылся».
Потому что денацификация это был лишь повод, чтобы начать захват украинских территорий и передел мира. Теперь он это называет «возвращением».
Ну черт с ним, с Путиным. Нам украинцам его мотивы были понятны ещё с 2014-го года, когда он затеял гибридную войну, мотивируя это защитой прав русскоязычного населения.
Параллельно сегодня издание «Медуза» сообщила, что на Донбассе активно работает один из кризис-менеджеров администрации Кремля Борис Рапопорт, задача которого объединить самопровозглашенные «ДНР, ЛНР» с захваченными территориями Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе РФ.
Так вот, теперь - внимание, что происходит.
Путин собирается провести аншлюс захваченных украинских территорий и сделать их частью РФ. Как в своё время Гитлер провел аншлюс Австрии, сделав ее частью Германии.
Для Украины это крайне опасная ситуация по нескольким обстоятельствам.
Первое. С момента присоединения наших территорий к РФ, Украина будет вести боевые действия уже на территории якобы РФ. Это все равно, что мы будем воевать на территории Белгородской и Курской областей (хотя лично я не против..). В этом случае у Путина развязываются руки, и он может применить более опасные виды вооружений.
Второе - он может объявить всеобщую мобилизацию в РФ.
И самое главное - эти территории мы можем утратить на десятки лет. Потому что если даже когда-нибудь в России придет к власти самый демократичный президент, он не сможет вернуть нам наши территории.
- Россия пошла по стопам нацистской Германии и спасет ее только «денацификация» и «депутинизация» - Паниотто
Поскольку это будет противоречить Конституции РФ и «интересам российского народа».
Обращаю внимание руководителей Украины, которые принимают судьбоносные для нашей страны решения - действовать нужно быстро, потому что время играет против нас и мы можем на долгие годы лишиться наших территорий.
P.S. И ещё. Руководству страны стоило бы провести чистки в своём окружении. И убрать не только идиотов, но и потенциальных предателей. Этого требует текущий исторический момент.
40 хв ·
Спілкувався з одним із впливових західних політиків, що сприяє ленд-лізу зброї в Україну. Резюме:
"У вас не буде необмежених постачань зброї, більше за РФ.
У вас не буде необмежених постачань грошей, більше за РФ.
У вас не буде необмеженого часу.
Щоб перемогти, вам треба тут і зараз змінювати якість.
Підвищувати ефективність своєї держави, економіки та армії.
Бо ворог переважає та буде переважати вас за кількістю, а перемогти кількість може тільки якість.
Вам не треба чекати, що хтось замість вас вирішить усі ваші проблеми.
Є проблема, яку вирішити ви можете тільки самі - застосовувати людей, зброю та гроші краще та швидше ніж противник.
І це вам доведеться зробити самим, тому що ніхто інший за вас не зможе змусити вас змінитись".
Для этого военную машину России придётся полностью уничтожить.
Путин не собиратель, а разбиратель России на запчасти.
Китай возьмёт своё.
Кавказ возьмёт своё.
Япония - своё.
Все будут довольны, начиная с россиян, для которых снова откроется перспектива цивилизованной комфортной жизни, как было до 2007 года.
Кремль с мавзолеями, мумиями и трупами сталиных и прочих уголовников будет стёрт с лица земли и станет легче дышать.
Первый: признать Крым и Донбасс украинскими, и свалить всё на диктатора путина. Это будет как бы "победа демократиии в России" и начало выплат Украине и обсуждения нормализации отношений.
Второй: упереться рогом, довести Россию до гуманитарной катастрофы и неизбежной сдачи всего ядерного оружия.
Третий: применить ядерное оружие, получить в ответ уничтожение Москвы, и ряда других стратегических целей для нейтрализации вооружённых сил. С последующим с вводом натовских войск на бывшую территорию России. Вашингтон назначит управляющего (русский Аденауэр) и назначит сроки восстановления мирной экономики России, в чём заинтересованы её граждане.
Россия откажется от планов иметь и разрабатывать ядерное оружие,
и займётся выпуском унитазов, стиральных машин, миксеров, одежды, и прочего ширпотреба не интересного для производителей Китая.
Годі знущатися з гугл-транслейтора - пишіть російською.
Геть звідси, спалився, ольгінський троль!
ми будемо не "тихенько", а так, що їхні "баби замахаются рожать".
Желающие еще есть? Кто следующий?