Росія розпочала процес оформлення анексії Херсонщини, - посол США в ОБСЄ Карпентер

Під час пресконференції у Відні голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що Кремль запустив свою стратегію приєднання тимчасово окупованих українських території до Росії, яку вже бачили раніше.

"Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, нажаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів", - каже голова місії США в ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

За його словами, якщо будь-яке місце має приналежність до української ідентичності, то воно руйнується військовими РФ. І такі руйнування мають систематичний характер.

"Ми бачимо, що є атаки на храми, на культурні об'єкти та музеї, зокрема руйнування музею ім. Г. Скоровороди на Харківщині", - розказав голова місії США в ОБСЄ.

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Також Карпентер розповів про те, що російські військові незаконно затримують та катують цивільних людей на Херсонщині.

"Наразі ми бачимо звіти катування щонайменше 600 людей в Херсонській області. Їх тримають у спеціальних подвалах, які слугують кімнатами тортур. Інує інформація про точну локацію таких приміщень - це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею № 17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти Російської окупації", - каже голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер.