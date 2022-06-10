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Росія розпочала процес оформлення анексії Херсонщини, - посол США в ОБСЄ Карпентер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,окупація

Під час пресконференції у Відні голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що Кремль запустив свою стратегію приєднання тимчасово окупованих українських території до Росії, яку вже бачили раніше.

"Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, нажаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів", - каже голова місії США в ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

За його словами, якщо будь-яке місце має приналежність до української ідентичності, то воно руйнується військовими РФ. І такі руйнування мають систематичний характер.

"Ми бачимо, що є атаки на храми, на культурні об'єкти та музеї, зокрема руйнування музею ім. Г. Скоровороди на Харківщині", - розказав голова місії США в ОБСЄ.

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Також Карпентер розповів про те, що російські військові незаконно затримують та катують цивільних людей на Херсонщині.

"Наразі ми бачимо звіти катування щонайменше 600 людей в Херсонській області. Їх тримають у спеціальних подвалах, які слугують кімнатами тортур. Інує інформація про точну локацію таких приміщень - це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею № 17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти Російської окупації", - каже голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
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Топ коментарі
+32
Хер вам, а не Херсон. ЗСУ вже близько.
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10.06.2022 20:31
+31
Юрій Бутусов

40 хв ·

Спілкувався з одним із впливових західних політиків, що сприяє ленд-лізу зброї в Україну. Резюме:

"У вас не буде необмежених постачань зброї, більше за РФ.

У вас не буде необмежених постачань грошей, більше за РФ.

У вас не буде необмеженого часу.

Щоб перемогти, вам треба тут і зараз змінювати якість.

Підвищувати ефективність своєї держави, економіки та армії.

Бо ворог переважає та буде переважати вас за кількістю, а перемогти кількість може тільки якість.

Вам не треба чекати, що хтось замість вас вирішить усі ваші проблеми.

Є проблема, яку вирішити ви можете тільки самі - застосовувати людей, зброю та гроші краще та швидше ніж противник.

І це вам доведеться зробити самим, тому що ніхто інший за вас не зможе змусити вас змінитись".
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10.06.2022 20:36
+29
Опасная ситуация для Украины: Путин собирается провести аншлюс захваченных территорий 10 июня, 2022Без рубрикиКомментарии: 2

Внимательно послушал последнее публичное выступление Путина, где он проводил ряд исторических параллелей и аналогий с монархом Петром I.

Особенно резанула слух вот эта фраза: «Петр I возвращал и укреплял территории. На нашу долю тоже выпала эта участь», -- заявил Путин.

Об этом напомнил украинский политик и бизнесмен Геннадий Корбан.

Так вот, можно сказать, что с сегодняшнего дня Путин наконец-то открыл свои истинные намерения. «Денацификацию», которой он пудрил мозги своему плебсу заменил термином «возврат земель». Одним словом Путин «вскрылся».

Потому что денацификация это был лишь повод, чтобы начать захват украинских территорий и передел мира. Теперь он это называет «возвращением».

Ну черт с ним, с Путиным. Нам украинцам его мотивы были понятны ещё с 2014-го года, когда он затеял гибридную войну, мотивируя это защитой прав русскоязычного населения.

Параллельно сегодня издание «Медуза» сообщила, что на Донбассе активно работает один из кризис-менеджеров администрации Кремля Борис Рапопорт, задача которого объединить самопровозглашенные «ДНР, ЛНР» с захваченными территориями Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе РФ.

Так вот, теперь - внимание, что происходит.

Путин собирается провести аншлюс захваченных украинских территорий и сделать их частью РФ. Как в своё время Гитлер провел аншлюс Австрии, сделав ее частью Германии.

Для Украины это крайне опасная ситуация по нескольким обстоятельствам.

Первое. С момента присоединения наших территорий к РФ, Украина будет вести боевые действия уже на территории якобы РФ. Это все равно, что мы будем воевать на территории Белгородской и Курской областей (хотя лично я не против..). В этом случае у Путина развязываются руки, и он может применить более опасные виды вооружений.

Второе - он может объявить всеобщую мобилизацию в РФ.

И самое главное - эти территории мы можем утратить на десятки лет. Потому что если даже когда-нибудь в России придет к власти самый демократичный президент, он не сможет вернуть нам наши территории.

- Россия пошла по стопам нацистской Германии и спасет ее только «денацификация» и «депутинизация» - Паниотто

Поскольку это будет противоречить Конституции РФ и «интересам российского народа».

Обращаю внимание руководителей Украины, которые принимают судьбоносные для нашей страны решения - действовать нужно быстро, потому что время играет против нас и мы можем на долгие годы лишиться наших территорий.

P.S. И ещё. Руководству страны стоило бы провести чистки в своём окружении. И убрать не только идиотов, но и потенциальных предателей. Этого требует текущий исторический момент.
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10.06.2022 20:34
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Хер вам, а не Херсон. ЗСУ вже близько.
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10.06.2022 20:31 Відповісти
Найстрашнішим є те що всією політикою в РФ заправляють нажаль одноплемінники нашого Зе та Бені з Коломиї. Епштейн -Путін давно вже домовився із Зе як будуть шматувати Україну
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11.06.2022 01:04 Відповісти
Бачу, у вас бояра подешевшала але якість знизилася. Штирить тебе нєпадєццкі
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11.06.2022 07:42 Відповісти
наконец-то скоро мы начнём нападение на расею.
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10.06.2022 20:34 Відповісти
пока нам не чем ответить на применение я.о., а насколько чекнутые обитатели кремля всем известно. Поэтому, сперва хотя бы, нужно оружие радиус действия которого достанет до Курской и Белгородской АЭС, и только потом заявить, в случае применения я.о. ответ будет, в рай попадут много Z-граждан.
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10.06.2022 20:48 Відповісти
Опасная ситуация для Украины: Путин собирается провести аншлюс захваченных территорий 10 июня, 2022Без рубрикиКомментарии: 2

Внимательно послушал последнее публичное выступление Путина, где он проводил ряд исторических параллелей и аналогий с монархом Петром I.

Особенно резанула слух вот эта фраза: «Петр I возвращал и укреплял территории. На нашу долю тоже выпала эта участь», -- заявил Путин.

Об этом напомнил украинский политик и бизнесмен Геннадий Корбан.

Так вот, можно сказать, что с сегодняшнего дня Путин наконец-то открыл свои истинные намерения. «Денацификацию», которой он пудрил мозги своему плебсу заменил термином «возврат земель». Одним словом Путин «вскрылся».

Потому что денацификация это был лишь повод, чтобы начать захват украинских территорий и передел мира. Теперь он это называет «возвращением».

Ну черт с ним, с Путиным. Нам украинцам его мотивы были понятны ещё с 2014-го года, когда он затеял гибридную войну, мотивируя это защитой прав русскоязычного населения.

Параллельно сегодня издание «Медуза» сообщила, что на Донбассе активно работает один из кризис-менеджеров администрации Кремля Борис Рапопорт, задача которого объединить самопровозглашенные «ДНР, ЛНР» с захваченными территориями Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе РФ.

Так вот, теперь - внимание, что происходит.

Путин собирается провести аншлюс захваченных украинских территорий и сделать их частью РФ. Как в своё время Гитлер провел аншлюс Австрии, сделав ее частью Германии.

Для Украины это крайне опасная ситуация по нескольким обстоятельствам.

Первое. С момента присоединения наших территорий к РФ, Украина будет вести боевые действия уже на территории якобы РФ. Это все равно, что мы будем воевать на территории Белгородской и Курской областей (хотя лично я не против..). В этом случае у Путина развязываются руки, и он может применить более опасные виды вооружений.

Второе - он может объявить всеобщую мобилизацию в РФ.

И самое главное - эти территории мы можем утратить на десятки лет. Потому что если даже когда-нибудь в России придет к власти самый демократичный президент, он не сможет вернуть нам наши территории.

- Россия пошла по стопам нацистской Германии и спасет ее только «денацификация» и «депутинизация» - Паниотто

Поскольку это будет противоречить Конституции РФ и «интересам российского народа».

Обращаю внимание руководителей Украины, которые принимают судьбоносные для нашей страны решения - действовать нужно быстро, потому что время играет против нас и мы можем на долгие годы лишиться наших территорий.

P.S. И ещё. Руководству страны стоило бы провести чистки в своём окружении. И убрать не только идиотов, но и потенциальных предателей. Этого требует текущий исторический момент.
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10.06.2022 20:34 Відповісти
да он еще пару лет назад говорил о тысячелетней россии, они строят четвертый рейх, все остальное вранье. Реально лучше всего сбросить на этих уродов какой-то вирус
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10.06.2022 20:52 Відповісти
Интересно узнать какое еще оружие Фашистская Роzийа не применила против Украины которое у нее есть? Мобилизацию Пидоросия и так проводит. И поверь, Пидоросии не нужен повод чтобы она применила против Украины что еще в ее силах. Пидоросия единственное что боится назвать войну войной. Потому что ето уже раскрывает все карты и будет совсем другое отношение к кремлю как в мире так и внутри Пидоросии. Уже не говорю что слово ВОЙНА с Украиной будет записана в историю. А еще хуже будет когда Пидоросия проиграет войну. Ето не тот случай когда можно *спецоперацию* крутить как черт сонцем и любой результат называть победой. Не зря на Пидоросии даже запрещают слово *война*.
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10.06.2022 21:07 Відповісти
Яку чистку? В ОП Президента немає жодного українця, одна малороси, який вигодував Янукович:єрмак, подоляк, татаров, смірнов, демченко та інші. Те саме в уряді і у силових структурах, а в парламенті більшість "какая разніца". Але це все зробили своїми рученьками і вивернутими мізками кіно про Голобородько і фейками російських і Беніних жерналістів, які чомусь дули в одну дудку.
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10.06.2022 21:33 Відповісти
Юрій Бутусов

40 хв ·

Спілкувався з одним із впливових західних політиків, що сприяє ленд-лізу зброї в Україну. Резюме:

"У вас не буде необмежених постачань зброї, більше за РФ.

У вас не буде необмежених постачань грошей, більше за РФ.

У вас не буде необмеженого часу.

Щоб перемогти, вам треба тут і зараз змінювати якість.

Підвищувати ефективність своєї держави, економіки та армії.

Бо ворог переважає та буде переважати вас за кількістю, а перемогти кількість може тільки якість.

Вам не треба чекати, що хтось замість вас вирішить усі ваші проблеми.

Є проблема, яку вирішити ви можете тільки самі - застосовувати людей, зброю та гроші краще та швидше ніж противник.

І це вам доведеться зробити самим, тому що ніхто інший за вас не зможе змусити вас змінитись".
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10.06.2022 20:36 Відповісти
Не с нашим зеленым чмом. Оно очень любит перекладывать свою ответственность на других. И ему шибко нравится от всех требовать, только не с себя любимого и своих холуев.
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10.06.2022 21:18 Відповісти
Ну, спілкувався, далі що ? Якийсь анонімний "політик" щось йому сказав. Яку вагу це може мати має на фоні офіційних зобов'язань Президента Байдена? Україна має максимальне сприяння доки при владі ця адміністрація.
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10.06.2022 21:35 Відповісти
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10.06.2022 20:37 Відповісти
Мабуть вже знав під чиїм контролем.
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10.06.2022 20:43 Відповісти
Как там в селах сейчас выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Повторюсь. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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10.06.2022 21:20 Відповісти
А 24 февраля он уже успел убрать войска на границе с Крымом, минные поля, заграждения и фактически отдать России всю Украину. За все время войны Данилов один раз сказал, что с,, ошибками ,, будем потом разбираться. Да, Киев тоже сдали-дали сооружать переправы, спокойно переправляться. На Зе и его команде сейчас ,, висит,, Мариуполь, Буча...десятки тысяч жизней. За такое в любой нормальной стране- расстрел , а у Зе ,, потом разберёмся,, Чем дальше, тем подспудно чувствую грязную игру - может уже Зе команда получила аванс за продажу ?
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11.06.2022 09:09 Відповісти
В кремле идейные фашисты, наплевали на все международные законы, и права. Сейчас самое время штатам подружится с китаем, и создать антипутинскую коалицию
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10.06.2022 20:38 Відповісти
З часу приходу до влади,кремлівський недопалок анонсував власні імперські амбіції,збирача "русских земель"!!!))
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10.06.2022 20:42 Відповісти
Путин просто вынудит СЩА ввести на территории европейской части России американское управление, он же любит параллели с Германией.
Для этого военную машину России придётся полностью уничтожить.
Путин не собиратель, а разбиратель России на запчасти.
Китай возьмёт своё.
Кавказ возьмёт своё.
Япония - своё.
Все будут довольны, начиная с россиян, для которых снова откроется перспектива цивилизованной комфортной жизни, как было до 2007 года.
Кремль с мавзолеями, мумиями и трупами сталиных и прочих уголовников будет стёрт с лица земли и станет легче дышать.
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10.06.2022 20:43 Відповісти
Где то в степях под Херсоном - рашистким геоцинтам звиздец, целая батарея - https://www.facebook.com/100012205720003/videos/418067543544871/?t=158
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10.06.2022 20:44 Відповісти
И дальше что? Запрет на поставки Мигов, я слышал, что на фронте даже с бронежилетами проблемы. Все-таки я иногда желею,что Англо-американская войну Англия проиграла.
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10.06.2022 20:53 Відповісти
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10.06.2022 21:03 Відповісти
Україна програла війну коли вибрала непорозуміння, при чому в 73%, це майже ті ж самі цифри що отримує лукатарган і ***** бункерне... і це був показник... ну *хуже ж нє будєт* свподіваюсь кожному попрікольщіку прилетить ракета в вікно, пітухи, про!бали весь Південь, міста містами, головне людей про!бали, в Маріуполі взагалі за 30 тисяч загиблих, мільон вивезено в рашку в рабство, і сидять бідолахи в Херсоне Мелітополі Бердянську чекають ЗСУ, а контрнаступ вже за вересень перекладено... якщо він взагалі буде... а такими новинами кожен день про всіляких фрідманів овсянікових невзорових, скоріш за все і не буде нічо... шкода людей в Херсоні, які сміливо виходять на мітинги, роблять правильний фон, заважють русні анексію проводити, вірять в ЗСУ, ми всі віримо, але кожен день, все менше надії...
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10.06.2022 21:01 Відповісти
А что на это проблеет Гундосик?
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10.06.2022 21:04 Відповісти
Ну, начать освобождение нужно с Херсона. Абсолютно реальная задача. ВСУ уже три месяца там топчутся. Нападение - лучшая защита, тем более что тактика "изматывания" противника оказалась абслоютно провальной.
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10.06.2022 21:08 Відповісти
У России есть три варианта.
Первый: признать Крым и Донбасс украинскими, и свалить всё на диктатора путина. Это будет как бы "победа демократиии в России" и начало выплат Украине и обсуждения нормализации отношений.
Второй: упереться рогом, довести Россию до гуманитарной катастрофы и неизбежной сдачи всего ядерного оружия.
Третий: применить ядерное оружие, получить в ответ уничтожение Москвы, и ряда других стратегических целей для нейтрализации вооружённых сил. С последующим с вводом натовских войск на бывшую территорию России. Вашингтон назначит управляющего (русский Аденауэр) и назначит сроки восстановления мирной экономики России, в чём заинтересованы её граждане.
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10.06.2022 21:12 Відповісти
Путину проще сымитировать свою смерть "в результате медицинской операции", чем ждать конца в стиле Каддафи. Он наломал дров, и должен сам понимать, что подвёл братву. Вина за войну будет свалена на диктатора (козла отпущения), и это будет условный "триумф здоровых демократических сил", готовых на всё ради смягчения санкций.
Россия откажется от планов иметь и разрабатывать ядерное оружие,
и займётся выпуском унитазов, стиральных машин, миксеров, одежды, и прочего ширпотреба не интересного для производителей Китая.
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10.06.2022 21:58 Відповісти
Громадян Росії найбільш цікавить найдешевше бухло НЕМІРЯНО та оселедець для закусі і ВСЕ
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11.06.2022 01:11 Відповісти
Забрати на зад Херсонщину буде надзвичайно складно. Вони вже вважатимуть це територією росії і будуть захищати як свою.
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10.06.2022 21:13 Відповісти
Вашингтон, Лондон та Брюссель не цікавить, що вони там собі вважають.
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10.06.2022 21:28 Відповісти
"Назад" пишеться разом, шановний.
Годі знущатися з гугл-транслейтора - пишіть російською.
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10.06.2022 21:40 Відповісти
чуваче, це ти думав, що так "бєспалєвна" можеш тут сіяти полову в голови українців?!. Не вийде. Ми кацапів та їх НЛП-патерни вираховуємо "на раз".
Геть звідси, спалився, ольгінський троль!
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10.06.2022 22:37 Відповісти
РФ, чомусь, і досі в ООН.
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10.06.2022 21:20 Відповісти
Звичайно кацапи поспішають, бо знають, що через місяць будемо потихеньку відбивати свою територію, то ж вони хочуть присобачити ці землі до засрашки і лякати Володю Боневтіка, що хто нападе на расєю, на того полетить ядрьона бомба. Але не на того напали, бо Володя Боневтік казав на стадіоні, що якщо він був би Президентом, то за Крим померби, але визволив. Так що дрижжіть кацапня, Вова сказав-Вова зробив, так 73%?
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10.06.2022 21:26 Відповісти
Вони вже гузном відчувають, що відбивати свою територію
ми будемо не "тихенько", а так, що їхні "баби замахаются рожать".
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10.06.2022 21:45 Відповісти
зелена банда навіть не думає звільняти херсонщину
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10.06.2022 21:33 Відповісти
Уничтожили сегодня генерала, отвечающего за Херсонскую область. Так что не факт ...
Желающие еще есть? Кто следующий?
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10.06.2022 22:06 Відповісти
*****.
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10.06.2022 22:27 Відповісти
если они это сделают зелю можно расстрелять сразу. и всю шоблу ****** которые все это допустили.
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10.06.2022 22:41 Відповісти
Судячі з того,що з кожним днем вибухи чути все гучніше і гучніше-ЗСУ уже близько. Якщо наші відіб*ють Херсон,та зачістять правобережну частину області, а така можливість є,то ніякого приєднання до рашки не буде. На що ми дуже,дуже сподіваємося. Локація-20км на захід від Нової Каховки. Слава ЗСУ і смерть рашистам!!!
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10.06.2022 23:35 Відповісти
 
 