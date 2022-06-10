Протягом 10 червня на східному напрямку знищено 30 окупантів та 2 міномети, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційнму фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "10 червня, наші воїни знищили: особового складу – 30, мінометів – 2,АТТ – 3".
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Иллария Соняшникова
показати весь коментар10.06.2022 21:08 Відповісти Мені подобається 4
juice
показати весь коментар10.06.2022 21:53 Відповісти Мені подобається 1
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