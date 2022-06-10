Протягом 10 червня на східному напрямку знищено 30 окупантів та 2 міномети, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційнму фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "10 червня, наші воїни знищили: особового складу – 30, мінометів – 2,АТТ – 3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 8 червня на Східному напрямку знищено 31окупанти та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"