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ЗСУ (5683) міномет (87)

Протягом 10 червня на східному напрямку знищено 30 окупантів та 2 міномети, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційнму фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "10 червня, наші воїни знищили: особового складу – 30, мінометів – 2,АТТ – 3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 8 червня на Східному напрямку знищено 31окупанти та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Рашисти, пішли геть з нашої землі, бо знищимо !

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10.06.2022 21:08 Відповісти
Резніков каже що кожен день гине 100 наших воїнів і 500 поранених.
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10.06.2022 21:53 Відповісти
 
 