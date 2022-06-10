Австрія підтримає надання Україні статусу кандидата в ЄС, якщо його отримають інші претенденти
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Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що статус кандидата на членство в ЄС має надаватися Україні за умови надання цього статусу одночасно й іншим претендентам – країнам Західних Балкан і Молдові.
Про це глава австрійського уряду заявив у п’ятницю під час пресконференції у Таллінні з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформ із посиланням на АРА.
"Під час візиту до Естонії у п'ятницю федеральний канцлер Карл Негаммер дав зрозуміти, що погодиться на статус кандидата на вступ України до ЄС лише разом зі статусом інших претендентів", - сказано в повідомленні.
Як зазначає АРА, під час пресконференції у Таллінні австрійський канцлер заявив, що для Австрії умовою є те, що якщо Україні буде надаватися статус кандидата на вступ, то "те саме стосується і держав Західних Балкан і Республіки Молдова".
Негаммер також прокоментував питання про переговори з президентом росії володимиром путіним, заявивши, що для припинення війни необхідно говорити з усіма, хто бере участь у війні.
Будь ласка, зачекайте...
1995 год сразу три страны в том числе и Австрия
1957 год сразу 6 стран
А вообще в ЕС нир разу принимали ОДНУ страну 2-3 и так далее пакетно..
Якщо відмовити Україні, для ЄС зараз дуже важко, то об'єднати всіх в купу, призведе скоріш за все до ого, що всім і відмовлять. Бо навіть по одній Україні важко знайти консенсус, а якщо сюди додати ще і Молдову, Грузію, та балканські країни то його(консенсус), знайти буде ще важче.
Я вже 2 ази писав на цензорі. Євроскептиками щодо надання Україні статусу кандидата на практиці у тій чи іншій мірі є: Німеччина, Франція, Нідерланди, Данія/Швеція Австрія та Угорщина.
Я якщо з першими 2-ма країнами, скоріш за все вдасться досягти згоди та дотиснути, бо вони в якійсь мірі відчувають провину перед Україною, з Нідерландами буде дуже важко, але скоріш за все також вдасться домовитись, скандинави - це не ті країни, які будуть блокувати та накладати вето на загальне рішення, то з Австрією та Угорщиною виникнуть проблеми. Я як би це не було дивно, з Австрією вони будуть більші, ніж з Угорщиню.
Было бы супер.
Ну а потом и в НАТО.
только не Сербия..
І другий момент, перед тим як писати дурниці про унії з польщами і балтіями, поцікався чи готові громадяни цих країн вийти із ЄС і відмовитися від комфортого життя заради союзу з країною євробомжом.