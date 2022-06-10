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Посол Польщі Цихоцький про спільне з Україною оборонне підприємство: "На першому етапі реалізовуватиме два конкретні проєкти"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ціхоцький

Українсько-польське підприємство з виготовлення зброї та військової техніки розроблятиме важкі та високотехнологічні види озброєння.

Про це розповів посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Ціхоцький зазначив, що спільне підприємство на першому етапі роботи реалізовуватиме "два конкретні проєкти", а на наступному – йтиметься про окремі галузі та окремі види зброї.

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"У таких сферах деталі публічно не обговорюються, але плануються і дослідження, і співпраця інженерів, і спільна робота на ринках третіх країн. Я сподіваюсь, що в результаті з’являться деякі види озброєнь – і важких, і високотехнологічних", – заявив посол.

1 червня 2022 року уряди України та Польщі підписали меморандум, що передбачає створення спільного оборонного підприємства.
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Топ коментарі
+13
Прошу , возьмите под крыло КБ Лу
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10.06.2022 21:26
+12
Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
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10.06.2022 21:29
+12
нептун зробив собі рекламу...
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10.06.2022 21:29
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Прошу , возьмите под крыло КБ Лу
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10.06.2022 21:26 Відповісти
если там будет эта гнилая прокладка Укроборон пром, все похерится, а она там будет,на горбу у Луча в СП заползет.
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10.06.2022 23:58 Відповісти
Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
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10.06.2022 21:29 Відповісти
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11.06.2022 09:09 Відповісти
нептун зробив собі рекламу...
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10.06.2022 21:29 Відповісти
Це добре, пане!! Шкода, що запізно прийшла така потреба!
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10.06.2022 21:32 Відповісти
может мы и "Гром-2" увидим в ЗСУ
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10.06.2022 21:37 Відповісти
ОТРК
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10.06.2022 21:45 Відповісти
Це добре! Тільки найперш приготуйте якусь РСЗВ на випадок нашестя всяких дєрьмаків, данілових і іншої ЗЕ- контри і нечисті. А воно БУДЕ!!!
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10.06.2022 21:46 Відповісти
Вільха М - 120 км !!!!
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10.06.2022 22:44 Відповісти
якусь РСЗВ ?

в Україні 80 Смерчів під Вільху М !!!

але немає ракет
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10.06.2022 22:48 Відповісти
А чому немає ракет? Криголам же всі власни статки віддавав на ВПК, а ракети не зробили... Доречі всі віипробування Вільхі М були невдалими, на відміну від Вільхі.
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11.06.2022 00:06 Відповісти
На першому етапі має бути "не дати слугам втрутитися робиту підприємства" .
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10.06.2022 21:58 Відповісти
Головне на гарматний постріл не допускати до проекту Укроборонпром на чолі з Ю. Гусєвим , та й взагалі усю Зелену банду саботажників .
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10.06.2022 22:58 Відповісти
І зброя, і подібні підприємства мають бути розкидані по дружніх країнах на випадок появи нових дуже розумних презирватівів.
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10.06.2022 23:17 Відповісти
Бажано, щоб Польща надала свою територію українським оборонним підприємствам на первод війни. І працювати безпечно, і до України близько.
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12.06.2022 23:37 Відповісти
 
 