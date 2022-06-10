У Канаді заморозили російського майна та коштів на 316 млн дол.

У рамках впровадження економічних санкцій проти РФ за порушення суверенітету України, у Канаді було заблоковано понад 412 млн канадських доларів (близько 316 млн дол США).

Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, відповідальній за контроль за дотриманням санкцій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 24 лютого по 7 червня у Канаді загалом було заморожено майна на близько 123 млн канадських доларів в еквіваленті й припинено транзакцій на понад 289 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії", - йдеться у заяві правоохоронців.

У відомстві наголосили, що з огляду на потребу захисту приватних даних осіб жодних деталей стосовно заморожених коштів та припинених фінансових операцій розголошено не буде.

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