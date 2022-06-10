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У Канаді заморозили російського майна та коштів на 316 млн дол.

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкции

У рамках впровадження економічних санкцій проти РФ за порушення суверенітету України, у Канаді було заблоковано понад 412 млн канадських доларів (близько 316 млн дол США).

Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, відповідальній за контроль за дотриманням санкцій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 24 лютого по 7 червня у Канаді загалом було заморожено майна на близько 123 млн канадських доларів в еквіваленті й припинено транзакцій на понад 289 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії", - йдеться у заяві правоохоронців.

У відомстві наголосили, що з огляду на потребу захисту приватних даних осіб жодних деталей стосовно заморожених коштів та припинених фінансових операцій розголошено не буде.

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Автор: Володимир Янченко
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Канада - північна країна, там морози - не рідкість
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10.06.2022 21:42 Відповісти
Расія, в день, отримує біля мільярда долярів... а так, да, Канаді дякуємо...
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10.06.2022 21:51 Відповісти
в приципі нині для державного масштабу 316 млн дол. це дрібниця, але приємно
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10.06.2022 23:20 Відповісти
 
 