У Канаді заморозили російського майна та коштів на 316 млн дол.
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У рамках впровадження економічних санкцій проти РФ за порушення суверенітету України, у Канаді було заблоковано понад 412 млн канадських доларів (близько 316 млн дол США).
Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, відповідальній за контроль за дотриманням санкцій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З 24 лютого по 7 червня у Канаді загалом було заморожено майна на близько 123 млн канадських доларів в еквіваленті й припинено транзакцій на понад 289 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії", - йдеться у заяві правоохоронців.
У відомстві наголосили, що з огляду на потребу захисту приватних даних осіб жодних деталей стосовно заморожених коштів та припинених фінансових операцій розголошено не буде.
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