Італійські ЗМІ стали рупорами російської пропаганди про війну в Україні, - спецслужби Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин в аналізі італійських ЗМІ зазначає, що місцеві телеканали стали платформою для вільного спілкування російської пропаганди, де пропагандисти стають рівноправними партнерами для дискусії
"Кожне повідомлення Кремля, яке доходить до західної громадської думки, викликає занепокоєння, тому що воно може вплинути на сприйняття російської агресії. ЗМІ в Італії є красномовним прикладом того, як легко і масштабно російська пропаганда може заразити західну інфосферу", - написав у своєму аналізі речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, пише Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, пропаганда є перманентним елементом війни, яку веде Росія проти України, а дезінформаційна діяльність є одним із активних заходів Кремля для досягнення своїх військово-політичних цілей. Російська дезінформація спрямована проти української нації, НАТО та союзників, а також спрямована на західні суспільства, щоб побудувати наратив, сприятливий для Росії.
"Російські пропагандисти та експерти, які пропагують проросійські тези, є частими гостями в італійських новинах та журналістських програмах, під час яких коментується "спецоперація в Україні" і розповсюджується кремлівська пропаганда. Є навіть голоси, що італійські ЗМІ стали російським "дезінформаційним плацдармом на Заході"", – зауважив Станіслав Жарин.
"З початку російської агресії проти України російські політики та провідні пропагандисти практично не залишали італійських програм, як на державних, так і на приватних каналах. Вони з’являються в найпопулярніших інтерв’ю та ток-шоу країни розважального характеру, де глядачі аподують запрошеним гостям" - наголосив Жарин.
Речник зазначив, що хоча італійські редакції пояснюють, що вони дбають про представлення різних думок і забезпечення свободи дебатів, і що свобода слова полягає в запрошенні представників обох сторін конфлікту, фактично італійські станції стали безкоштовними майданчиками комунікації для російського наративу, де пропагандисти стають рівноправними партнерами.
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"la7" дивіться панове...
Адже, у іншому випадку вони б так не перлися в таке гівнисте місце, чи не так?
Увидев что наши беженцы - не такие откровенные нахлебники как арабы или сирийцы, европейцы могут захотеть открыть свой рынок труда для украинцев и украинок. Многие наши уже нашли там работу, сами. А после окончания войны ЕС радостно перетащит к себе и мужское трудовое население Украины.
Когда у нас будет нормальное законодательство - и в нас будет выгодно вкладывать. А пока что будут использовать трудовые ресурсы.
Все через Росію: в Італії два гості телешоу побилися у прямому ефірі, відео
Тут на 7 каналі - виступають кацапи і проросійські журналісти.
А серед моїх так званих "друзів" 95%, з приходом війни, мені сказалаи відкрито, що Україна мала здатись і не оборонятись. Тут де я живу, вони всі проСальвіністи - ну той котрому путлєр дав 5млн. І от всі вони кричать, що з вини України прийшла інфляція, бензин дорогий, все подорожчало і тд. Вони мені кажуть, що наш президент має перестати просити зброю і воєнну допомогу якщо наша армія не в стані сама захищатись.
Навіть казали, що зпочатку треба було здати Україну, а потім хтось , невідомо хто, подумав би про її звільнення від орків .
І не розуміють, чому біженці то тільки жінки і діти і хто їм буде їсти давати. І що це абсолютно не правильно, що італійці мають допомагати біженцям. Тобто, ведуть до того, що і чоловіки мали виїхати разом із своїми сімями, щоби їх утримувати. А то тим біженцям треба ще й роботу давати.
А ще є тут багато таких, шо кричать всьому НІ. Тобто, зпочатку кричали що вони проти ЗД тунелю до Франції, потім що вони проти маскерин і вакцин , а тепер вони проти воєнній допомозі Україні.
Але найстрашніше, що я відкрила, що - в разі - воєнних дій в Італії - чоловіки із сімями втечуть з Італії (шоправда я не зрозуміла куди вони хочуть втікати, якщо воєнні дії вже тут, то вся Єропа вже згоріла) - і вони не збираються захищати свою державу. Це має робити хтось інший - але тільки не вони.
То про що дальше будемо говорити.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Вы когда-нибудь задумывались - в чём смысл обстрела Расией жилмассивов Харькова кассетными снарядами?
Так вот - для усиления пророссийских настроений.
Не усекли?
"В этих обстрелах виновата Украина, потому что нужно было сдаться, и ничего этого небыло бы!"
Такова реальность, девочки и мальчики.
09.06.2022 09:27 Ответить Удалить
Десь тут на сайті була авторська цікава стаття про ядерну війну, яку ***** планує зі знищення Італії. Пам'ятаю, що Падуя там була, інші міста не пам'ятаю.