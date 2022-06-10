Італійські ЗМІ стали рупорами російської пропаганди про війну в Україні, - спецслужби Польщі

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин в аналізі італійських ЗМІ зазначає, що місцеві телеканали стали платформою для вільного спілкування російської пропаганди, де пропагандисти стають рівноправними партнерами для дискусії

"Кожне повідомлення Кремля, яке доходить до західної громадської думки, викликає занепокоєння, тому що воно може вплинути на сприйняття російської агресії. ЗМІ в Італії є красномовним прикладом того, як легко і масштабно російська пропаганда може заразити західну інфосферу", - написав у своєму аналізі речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, пише Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, пропаганда є перманентним елементом війни, яку веде Росія проти України, а дезінформаційна діяльність є одним із активних заходів Кремля для досягнення своїх військово-політичних цілей. Російська дезінформація спрямована проти української нації, НАТО та союзників, а також спрямована на західні суспільства, щоб побудувати наратив, сприятливий для Росії.

"Російські пропагандисти та експерти, які пропагують проросійські тези, є частими гостями в італійських новинах та журналістських програмах, під час яких коментується "спецоперація в Україні" і розповсюджується кремлівська пропаганда. Є навіть голоси, що італійські ЗМІ стали російським "дезінформаційним плацдармом на Заході"", – зауважив Станіслав Жарин.

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"З початку російської агресії проти України російські політики та провідні пропагандисти практично не залишали італійських програм, як на державних, так і на приватних каналах. Вони з’являються в найпопулярніших інтерв’ю та ток-шоу країни розважального характеру, де глядачі аподують запрошеним гостям" - наголосив Жарин.

Речник зазначив, що хоча італійські редакції пояснюють, що вони дбають про представлення різних думок і забезпечення свободи дебатів, і що свобода слова полягає в запрошенні представників обох сторін конфлікту, фактично італійські станції стали безкоштовними майданчиками комунікації для російського наративу, де пропагандисти стають рівноправними партнерами.