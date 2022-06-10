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Італійські ЗМІ стали рупорами російської пропаганди про війну в Україні, - спецслужби Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пропаганда,фейк,путін

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин в аналізі італійських ЗМІ зазначає, що місцеві телеканали стали платформою для вільного спілкування російської пропаганди, де пропагандисти стають рівноправними партнерами для дискусії

"Кожне повідомлення Кремля, яке доходить до західної громадської думки, викликає занепокоєння, тому що воно може вплинути на сприйняття російської агресії. ЗМІ в Італії є красномовним прикладом того, як легко і масштабно російська пропаганда може заразити західну інфосферу", - написав у своєму аналізі речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, пише Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, пропаганда є перманентним елементом війни, яку веде Росія проти України, а дезінформаційна діяльність є одним із активних заходів Кремля для досягнення своїх військово-політичних цілей. Російська дезінформація спрямована проти української нації, НАТО та союзників, а також спрямована на західні суспільства, щоб побудувати наратив, сприятливий для Росії.

"Російські пропагандисти та експерти, які пропагують проросійські тези, є частими гостями в італійських новинах та журналістських програмах, під час яких коментується "спецоперація в Україні" і розповсюджується кремлівська пропаганда. Є навіть голоси, що італійські ЗМІ стали російським "дезінформаційним плацдармом на Заході"", – зауважив Станіслав Жарин.

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"З початку російської агресії проти України російські політики та провідні пропагандисти практично не залишали італійських програм, як на державних, так і на приватних каналах. Вони з’являються в найпопулярніших інтерв’ю та ток-шоу країни розважального характеру, де глядачі аподують запрошеним гостям" - наголосив Жарин.

Речник зазначив, що хоча італійські редакції пояснюють, що вони дбають про представлення різних думок і забезпечення свободи дебатів, і що свобода слова полягає в запрошенні представників обох сторін конфлікту, фактично італійські станції стали безкоштовними майданчиками комунікації для російського наративу, де пропагандисти стають рівноправними партнерами.
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Топ коментарі
+17
Берлускони и Путин дружили
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10.06.2022 22:06
+14
Тут не до журналістських стандартів, якими прикриваються італійські медіа. Чомусь вони ж не аплодували представникам ІГІЛ або Аль-Каїда?
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10.06.2022 22:07
+11
Озеро Комо пристанище российских пропагандистов, а местные вообще везде
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10.06.2022 22:10
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Берлускони и Путин дружили
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10.06.2022 22:06 Відповісти
Озеро Комо пристанище российских пропагандистов, а местные вообще везде
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10.06.2022 22:10 Відповісти
Не дружили, а подельничали.
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10.06.2022 23:05 Відповісти
И не пу , а ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧ И МЕГАКОРРУПЦИОНЕР БЕ
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11.06.2022 00:43 Відповісти
а ПО готове всім х пропагандистам рф і рупорів кремля за невеликі гроші дати тут притулок, забезпечити їх працєю за призванням, ну щоб талант не пропадав, почути іншу сторону, прийняти і полюбити.
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10.06.2022 22:06 Відповісти
Тут не до журналістських стандартів, якими прикриваються італійські медіа. Чомусь вони ж не аплодували представникам ІГІЛ або Аль-Каїда?
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10.06.2022 22:07 Відповісти
Стандарты может задавать только Серожа Лещенко
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10.06.2022 22:43 Відповісти
ИГИЛ и Аль-Каида столько не врали как Россия.
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10.06.2022 22:44 Відповісти
*******. італія кличе їх шоб обісрати.всі розуміють шо вони *******!
"la7" дивіться панове...
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10.06.2022 22:08 Відповісти
Да, да.. Даже в Евроньюс был сюжет на эту тему. Там начальник профсоюза итальянских журналистов так и говорит-если не доказано, шо это куплено-то это "свобода слова".
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10.06.2022 22:18 Відповісти
Тобто, ви хочете сказати, що кацапам подобається, коли їх обсирають?
Адже, у іншому випадку вони б так не перлися в таке гівнисте місце, чи не так?

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10.06.2022 22:19 Відповісти
Сальвини с конте (*****-жополизы) кранты. Берлуску никто всерьёз не воспринимает. Сальвини ещё должен оправдаться за *****фские 5 млн, перечисленные на ENI. По всем каналам их только и критикуют. Рашист орсини уже в собственных сетях запутался. А в общем Италия в ужасе от ***** с *****стәном и поддерживают проукраинскую политику.
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11.06.2022 01:39 Відповісти
По-перше. Мало італійців дивиться La7. По-друге. Останні дві-три неділі і вони "здулися", на жаль.
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11.06.2022 11:41 Відповісти
сколько наши будут утиратся? что мешает взорвать пару редакций и телеканалов СМИ Италии и напомнит вонючим итальяшкам-- что они так и не ответили за 2 Мировую войну и за движение фашизм их не денацифицировали и не демилитаризировали... вопрос почему?? актуален и сегодня...как впрочем и Венгрию и Австрию.... а зря.... все что есть сегодня имеет и заложено во второй мировой войне и ее последствиях политическая проституция и целесообразность бумерангом догоняют весь мир..
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10.06.2022 22:08 Відповісти
"Взорвать редакции"? Ты совсем с катушек? Поедь лучше в москву, чего-нибудь взорви.
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10.06.2022 22:20 Відповісти
Ви його відправляєте в спам. Бан - дещо інше.
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11.06.2022 03:40 Відповісти
Зелень подажная точно наши?
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10.06.2022 22:26 Відповісти
Архівіст СВР Мітрохін ще у 90-х показав, що самою просякнутою агентурою КГБ була Італія. Там були всі - і журналюги також. Більше 200 осіб отримували платню від СРСР. А Берлусконі отримав у дар від путіна ліжко з берези розміром 4 на 4. Потім берлусконі тягали за хобот за неповнолітніх.
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10.06.2022 22:17 Відповісти
В Италии, после второй мировой была самая большая компартия в кап мире. В небогатой стране-это был стабильный приработок к основному заработку. А начальство вообще нигде не работало. Только в компартии.
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10.06.2022 22:24 Відповісти
на жаль,макаронники і кацапи дружать ще з часів СРСР,достатньо згадати про фільми спільного виробництва .Італійцям до бані Україна,вони бачать,що ростуть ціни на пальне і продукти,що свої вирощені кокоси чи ********* вони не можуть продавати на кацапському ринку,тому не варто дивуватись,що саме на такому нестійкому грунті москалі шукають можливість отруїти людські уми своєю блювотиною.Це рак з метастазами по всьому світі.
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10.06.2022 22:23 Відповісти
За теорією кацапні : вони і італійці брати. Кацапські царі Романови ( Романови вони стали щоб всім було ясно про їх римське походження) вихідці великої цивілізації. Може вони відстебнуться від нас зі своєю любов'ю і причеплються до італійців. Це ж московіти потомки етрусків (вони так проповідують). Кацапні не в Україну треба лізти , а в Італію.
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20.06.2022 06:07 Відповісти
Нам надо чинить государство, а не думать что в голове у итальянцев или мадьяр.
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10.06.2022 22:45 Відповісти
В ЄС все нормально і нам туди якраз і потрібно вступати. Не ЄС винний в тому, що росія бреше всюди ( в ООН, в ОБСЄ, в своїх ЗМІ, в італійських ЗМІ і т.д.)
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10.06.2022 22:47 Відповісти
вступление в ЕС - это свободный рынок товаров, услуг и свободный РЫНОК ТРУДА.
Увидев что наши беженцы - не такие откровенные нахлебники как арабы или сирийцы, европейцы могут захотеть открыть свой рынок труда для украинцев и украинок. Многие наши уже нашли там работу, сами. А после окончания войны ЕС радостно перетащит к себе и мужское трудовое население Украины.
Когда у нас будет нормальное законодательство - и в нас будет выгодно вкладывать. А пока что будут использовать трудовые ресурсы.
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10.06.2022 23:54 Відповісти
Некоторое мужское трудовое население Украины уже работало в Европе перед войной. И что?
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11.06.2022 01:26 Відповісти
Відверто проросійських країн в ЄС не так багато. Угорщина, Італія, Німеччина і частково Франція.
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10.06.2022 23:06 Відповісти
Возможно, но не все тв. Итальянцы в большинстве поддерживают Украину, очень сопереживают. Единственное, чего я тут не наблюдаю в последнее время - это громкоорущих россиянцев, через 20 лет они все-таки начали переходить на тихий ломаный итальянский😂😂😂
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10.06.2022 22:46 Відповісти
Прокацапського лайна тут найбільше! Скільки б в Ютюбах і ФБ не писав під їх новинними постами-нападали натовпом з однією методичкою "Амеріка скрізь всьо разруша, всіми хоче командувать і шоб всі думали як Західні еліти" "Ваш Зеленскі хоче миру но от Байден і бріти заставляють його воювать" .. Солідарність висловлюють тільки наші люди, які в Італії і вступають в дискусії-ніколи не думав скільки тут лайна. В найкращому випадку просто мовчать ну або "За мір" з гейськими прапорами і все одно ніжно звинувачують "Амеріку".
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10.06.2022 23:02 Відповісти
Це країна де придумали поняття "фашизм" - нічого дивного, це гени...
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10.06.2022 23:19 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492


Все через Росію: в Італії два гості телешоу побилися у прямому ефірі, відео
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10.06.2022 23:44 Відповісти
Очень точная формулировка: Страна развлекательного характера
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11.06.2022 00:16 Відповісти
Чтоб знать истину, нужно здесь проживать. Иначе всё только блаблабла.
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11.06.2022 01:43 Відповісти
ну поки що немає ніби ніяких конкретних кроків від Італії на зняття санкцій чи якихось інших серйозних поступок москалям, тому....
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11.06.2022 02:00 Відповісти
Нічого дивного, італійці ********** ***** та русаків. Вони навіть парад папєдабєсія транслювали по центрального каналу з перекладом. У якій країні ще під час війни була пряма трансляція з червоного цвинтаря?
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11.06.2022 02:34 Відповісти
Прям як українські ЗМІ часів 2014-2020.
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11.06.2022 09:13 Відповісти
Скажемо так, я живу в Італії вже дуже довго, ну дуже довго. Тільки із приходом війни нарешті взнала хто є хто.
Тут на 7 каналі - виступають кацапи і проросійські журналісти.
А серед моїх так званих "друзів" 95%, з приходом війни, мені сказалаи відкрито, що Україна мала здатись і не оборонятись. Тут де я живу, вони всі проСальвіністи - ну той котрому путлєр дав 5млн. І от всі вони кричать, що з вини України прийшла інфляція, бензин дорогий, все подорожчало і тд. Вони мені кажуть, що наш президент має перестати просити зброю і воєнну допомогу якщо наша армія не в стані сама захищатись.
Навіть казали, що зпочатку треба було здати Україну, а потім хтось , невідомо хто, подумав би про її звільнення від орків .
І не розуміють, чому біженці то тільки жінки і діти і хто їм буде їсти давати. І що це абсолютно не правильно, що італійці мають допомагати біженцям. Тобто, ведуть до того, що і чоловіки мали виїхати разом із своїми сімями, щоби їх утримувати. А то тим біженцям треба ще й роботу давати.
А ще є тут багато таких, шо кричать всьому НІ. Тобто, зпочатку кричали що вони проти ЗД тунелю до Франції, потім що вони проти маскерин і вакцин , а тепер вони проти воєнній допомозі Україні.
Але найстрашніше, що я відкрила, що - в разі - воєнних дій в Італії - чоловіки із сімями втечуть з Італії (шоправда я не зрозуміла куди вони хочуть втікати, якщо воєнні дії вже тут, то вся Єропа вже згоріла) - і вони не збираються захищати свою державу. Це має робити хтось інший - але тільки не вони.
То про що дальше будемо говорити.
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11.06.2022 09:21 Відповісти
амфаш

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Вы когда-нибудь задумывались - в чём смысл обстрела Расией жилмассивов Харькова кассетными снарядами?
Так вот - для усиления пророссийских настроений.
Не усекли?
"В этих обстрелах виновата Украина, потому что нужно было сдаться, и ничего этого небыло бы!"
Такова реальность, девочки и мальчики.

09.06.2022 09:27 Ответить Удалить
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11.06.2022 10:09 Відповісти
Як я раніше і казала, що італійці в усьому звинувачують Україну. У війні винні лише ми, у підвищенні цін в Італії винні знову ми, у тому, що закриваються італійські фірми через здорощання цін на газ винні українці, через те, що італійське тепле взуття, яке шиють для росісі нікому іншому вже не продати винні знову ми. Кацапські пропагандисти дуже інтенсивно працюють на італійському ТВ та в ютюбі, італійці щене розуміють, що Італія у великій небезпеці.

Десь тут на сайті була авторська цікава стаття про ядерну війну, яку ***** планує зі знищення Італії. Пам'ятаю, що Падуя там була, інші міста не пам'ятаю.
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12.06.2022 10:16 Відповісти
 
 