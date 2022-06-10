З початку доби на Донбасі відбито 14 атак ворога. Знищено 20 одиниць техніки окупантів, склад боєприпасів і 4 повітряні цілі, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 10 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 4 танки;

• 2 артилерійські системи;

• 11 бойових броньованих машин;

• 3 одиниці автомобільної техніки;

• 1 склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу "Орлан-10".

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