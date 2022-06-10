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спецслужби (257) колабораціонізм (938) Подоляк Михайло (296)

Кожен колаборант підписує собі вирок і стає законною ціллю для спецслужб, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оп

Усі українські посадовці, які пішли на співпрацю з російськими загарбниками, мають розуміти, що стають законною ціллю для спецслужб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Твіттері написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк..

"Кількість колаборантів d окупованій частині півдня настільки мала, що росія планує завозити чиновників з рф. Але бувають і зрадники. Кожен посадовець, який погоджується співпрацювати з окупантами, має розуміти, що підписує собі вирок та стає законною ціллю для українських спецслужб і судів", - підкреслив Подоляк.

Також читайте: Проблема з колаборантами не стала для України смертельною, - Монастирський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
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10.06.2022 22:31
+25
У Слузі наріда та Опі русня на русні і руснею поганяє

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10.06.2022 22:32
+25
украинские спецслужбы - это про наумова, которого в Европе с миллионами долларов задержали? или про баканова, который исчез во время российского наступления и возник только когда нужно было медведчука на сцену вывести? Боюсь, что таких спецслужб предатели не очень боятся, скорее координируют деятельность с ними
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10.06.2022 22:34
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Кожен колаборант повинен знати, він законна ціль не тільки для спецслужб. він законна ціль для любого патріота - відстріл дозволений!
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10.06.2022 22:30 Відповісти
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10.06.2022 22:31 Відповісти
Содействие вражеской пропаганде за вознаграждение считается коллаборационизмом?
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10.06.2022 22:31 Відповісти
У Слузі наріда та Опі русня на русні і руснею поганяє

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10.06.2022 22:32 Відповісти
Зе команда во всей красе
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10.06.2022 22:37 Відповісти
"Але бувають і зрадники. Кожен посадовець, який погоджується співпрацювати з окупантами, має розуміти, що підписує собі вирок та стає законною ціллю для українських спецслужб і судів"
----
Дуже самокритично Але нажаль у наших спецслужбах і судах сидять такі ж самі зрадники...
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10.06.2022 22:33 Відповісти
украинские спецслужбы - это про наумова, которого в Европе с миллионами долларов задержали? или про баканова, который исчез во время российского наступления и возник только когда нужно было медведчука на сцену вывести? Боюсь, что таких спецслужб предатели не очень боятся, скорее координируют деятельность с ними
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10.06.2022 22:34 Відповісти
Реальный УЖАС‼️🤢🤥👹 "СЛУГИ "предатели -пособники рашистов-палачей‼️"спасибо" 73% "хоть поржем"⁉️ ПОРЖАЛИ
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10.06.2022 23:54 Відповісти
А Буретино колеборант или патриот?
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10.06.2022 22:35 Відповісти
Резидент.
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10.06.2022 22:47 Відповісти
Та да, хотілось би уточнити: Наумов вже став "законною ціллю для спецслужб"?
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10.06.2022 22:36 Відповісти
Скорее его чемоданы с баблом станут целью, чем он!
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10.06.2022 22:38 Відповісти
Хапай Злодія.....
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10.06.2022 22:39 Відповісти
Что же вы эти цели в Киеве в упор не замечаете ? Одним дали спокойно уехать , а оставшихся не трогаете .
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10.06.2022 22:40 Відповісти
А до чого тут Зеленський ?
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10.06.2022 22:50 Відповісти
пи"дуй на шашлики и на лыжи Зеленский пустое место. Вам паникавать не треба
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10.06.2022 22:55 Відповісти
А як на це подивляться ті хто «не делали заявлений» і досі в заручниках, втекли, або відсторонені і пробують щось робити?
питання складне, але в кожному випадку я впевнений можна буде розібратися достеменно,при бажанні.
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10.06.2022 23:09 Відповісти
Нардеп від Бучі та Бородянки:

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10.06.2022 22:45 Відповісти
а вона також - ціль спецслужб?
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10.06.2022 23:01 Відповісти
Вищевказана пост - це повний 3.14здець…
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10.06.2022 23:15 Відповісти
Цікаво : аптека у житловому будинку - "інфраструктурний об"єкт"?!!!
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11.06.2022 04:40 Відповісти
вся ваша ОП це і є суцільні зрадники, інших туди просто не брали... навіть секретарка і та подруга Гогілашвілі (колишнього помічника депутата від Єдінай расєі Валуєва).
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10.06.2022 22:45 Відповісти
Подоляк, предлагаю тебе для тренировки завалить Дерьмака. Или Дерьмаку- Подоляка.
А какая разница- одним каZZапским агентом меньше будет, или сразу двумя.
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10.06.2022 22:45 Відповісти
Той хто здав південь і коридор на Крим колаборант?
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10.06.2022 22:50 Відповісти
Єрмака маєте на увазі ?
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10.06.2022 22:52 Відповісти
та хіба тільки південь? Невже була належна оборона на півночі, на київщині, Сіверщині? А на Поліссі?
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10.06.2022 23:03 Відповісти
Насамперед треба заарештувати тих, хто без бою здали Крим, частину Донбасу, хто проводив парад у Києві, коли йшли бої в Ілловайську, ну всю партію регіонів.
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10.06.2022 22:50 Відповісти
Какие красивые калоборантики с самой верхушки до низушки . Валер, ***** их по тихому
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10.06.2022 22:50 Відповісти
Невже таки до Єрмака вирішили добратися ?
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10.06.2022 22:53 Відповісти
ОП почніть з себе.
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10.06.2022 22:54 Відповісти
супер! а як на рахунок генерала СБУ наумова? він буде ціллю для спецслужб???
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10.06.2022 22:58 Відповісти
Має бути ціллю не просто колаборант, а кожен пособник рашизму в незалежності під яким громадянством він ховається.

Хоче хтось зберегти лице ********* Гітлеру - все вирок пособник рашизму.
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10.06.2022 23:29 Відповісти
Нє , ну це неправильно - доводити до судів . Марнотратство . Я вважаю , що якщо вже ціль для спецслужб якимось дивом попала в суд - то це звичайна халатність за яку повинен хтось нести відповідальність . Правильно - це коли ворог мріє стати підсудним , але у нього не получається .
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10.06.2022 23:42 Відповісти
Коли до цих ********** руки дійдуть?
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10.06.2022 23:51 Відповісти
Тож починається полювання? Добра, ось вам перша ціль - Єрмак. Як впораєтесь, пишіть, ще зрадників підкину.
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11.06.2022 01:06 Відповісти
Займётесь самоубийством? Очень похвально
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11.06.2022 01:36 Відповісти
Ніяких судів до цих зрадників - тільки смерть та якомога скоріше, спецслужби уже мають працювати, аби показати потенційним зрадникам що їх чекає.
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11.06.2022 09:27 Відповісти
Це все тупий зє-піздьож! Прийміть Закон який поставить колаборантів та зрадників "поза Законом" і дасть безумовне право кожному українцю вбивати будь яким способом цих тварюк. За "особливо видатних покидьків" призначайте нагороду "за голову". Зрадники не мають доживати до суду бо їх злочини очевидні і не можуть бути виправдані в жодному суді.
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30.08.2022 17:42 Відповісти
 
 