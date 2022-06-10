Кожен колаборант підписує собі вирок і стає законною ціллю для спецслужб, - ОП

Усі українські посадовці, які пішли на співпрацю з російськими загарбниками, мають розуміти, що стають законною ціллю для спецслужб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Твіттері написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк..

"Кількість колаборантів d окупованій частині півдня настільки мала, що росія планує завозити чиновників з рф. Але бувають і зрадники. Кожен посадовець, який погоджується співпрацювати з окупантами, має розуміти, що підписує собі вирок та стає законною ціллю для українських спецслужб і судів", - підкреслив Подоляк.

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