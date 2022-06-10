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Ворог обстрілював Сумщину з мінометів та важкої артилерії, одна людина загинула, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріли

10 червня прикордонні громади Сумської області обстрілювалися з території РФ з мінометів та артилерії.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 10 ранку по території Есманської громади з Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, 10 прильотів. Руйнувань та жертв немає.

Ближче до 13 години по території Краснопільської громади ворог почав артобстріл з важкої артилерії. Одна людина загинула від отриманих, під час обстрілу, поранень.

О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 приходів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко
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10.06.2022 23:43 Відповісти
Руйнувань та жертв немає і одна людина загинула. Як це розуміти? Типу нічого страшного, все нормально, за три обстріли всього одна людина загинула ? Главноє пєрєстать стрєлять? Поки не будемо давати відсіч обстріли не припиняться. Доктрину Зеленського давно пора похерити, він елементарно боїться огорчіть *****.
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10.06.2022 23:45 Відповісти
Усі дрищать від *****, а Зелі, що ніззя? Тому і не даємо відсіч і не будемо давати. Згадайте 14 рік, коли були перші обстріли Донецької та Луганської областей з боку масковії? Тоді теж відповіді не було.
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11.06.2022 00:46 Відповісти
 
 