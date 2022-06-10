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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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членство в ЄС (925) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

Стефанішина пояснила, що робитиме Україна в разі відмови ЄС щодо статусу кандидата: "Це рішення нас розчарує і буде сприйнято як зрада"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

єс

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як Київ реагуватиме на відмову ЄС надавати статус кандидата на членство Україні.

Про це вона заявила в п’ятницю під час дискусії, організованої Київським безпековим форумом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Для отримання будь-якого рішення, окрім надання Україні статусу кандидата, ми можемо нічого не робити. Ми можемо сидіти склавши руки, заповнивши запитальник і нічого не робити. Але до останньої хвилини, поки не закінчиться саміт, ми будемо боротися за це рішення, бо воно важливо не лише для України, а й усієї Європи", – наголосила Стефанішина.

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Вона додала, що відмова від надання кандидатського статусу Україні послабить позиції лідерів ЄС і посилить – Росії, а "європейські лідери мають усвідомлювати, що наступного історичного моменту, коли буде така мобілізація їхнього суспільства й парламентів на підтримку України, не буде".

"Я вважаю, що будь-які рішення, окрім надання Україні статусу кандидата, послаблять передусім європейських лідерів і наше прагнення, віру українських людей у Європейський проєкт як такий", – додала віцепрем’єрка.

"Тому я думаю, що це рішення нас розчарує, буде сприйнято як зрада в нас. Ми, звичайно, не відмовимось від європейської інтеграції, але будемо відчувати, що європейські лідери свій історичний шанс змарнували", – підсумувала вона.
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Топ коментарі
+44
А корупція та відсутність реформ від зеблазнів хіба не зрада?
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10.06.2022 23:45
+31
Що воно меле, курка(( Дешеві, на рівні підлітка, спекуляції по темі Европи і погроза образитися. Реально шмаркля зелена.
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10.06.2022 23:50
+23
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11.06.2022 00:39
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А корупція та відсутність реформ від зеблазнів хіба не зрада?
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10.06.2022 23:45 Відповісти
Це Ви, так роумію, про Німеччину та Угорщину?
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11.06.2022 00:21 Відповісти
Неперекручивай.
ЗЕдегинираты ниодной реформы не сделали,корупция процветает.ЗЕокурок,оркужил себя всякмюими там Портновыми.Ни кто в ЕС таких идиотов не ждет и нехочет видеть.
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11.06.2022 00:43 Відповісти
Не сравнивай йух с пальце - здесь никто даже не пернет, чтоб без договорняков и схематозов!
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11.06.2022 01:07 Відповісти
Наші корупціонери грабують свою державу.Якої шкоди завдали Німеччині чи Угорщині,Шольц,Шрьодер чи Орбан?Жодної,бо вони дбають про інтереси своїх країн,а не власних кишень.Як ви думаєте,коломойський ,котрий недавно купив газ у державної компаній,за вдвічі заниженою вартістю,не купив керівництво державної компанії для цієї афери?Чи може вони подарували 300 мільйонів гривень коломойському просто так?Щодо цієї крадіжки не відкрито кримінальної справи,мабуть слідчі органи також в долі.Це і є корупція,а ви плутаєте її з лобіюванням.
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11.06.2022 09:51 Відповісти
Сподіваєшся що на кротів ОПи ЄС заплющить очі? І на переслідування опозиції теж?
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10.06.2022 23:47 Відповісти
США попередили про можливе російське вторгнення - 23 ЛИСТОПАДА 2021. розвідка США: Росія готує повномасштабний наступ впродовж наступних 48 годин.
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11.06.2022 00:38 Відповісти
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11.06.2022 00:39 Відповісти
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11.06.2022 00:40 Відповісти
Потому что Зеленский -предатель
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11.06.2022 09:57 Відповісти
хотя бы о планах начала борьбы с корупцией и уменьшения её, ну скажем до уровня среднеевропейского статистического, и начале хоть каких то реформ она вообще не упоминает. даже о новых планах "великого будівництва" - ни гу-гу.
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10.06.2022 23:48 Відповісти
Що воно меле, курка(( Дешеві, на рівні підлітка, спекуляції по темі Европи і погроза образитися. Реально шмаркля зелена.
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10.06.2022 23:50 Відповісти
Розчарування- то таке . Україна має ще кращий варіант , запропонований Джонсоном - УПА + Балтія + Туреччина . Сім адекватних країн без ******* і шольців в голові .
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10.06.2022 23:53 Відповісти
На счёт Турции большой вопрос, за закрытие пролива спасибо им, конечно, но в остальном - такое себе.
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10.06.2022 23:56 Відповісти
нах арабов - славяне+прибалты+англосаксы=убойная смесь!
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11.06.2022 00:01 Відповісти
а арабы тут причём?
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11.06.2022 00:38 Відповісти
как бы зеля и его шобла, обидившись не пошли путём бульбохуйла и януковоща, та не выдали типо - ах так! не хотите нас видеть в ес, так мы будем проситься в "тайожний сойуз!". от его обиженной оп-ы и такого можно ожидать.
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11.06.2022 00:02 Відповісти
Після такого зеля проживе хвилин 15. Навіть дорожку винюхати не встигне
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11.06.2022 00:40 Відповісти
А хіба й так не видно, що піаніст потихеньку скатується на шлях бульбофюрера та пуйла?
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11.06.2022 07:27 Відповісти
Туреччина - це та, що приймає викрадене у нас РФ зерно?
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11.06.2022 01:16 Відповісти
Ну, на рахунок "адекватноі" Туреччини (ердоган) ви погарячкували...
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11.06.2022 07:23 Відповісти
Дивна штука,- читаючи цю тему, чомусь здається, що більшість тутешніх коментаторів, - німці!

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10.06.2022 23:59 Відповісти
А повинні бути такими, про яких сказав Арахмідія: корупція зашита в ДНК українців ??

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11.06.2022 01:14 Відповісти
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11.06.2022 00:01 Відповісти
Убійца - садовнік!

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11.06.2022 00:05 Відповісти
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11.06.2022 01:28 Відповісти
Пригрозіть ЄС, що засадите Пороха, все одно гірше вже і так не буде)
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11.06.2022 00:02 Відповісти
я бы не строил иллюзий на тему вступления в ЕС, после войны его уже не будет, будут региональные союзы , нам нужно думать над тем , какой создавать и с кем, иногда складывается впечатление, что вся эта каша-малаша была заварена именно с целью разрушения ЕС, И ЕСЛИ ТАМ НЕ ДУРАКИ, А ТАМ НЕ ДУРАКИ , ТО уКРАИНУ В ес НЕ ОСОБЕННО ВОЗЬМУТ.
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11.06.2022 00:06 Відповісти
Що? Стане Ізраїлем. А потім прийде по всіх пособників рашистів які б вони посади не займали та яким би громадянством не прикривались і стратить їх.

Це в інтересах ЄС прийняти Україну і не дати українцям причин зненавидіти всіх.

Бо відмова від атомної зброї і потім такий кидок країни із гарантіями захисту це не те що хтось забуде якщо його не задобрити.
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11.06.2022 00:07 Відповісти
А разве Украина не в союзе с другими странами. С Польшей, Великобританией, США и множеством других стран? Если и обвинять кого то в предательстве, так это те страны, которые попытаются заблокировать и даже заблокирует эту резолюцию, а не всех под одну гребенку грести. Стефанишина если я не ошибаюсь фигурант уголовного дела Елены Лукаш руководительницы Минюста во времена Януковича, поэтому, нужно быть осторожней с мнением этой персоны.
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11.06.2022 00:08 Відповісти
Особисто мене втомлює постійний пошук зради. Особливо там, де її немає, де насправді нам нічого не винні - це їх вільне рішення. Україна має просто прийняти його і далі діяти відповідно до своїх інтересів
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11.06.2022 00:11 Відповісти
Як це не винні? Ви як жінка маєте розуміти, що коли вже свати засланні, обручки куплені, та навіть дитина там на горізонті, тобто вже і генікллога пройшли, то якось не прийнятна відмова...
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11.06.2022 00:27 Відповісти
Якщо тобі ще багато років тому сказали: "Маєш бажання війти в нашу хату? Помий ноги", а ти досі того не зробив та прешся туди з брудними - двері, зазвичай, зачиняються.
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11.06.2022 09:31 Відповісти
Реєстрація: 11 червня 2022

Заходив: 11 червня 2022 в 00:06

Ти зареєструвалась посеред ночі, щоб оцю фуйню написать?
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11.06.2022 01:44 Відповісти
Цю фуню пишу в ночі бо працюю в ночі,пишу тому що знаю,в іспанії 20 років,і спілкуюсь з людьми майже зі всієї європи,до речі,біженці які приїхали в основній масі і,не всі,не додають плюсів а на оборот в перший місяць війни помагали багато,а зараз ні,дякуючи українським сепарам,є багато нюансів,але куди тобі....
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11.06.2022 05:57 Відповісти
Маячня якась
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11.06.2022 00:39 Відповісти
значить Зепотвори вирішили нічого в країні не міняти(судова гвлка влади,корупція,співпраця з ворогом...)а просто знайти зрадників,краще всього з ЕС...
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11.06.2022 00:40 Відповісти
На жаль але думаю що не проголосують за надання статусу, багато з країн зараз кажуть що за,а при голосуванні скажуть ні,на жаль....
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11.06.2022 00:52 Відповісти
Реєстрація: 09 червня 2022

Боти з усіх щілин полізли.
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11.06.2022 01:47 Відповісти
Сам ти бот якщо ти про мене .
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11.06.2022 05:35 Відповісти
ЗЕшоблу во главе с зеленским - на мыло!!
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11.06.2022 01:29 Відповісти
А в Європі сліпі і глухі ? Вони не бачать , як навіть під час війни намагаються боротися з патріотичною опозицією ? Не чують , як регулярно зе або якісь абрахамії , подоляки чи Данілови несуть несенітницю ? І , головне : УКРАЇНІ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВСТУП ДО НАТО !!! І над цим треба працювати день і ніч без перерви ! А Євросоюз після війни , якщо не буде промосковських політиків та бені з кучмівською бандою , нікуди не втече .
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11.06.2022 06:14 Відповісти
Те що Зеля зробив з виборами діректора САП не було зрадой та порушенням Констіуції ?
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11.06.2022 06:18 Відповісти
ПреЗедента та його посіпак вигнати?
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11.06.2022 07:44 Відповісти
"шо делать? - пердеть і бєгать", - пропозиція бездарної влади.
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11.06.2022 07:56 Відповісти
Подать на ЕС в Печерский суд. За зраду.
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11.06.2022 09:03 Відповісти
У Евросоюза есть печальный прецендент
Венгрия
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11.06.2022 09:10 Відповісти
В таком случае смерть зеленым предателем за отсутствие любви к родине и вышиванке
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11.06.2022 09:18 Відповісти
Шантаж то не метод бути в Євросоюзі!!!! Треба відновити країну і позбутися тих хто тормозить наш розвиток після Перемоги, щоб не ми просилися в Європу, а нас просили приєднатися!!!!
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11.06.2022 09:21 Відповісти
Це буде перевірка старої Європи на вшивість.
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11.06.2022 09:40 Відповісти
Обижаться - это инфантилизм.
Надо вооружаться и наводить порядок.
Европа продажная, но не слепая.
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11.06.2022 11:05 Відповісти
Сперва нужно избавиться от бревна в собственном глазу, а уж затем вопить про предательство ЕС и на что-то претендовать...
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11.06.2022 11:12 Відповісти
Безугла всіх розстріляє
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11.06.2022 12:03 Відповісти
 
 