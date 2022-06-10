Стефанішина пояснила, що робитиме Україна в разі відмови ЄС щодо статусу кандидата: "Це рішення нас розчарує і буде сприйнято як зрада"
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Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як Київ реагуватиме на відмову ЄС надавати статус кандидата на членство Україні.
Про це вона заявила в п’ятницю під час дискусії, організованої Київським безпековим форумом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Для отримання будь-якого рішення, окрім надання Україні статусу кандидата, ми можемо нічого не робити. Ми можемо сидіти склавши руки, заповнивши запитальник і нічого не робити. Але до останньої хвилини, поки не закінчиться саміт, ми будемо боротися за це рішення, бо воно важливо не лише для України, а й усієї Європи", – наголосила Стефанішина.
Вона додала, що відмова від надання кандидатського статусу Україні послабить позиції лідерів ЄС і посилить – Росії, а "європейські лідери мають усвідомлювати, що наступного історичного моменту, коли буде така мобілізація їхнього суспільства й парламентів на підтримку України, не буде".
"Я вважаю, що будь-які рішення, окрім надання Україні статусу кандидата, послаблять передусім європейських лідерів і наше прагнення, віру українських людей у Європейський проєкт як такий", – додала віцепрем’єрка.
"Тому я думаю, що це рішення нас розчарує, буде сприйнято як зрада в нас. Ми, звичайно, не відмовимось від європейської інтеграції, але будемо відчувати, що європейські лідери свій історичний шанс змарнували", – підсумувала вона.
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ЗЕдегинираты ниодной реформы не сделали,корупция процветает.ЗЕокурок,оркужил себя всякмюими там Портновыми.Ни кто в ЕС таких идиотов не ждет и нехочет видеть.
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Це в інтересах ЄС прийняти Україну і не дати українцям причин зненавидіти всіх.
Бо відмова від атомної зброї і потім такий кидок країни із гарантіями захисту це не те що хтось забуде якщо його не задобрити.
Заходив: 11 червня 2022 в 00:06
Ти зареєструвалась посеред ночі, щоб оцю фуйню написать?
Боти з усіх щілин полізли.
Венгрия
Надо вооружаться и наводить порядок.
Европа продажная, но не слепая.