НАТО має визнати Росію довгостроковою загрозою для демократичного світу, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Північноатлантичному альянсу варто визначити Росію довгостроковою загрозою.

Про це він сказав на полях зустрічі "Бухарестської дев’ятки" у Румунії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Не думаю, що нам варто сподіватись, що можливо війна закінчиться і знову можна буде щось змінити, знову взаємодіяти більш дружньо. Росія порушила надто багато табу і перейшла стільки червоних ліній, що дуже варто і дуже правильно було би розглядати її як довгострокову загрозу для демократичного світу", - зазначив він, додавши, що чимало колег поділяють таку ж думку.

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Він зазначив також, що має значні очікування від саміту НАТО у Мадриді, що відбудеться 29-30 червня.

У канцелярії президента згодом деталізували, що у виступі на зустрічі він висловився за перехід НАТО від стратегії стримування до стратегії оборони.

Гітанас Науседа також закликав до постійної та інтенсивнішої підтримки України і висловився за надання їй статусу кандидата на вступ до ЄС, оскільки українці своєю боротьбою щоденно доводять свою відданість західним цінностям.