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Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС - це не лише про Україну, а про майбутнє демократії в світі, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

яценюк

"Україна повинна отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу. Тому що це рішення набагато більше, ніж просто про Україну. Це рішення про ЄС і взагалі про майбутнє демократії в світі".

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ 10 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз для Європейського Союзу треба усвідомити одну ключову річ – рішучість у прийнятті рішень. Історичні рішення приводять або до перемог, або до поразок. Були історичні рішення, які привели до поразок: це низка рішень 1939 року, це рішення відмовити Україні щодо надання Плану дій щодо членства в НАТО", - підкреслив він.

Яценюк наголосив, що якби ПДЧ був підписаний, з високою вірогідністю Росія не напала б на Україну: "Я можу з високою вірогідністю сказати, що нашим західним партнерам не треба було б сьогодні витрачати неймовірні кошти на підтримку України і на підтримку власних військових бюджетів. Я можу з високою вірогідністю сказати, що путінська диктатура тоді би не отримала перемогу".

"Для мене очевидно, що іншого історичного рішення, переможного рішення, ніж надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу, просто бути не може", - наголосив він.

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"За інших обставин такі диктатори як Путін, а Путін не один у світі, - будуть далі проводити антидемократичну політику. І тоді ЄС буде сам стояти перед загрозою власного існування. А розширення Європейського Союзу за рахунок України – це його посилення, укріплення, і це посилення світової демократії. Тому іншого рішення бути не може", - підкреслив Яценюк.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
кулявлобі засвербіла, афєріст *******.
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11.06.2022 00:18
+7
А перестати красти пан Арсеній не розглядав. Коли вже ті старі крадії самолюструються? Він як кулю в лоб казав то на ньому одягу на 15 - 20 тисяч доларів було. І цензор думаю не мав би таке г.. рекламувати.
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11.06.2022 00:14
+5
Тупіше за ЗЕ-типілів можуть бути тільки ЗЕ-боти!
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11.06.2022 00:44
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А перестати красти пан Арсеній не розглядав. Коли вже ті старі крадії самолюструються? Він як кулю в лоб казав то на ньому одягу на 15 - 20 тисяч доларів було. І цензор думаю не мав би таке г.. рекламувати.
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11.06.2022 00:14 Відповісти
кулявлоб не итільки злодій, а ще й старий азірівець
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11.06.2022 00:38 Відповісти
Тупіше за ЗЕ-типілів можуть бути тільки ЗЕ-боти!
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11.06.2022 00:44 Відповісти
кулявлобі засвербіла, афєріст *******.
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11.06.2022 00:18 Відповісти
Да сеня наворотил, чего только стена стоит, героя еще не получил?
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11.06.2022 10:00 Відповісти
Ой ой, які "люди" спливли на поверхню.

Це ж сам блазень чернівецький, казконкрад всеукраїнський, люциферів юрист, будівник та аферист, бісового батька економіст, сам пан "куля в лоба" Яйценюк.

Давати слово такому лисому чорту, це як кошерного гімна поїсти у дорогому ресторані. Якщо у цензорів немає ніякого сорому, пропуную тоді їм ще дати слово Орбану, Медведчуку, Абрамовічу, Лаврову і всій інщій шушері.
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11.06.2022 00:31 Відповісти
"Я можу з високою вірогідністю сказати, що путінська диктатура тоді би не отримала перемогу" а шо, хуйлодиктатура вже перемогла?
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11.06.2022 00:41 Відповісти
Не знаю як кулявлоб економіст, а як політик і як людина він вкрай не розумний і не порядний.
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11.06.2022 00:41 Відповісти
І ще добавлю, що він країні зробив дуже багато шкоди. Більш порядна людина від цього застрелилася б.
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11.06.2022 00:48 Відповісти
Заборный поц.
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11.06.2022 03:21 Відповісти
Так самое страшное что эта таврь, выползень сраный, вылезет перед выборами, типа я ****** патриот и все такое, ЗЕ геть, Пороха геть, один я ****** все порешаю!!! И найдутся процентов 10-15 в этой стране которые за "это" чмо проголосуют... И как эту страну понять??? На нем клейма ставить негде - вор, балабол, и т.д. а толку??
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11.06.2022 04:45 Відповісти
Тебе кто говорить разрешил? Сиди там где был, это уже не твое дело!
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11.06.2022 07:27 Відповісти
А де цей ахметівський пристосуванець яценюх зараз, з Торонто філософствує?!
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11.06.2022 07:31 Відповісти
Умные слова вещает Сеня ... из Парижа. Ах. Нет. Я ошибся. Из Берлина. Видно там ему лучше думается. В старой , сытой , доброй , спокойной Европе. Насколько я понимаю с 24 февраля Сеня границу так и не пересекал. По правде сказать , не только он один. Рябошапка , Аваков и прочие поцриоты.
На месте Цензора я бы уже рубрику создал. "Поцриоты за границей".
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11.06.2022 07:34 Відповісти
кунсткамера долбойопів на форум вилізла.
Всіх вас заніс в свій кондуїт, - і новеньких, і старопропердячених!
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11.06.2022 08:36 Відповісти
Яценюк нормальний був пром'єр - немає чого тут триндіти.
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11.06.2022 09:22 Відповісти
Арсеній Велика Стіна. В лоб.
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11.06.2022 11:25 Відповісти
Раптово з'явився як фантомас. І фото підходяще.
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12.06.2022 01:47 Відповісти
 
 