Росія розмістила свої війська в 10 населених пунктах Білорусі, - Міноборони

Станом на 10 червня російські війська дислокуються в десяти населених пунктах Білорусі.

Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Щодо російських військ одразу скажу: вони там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військовослужбовці армії Росії є", — сказав Мотузяник.

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За його даними, також на білоруській території розгорнуті оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", що загрожує ракетними обстрілами по Україні. Крім того, останні кілька тижнів збройні сили Білорусі в складі до семи батальйонів намагаються "прикривати" ділянку білорусько-українського кордону. Водночас речник Міноборони нагадав, що Білорусь заявляє про намір збільшити чисельність своїх збройних сил до 80 тисяч. Проте, зазначив Мотузяник, йдеться лише про демонстраційні дії, і Білорусь не становить загрози для України.

"Це більше демонстраційні дії, в тому числі з боку підрозділів російської армії. І основна мета – це відтягнути наші сили, не допустити їх перекидання на інші напрямки", — каже речник Міноборони.