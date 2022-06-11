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Росія розмістила свої війська в 10 населених пунктах Білорусі, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мотузяник

Станом на 10 червня російські війська дислокуються в десяти населених пунктах Білорусі.

Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Щодо російських військ одразу скажу: вони там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військовослужбовці армії Росії є", — сказав Мотузяник.

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За його даними, також на білоруській території розгорнуті оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", що загрожує ракетними обстрілами по Україні. Крім того, останні кілька тижнів збройні сили Білорусі в складі до семи батальйонів намагаються "прикривати" ділянку білорусько-українського кордону. Водночас речник Міноборони нагадав, що Білорусь заявляє про намір збільшити чисельність своїх збройних сил до 80 тисяч. Проте, зазначив Мотузяник, йдеться лише про демонстраційні дії, і Білорусь не становить загрози для України.

"Це більше демонстраційні дії, в тому числі з боку підрозділів російської армії. І основна мета – це відтягнути наші сили, не допустити їх перекидання на інші напрямки", — каже речник Міноборони.
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11.06.2022 01:02 Відповісти
Зачем повторять одну и туже новость, бутусовцы? Вы уже ее печатали вчера. https://censor.net/ua/news/3347112/u_desyaty_naselenyh_punktah_bilorusi_ye_rosiyiski_viyiska_rozgornuto_iskandery_scho_zagrojuye_zavdannyam
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11.06.2022 01:12 Відповісти
бульбашня, певно, хлібом-сіллю своїх =асвабадітєлєй= і дорогих гостей зустрічає.
І на клац пальців москальні виконує всі їхні забаганки.

поплічники саме такі.
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11.06.2022 01:51 Відповісти
 
 