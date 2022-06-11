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З 11 червня окупанти почнуть видавати російські паспорти на Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,рф

На підконтрольній окупаційним військам території Запорізької області російські паспорти почнуть видавати з 11 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.ru, про це заявив колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області.

"Завтра (11 червня. – Ред.) жителі "звільненої" території Запорізької області почнуть отримувати паспорти громадян Росії, тобто стануть повноцінними громадянами нашої великої єдиної Батьківщини", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти хотіли роздати на Київщині радянські паспорти, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Хто візьме, одразу стає "гарматним м'ясом" - витратним матеріалом, який зовсім не жалко.
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11.06.2022 07:08
+10
Врага , сначала , надо уничтожить в Киеве, без этого ЮГ не отвоевать
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11.06.2022 07:35
+9
Їм самим і потрібне. Для продовження війни та виправдання своєї "визвольної місії"
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11.06.2022 07:05
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11.06.2022 06:57 Відповісти
Каждому!
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11.06.2022 09:36 Відповісти
Кому це гівно потрібне?
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11.06.2022 06:59 Відповісти
Їм самим і потрібне. Для продовження війни та виправдання своєї "визвольної місії"
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11.06.2022 07:05 Відповісти
Носяться зі своїми нацистськими аусвайсами,як довбой@би. Буде чим потім багаття розводити.
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11.06.2022 07:05 Відповісти
могли бы выдать автоматы украинским партизанам .
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11.06.2022 07:06 Відповісти
Хто візьме, одразу стає "гарматним м'ясом" - витратним матеріалом, який зовсім не жалко.
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11.06.2022 07:08 Відповісти
Мокшанські пітараси
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11.06.2022 07:09 Відповісти
Які юридичні підстави "видачі паспортів" є у окупанта ? Хто не чинив опір окупантам та ще й отримав паспорт з курицею - того одразу вдягнуть в форму окупанта і кинуть в мясорубку на 0
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11.06.2022 07:11 Відповісти
Во время войны юридични пидставы не действуют!
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11.06.2022 09:43 Відповісти
Я сморю русский паспорт такой мусор, раз его раздают на право и на лево.
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11.06.2022 07:23 Відповісти
Уявляю собі, як американці в Іраку, чи Афганістані всім паспорти роздають...
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11.06.2022 07:50 Відповісти
Врага , сначала , надо уничтожить в Киеве, без этого ЮГ не отвоевать
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11.06.2022 07:35 Відповісти
Интересно - паспорта раздают насильно?
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11.06.2022 07:55 Відповісти
Интересно -кому они нужньІ?
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11.06.2022 08:08 Відповісти
Ага,пытают паспортами.
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11.06.2022 09:37 Відповісти
асфальтовий гундосик запиляє з цього приводу якийсь видосик?👇

Сюрпляс Аморалов

@BOmexCmqpHnNNWK

·
16 ч

Прочитал твит,что в Херсон будут переселять или уже начали росс. военных вместе с семьями.Помните,как той картинке,где заселяется счастливая семья в квартиру расстрелянных.Или в данном случае изгнанных. Интересно,что в головах у тех людей,которые согласятся на сталинский косплей?



на двойном бифитере

@UkrainianSarda

В ответ

@BOmexCmqpHnNNWK

Вже є такі сім'ї ! І їм дуже подобається у нас Я з Херсону
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11.06.2022 07:59 Відповісти
Сбежать то успеют, семьи оккупантов?
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11.06.2022 08:10 Відповісти
Заселение оккупантов и их семей с личинками в дома убитых украинцев является одним из стимулов их участия в этой войне по контракту.
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11.06.2022 09:41 Відповісти
получателям должны доплачивать. иначе какой в них смысл?
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11.06.2022 08:28 Відповісти
"Аусвайси" свої запроваджують, намагаються винищити все живе в Україні, при цьому сильно ображаються коли їх порівнюють з фашистами.
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11.06.2022 08:32 Відповісти
а что это такая за денацификация
когда еще земли забираешь чужие?
как рашка говняшка это своему быдлу объяснять будет?
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11.06.2022 09:11 Відповісти
Зачем кацапам шото объяснять? ***** скажет:,, Мы победили" и кацапы радостно заорут: ,,Ура"
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11.06.2022 09:20 Відповісти
Ой а що так слабО, папірці якісь, давайте одразу наколки з номерами ну руку.
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11.06.2022 09:20 Відповісти
Якось так https://www.youtube.com/watch?v=sfQh_oAecg0
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11.06.2022 12:27 Відповісти
Пенсы будут брать, из за выплат и пенсий. Вряд-ли получали пенсуху с апреля. Деваться некуда. Так же было на даунбасе с 14 г. На таких и рассчитано было. А потом и своя пенсуха догонит, и так тоже было в те годы.
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11.06.2022 14:42 Відповісти
 
 