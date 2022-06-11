З 11 червня окупанти почнуть видавати російські паспорти на Запоріжжі
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На підконтрольній окупаційним військам території Запорізької області російські паспорти почнуть видавати з 11 червня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.ru, про це заявив колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області.
"Завтра (11 червня. – Ред.) жителі "звільненої" території Запорізької області почнуть отримувати паспорти громадян Росії, тобто стануть повноцінними громадянами нашої великої єдиної Батьківщини", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Yuri Gromov
показати весь коментар11.06.2022 07:08
+10 Yakov Nemo
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+9 Юрій Коломієць 4be25459
показати весь коментар11.06.2022 07:05
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Сюрпляс Аморалов
@BOmexCmqpHnNNWK
·
16 ч
Прочитал твит,что в Херсон будут переселять или уже начали росс. военных вместе с семьями.Помните,как той картинке,где заселяется счастливая семья в квартиру расстрелянных.Или в данном случае изгнанных. Интересно,что в головах у тех людей,которые согласятся на сталинский косплей?
на двойном бифитере
@UkrainianSarda
В ответ
@BOmexCmqpHnNNWK
Вже є такі сім'ї ! І їм дуже подобається у нас Я з Херсону
когда еще земли забираешь чужие?
как рашка говняшка это своему быдлу объяснять будет?