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"РФ знищує світовий порядок", - Остін закликав міжнародне товариство об'єднати зусилля, щоб зупинити Росію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін,ллойд

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав міжнародне товариство об'єднати зусилля у відповідь на агресію Росії проти України і спроби Кремля підірвати світовий порядок. Про це він заявив на конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вторгнення Росії в Україну - це приклад того, що відбувається, коли гнобителі зневажають правила, що захищають нас усіх. Так відбувається, коли великі держави вирішують, що їхні імперські апетити важливіші за права мирних сусідів", - заявив Остін.

Міністр також зазначив, що РФ знищує світовий порядок, заснований на правилах. І якщо не втрутитися, це призведе до утворення світу, наповненого хаосом.

Також читайте: Глава Пентагону Остін проведе наступну зустріч формату "Рамштайн" з питань оборони України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
И вполне успешно, что характерно. Демонстрирует насколько херово демократическая форма устройства общества сочетается с реальной войной. Массовый избиратель в любой стране глуп, труслив, жаден и мало интересуется тем, что непосредственно его не касается. Америка сокрушается о покушении на мировой порядок, а отстаивать его по-настоящему не готова - ибо выборы на носу, на которых демократы и так утратят большинство в обеих платах и президент превратится в «хромую утку». Слов много, дел меньше, а настоящее желание одно: надо это как-то поскорее закончить, ибо бензин, инфляция, стокмаркет в жопе, а избиратель винит во всем демократов и на горизонте маячит эпический мудак в красной кепке с надписью America First. Правительство США понимает насколько высоки ставки, что куйло всему миру издевательски демонстрирует импотенцию и трусость богатейших стран мира. Но сделать мало что могут, ибо решительные и дорогостящие действия приведут к проигрышу на выборах в силу вышеуказанных характеристик массового избирателя.
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11.06.2022 08:01
+20
А Макрон, Шольц ей помогают.
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11.06.2022 07:50
+11
зброю поставляють з обережністю.Адже не виключено можливість ,що ОП "покладе" Україну до ніг рашиста і вся американська зброя,як і зброя західних партнерів обернеться протів них самих.Мабуть і "зе" сидить на шпагаті ,не вичищающи українську владу від рашистських агентів,котрі цілі області здають ворогу, атомні станції і , розміновують проходи,наводять ракети рашиста на українську інфраструктуру і т.д .
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11.06.2022 09:36
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А Макрон, Шольц ей помогают.
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11.06.2022 07:50 Відповісти
Цілком згоден з Остіном, але де ж ваш обіцяний ленд-ліз, який ви так роспіарили?
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11.06.2022 07:55 Відповісти
Амери вважають, що 13+40 млрд дол. вистачить до жовтня, коли запрацює ленд- ліз
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11.06.2022 07:59 Відповісти
И вполне успешно, что характерно. Демонстрирует насколько херово демократическая форма устройства общества сочетается с реальной войной. Массовый избиратель в любой стране глуп, труслив, жаден и мало интересуется тем, что непосредственно его не касается. Америка сокрушается о покушении на мировой порядок, а отстаивать его по-настоящему не готова - ибо выборы на носу, на которых демократы и так утратят большинство в обеих платах и президент превратится в «хромую утку». Слов много, дел меньше, а настоящее желание одно: надо это как-то поскорее закончить, ибо бензин, инфляция, стокмаркет в жопе, а избиратель винит во всем демократов и на горизонте маячит эпический мудак в красной кепке с надписью America First. Правительство США понимает насколько высоки ставки, что куйло всему миру издевательски демонстрирует импотенцию и трусость богатейших стран мира. Но сделать мало что могут, ибо решительные и дорогостящие действия приведут к проигрышу на выборах в силу вышеуказанных характеристик массового избирателя.
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11.06.2022 08:01 Відповісти
ну мабуть нам 40+ млрд якось і вистачило б протриматись, тільки щось не видно їх. так само і зброї...
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11.06.2022 08:27 Відповісти
Ты не догоняешь! То, что Байден выделил 40 млрд не значит то они попадут в руки Бабломойского и Ко. Просто за счет этих млрд. осуществляется поставка вооружений и помощи Украине
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11.06.2022 08:48 Відповісти
глаза протри увидишь
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11.06.2022 13:30 Відповісти
у тролятины и полезных Кремлю идиотов как всегда - зрада зрадная, что Германия что США - все им плохие и не такие, мало дают.
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11.06.2022 19:40 Відповісти
вспомни себя когда в 2008 году рашка напала на Грузию, ты сильно переживал за грузин и думал о мировом порядке.. отож
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11.06.2022 12:38 Відповісти
Україна у 2008 не допомагала Грузії?
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11.06.2022 18:42 Відповісти
я переживал. И еще больше - за сирийцев. Ибо видел, насколько варварски их обстреливали - больницы, школы, жилые дома... понимал что с нами будет также.
Увы, оказался прав...
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11.06.2022 19:43 Відповісти
Демократия - отвратительная форма правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало. (с)
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11.06.2022 13:31 Відповісти
Trump 2024
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11.06.2022 20:40 Відповісти
Влучно сказано, але щось не видно поставок зброї в кількостях, достатніх, щоб зламати хід війни.
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11.06.2022 08:01 Відповісти
американська зброя - це ще така штука, якою ще потрібно навчитися володіти.
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11.06.2022 08:24 Відповісти
ну вже ж світчблейди, хоча б, повинні були б освоїти...
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11.06.2022 08:28 Відповісти
SwitchBlade - зброя для рятувальних і спецоперацій . А ми щодалі більше загрузаємо в позиційній і все менш мобільній війні.
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11.06.2022 20:24 Відповісти
зброю поставляють з обережністю.Адже не виключено можливість ,що ОП "покладе" Україну до ніг рашиста і вся американська зброя,як і зброя західних партнерів обернеться протів них самих.Мабуть і "зе" сидить на шпагаті ,не вичищающи українську владу від рашистських агентів,котрі цілі області здають ворогу, атомні станції і , розміновують проходи,наводять ракети рашиста на українську інфраструктуру і т.д .
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11.06.2022 09:36 Відповісти
"зе" сидить на шпагаті ,не вичищающи українську владу від рашистських агентів" - це від самого себе?
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11.06.2022 15:05 Відповісти
Зе-наркоман, йому взагалі усе *****.
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11.06.2022 19:32 Відповісти
все тебе покажи.
обойдешься.
главное чтобы наши на передовой его видели.
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11.06.2022 19:45 Відповісти
А ви ще побільше пи#діть,що не хочете ескалації і тому подібну маячню. Кацапів це вмотивує нічого не руйнувати.
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11.06.2022 08:13 Відповісти
чого ти на Остіна напустився? Це ж не він і не його держава так пистить!
Ой, ***, перепровірив - так ти ж типовий 73/43%зебіл брехливий! Он чого!
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11.06.2022 08:27 Відповісти
чого, цей дописувач - наша людина
і він правий, так само, як і ви праві.
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11.06.2022 08:29 Відповісти
Ідіот🤦
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11.06.2022 09:22 Відповісти
Ленд ліз запрацює з нового фінансового року, тобто з жовтня 2022....
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11.06.2022 08:14 Відповісти
Заява Остіна правильна і він все правильно каже. Якщо би він ще Будапештський меморандум перечитав, то було би більше користі всьому світові.
А то знову: ми стурбовані і тд.
Ну і що Україні з того, що вони стурбовані.
ТАк давайте дійте, втручайтесь. Бо путлєру якось пофік від ваших стурбованостей. Він на вас всіх дивиться як звірів в зоопарку. А ви тільки бла-бла-бла ...... бла .
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11.06.2022 08:49 Відповісти
Справедливости ради в меморпандуме не проговорен вопрос ЗАЩИТЫ территориальной целостности Украины. Тоесть каким именно образом реализовывать эти гарантии террцелостности-каждый подписан решает на свой розум Можно озабоченность высказать а можно и свою армию послать-все это будет в рамках гарании террцеллостности. Тоесь меморандум носит декларативную форму. И согласно Меморандуму раз одна из сторон(Параша) его нарушила по Украина тоже свободна от его соблюдения и может начать создавать Ядерное оружие и ракеты как минимум средней дальности. Это нужнобыдло СКРЫТНО делать еще с 14 года. Но какая в Украине может быть скрытность если основная служба Безопасности(СБУ)-в ней половина сотрудников агенты Кремля? А США уже для защиты Украины сделали довольно много. А вот почему Украина отдав ЯО начала распродавать советское обычное вооружения став беззащитной перед Россией-это воапрос ко ВСЕМ Президентам Украины-которые ВСЕ ответственны за эту войну и эти уже суммарно под 50 тыс жертв начиная с 14 года
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11.06.2022 11:08 Відповісти
почніть з себе. Це я щодо Будапештського меморандуму.
Я коли прочитав - прозрів, я це гівно можна було підписати.
Знаєте, що зобов'язалися робити гаранти в разі агресії в бік України.
ПРОВЕСТИ КОНСУЛЬТАЦІЇ.
Все...
ТЕКСТ МЕМОРАНДУМУ
Текст меморандуму (скорочено)[ред. | ред. код]




.pdf

…Вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави, що не володіє ядерною зброєю, беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу, відзначаючи зміни в галузі безпеки в усьому світі, включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для глибоких скорочень ядерних сил, підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги.

4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

6. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання. Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами.
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11.06.2022 19:49 Відповісти
всі демократичні держави світу в очикуванні,як глядачі в амфітеатрі,споглядають битву гладіатора(украіни) з ведмедем-грізлі(росією).У гладіатора немає зброї,тільки захисна кольчуга і шолом,а ведмедя так багато і він озброєний до вух.І от ці демократи ставлять ставки,хто переможе,захоплюються мужністю гладіатора,підкормлюють ведмедя,щоб надовше затягнути бій,і всі сподіваються що цей бій скоро закінчеться.Гладіатор у відчаї кричить про допомогу хоч якоюсь зброєю,демократи сподіваються що ведмедь виснажений впаде від втоми і буде задушений,а ведмідь думає,чекайте,зараз розберуся з цим клоуном,тоді за вас візьмуся по справжньому,може щей панда допоможе.От в такі реальності живем.Одним ведмідь приносить гроші,виступаючи в амфітеатрах,іншими харчується і зростає,сильнішає,вчиться і розумнішає і вже перевршив розумом своїх дресувальників,ще трошки,і роззлючений ведмідь кинеться вбивати демократів,які мають всі засоби знищення ведмедя,але не роблять цього через гуманізм та відсутність сміливості та незацікавленість.Вони будуть тікати на різні кінці світу,але не втечуть,бо якщо зараз ведмедь переможе,то його влада пошириться на весь світ.І тоді доведеться всьому світу годувати ведмедя і тих хто став на його сторону.Тоді все буда закон-тайга, ведмідь зазяїн.Думайте!!!
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11.06.2022 09:02 Відповісти
Імпотентна позиція цивілізованого світу і дозволила всяким путлєрам ломати цей порядок....є таке гарне слово в нас, яке літературно обзиває цей піздець - безхребетність !!!
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11.06.2022 09:14 Відповісти
"Цивілізований" світ-він різний..

Є друзі(Литва)й ситуативні друзі(Польща),є й ті,кому просто насрати-вони переконані,що до них не дійде черга(Нідерланди,Німеччина)..

є й ті,хто продалися рашці(Угорщина)
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11.06.2022 10:54 Відповісти
почніть з себе.
Обрали клоуна президентом, а потім їм хтось у цьому винуватий.
ппц.
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11.06.2022 19:51 Відповісти
якби вони не боялися!то може щось і сталося б.ви що не бачите?кацабів всі готові в сраку цілувати і раком ставати перед ними,в тому числі і штати.Є тільки декілька держав в світі-одвічні вороги росії,які їх не бояться і готові воювати з ними і перша це Украіна ,яка все життя з ними воює,ще Польща,Литва та Велика Британія.Все решта ,включно з китаєм і штатами,це так собі,туалетний папір,яким вони можуть підтертися.Там нівкого немає духу і сміливості воювати з ордою.В нас (когоя перечислив)на генетичному коді закарбовано"вбий москалюгу,бо він вбє тебе"всі наші соратники ненавидят москалів так як і ми. Світ вже поділений на прихильників Украіни і прихильників параші.
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11.06.2022 09:22 Відповісти
Рональд Рейган приди, порядок наведи.
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11.06.2022 10:13 Відповісти
Якщо немита демонстративно поклала на міжнародне право, то якого путіна їй дозволяють користуватися зручностями, які надає це право? Зокрема, Конвенція Монтре - це не для неї. Закрити для УСІХ суден, які йдуть у порти РФ Чорноморські протоки. Те ж саме стосується усіх проток і каналів.
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11.06.2022 10:21 Відповісти
В Штатах население 300 млн. У каждого по несколько стволов на нос, всё в стрельбе упражняются. ЕС - население 450 млн. Совокупный ВВП - три четверти мирового. И они всё думают, как эту рашку с дурным пьяным населением остановить.
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11.06.2022 10:28 Відповісти
а чо им думать. У них-то стволы есть. И пользоваться ими они умеют. Попробуй - напади на такого.
А вот на таких лошар как мы, украинцы, которые выбирают клоунов во время войны - можно. Ибо лошары.
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11.06.2022 19:52 Відповісти
не в кожного, не тринди. так багато, і майже кожен бажаючий може купити, але не всі штати дозволяють носити і взагалі там теж вистачає заморочок
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12.06.2022 07:43 Відповісти
та ні треба почекати може китай почне війну чи іран чи північна корея,

бо всім якось пох на війну, ніхто не втрутиться , можна всіх вбивати
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11.06.2022 10:35 Відповісти
Чо , такой ттупой , токо заметил , это уже доходит не как до жирафа , а я бы сказал ......... Плять с 2008 года ********* делает , что хочет . Ау , Грузию вы не видели . А до этого Грозный , Приднестровье , Нагорный Карабах , они разминались . Этому кренделю надо зрение проверить , и слух
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11.06.2022 10:46 Відповісти
Глаза закрыввали поскольку Россия НЕ ПРИСОЕДИНЯЛА к себе эти территории в Грузии,Молдове,Карабахе. Одно дело поддержка сепаратистов в другой стране а другое-захват чужой территории. А вот почему Запад не ввел жесткие санкции против Парашки уже в 14 году и уже тогда не дал Украине нормальное оружие после крымнаша-да тут полностью вина Запада
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11.06.2022 11:12 Відповісти
яких нахрін сепаратистів? хєркіних, бєсов і іншу кацапську шло..бень?
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12.06.2022 07:45 Відповісти
Ллойд Остин зрит в корень. Кремль ведёт войну против всего мира.
До многих это не дошло.
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11.06.2022 10:48 Відповісти
Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці ************** 2000 близько 22 червня

Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у інтерв'ю НВ.

"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки - жодної не було поставлено до України", зазначив він.

---------------------------------

поки що йдуть спроби дізнатися в Німеччини про червень якого року йдеться...
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11.06.2022 10:50 Відповісти
Самсон 743bf56e Думайте , там же думать не чем , если они позволили мост построить , . Если бы задекларированные санкции реально работали , то хер бы они построили мост . По факту санкции работают 50 на 50 или вообще не работают . Китай может поставлять все ,что угодно , через Северную Корею , а есть еще Иран , Индия Чем дальше от расии тем меньше мозгов у политиков .
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11.06.2022 10:58 Відповісти
то ли дело украинцы - так близко к России и все понимают.. потому выбрали Зеленского президентом, воровали вовсю, разваливали страну как могли и теперь жалуются что все им не такие и мало дают.
Да, "израильтянин"?
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11.06.2022 19:54 Відповісти
Поки до Німеччини не завітають "Калібри" - там ніхто не почешеться.
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11.06.2022 11:00 Відповісти
Ан Мур Я конечно извиняюсь , але , але . Американское оружие сделано , для людей , а не как танк т-34 , много времени не надо , чтобы научится , если читаешь на ангельской мовi . Вы когда холодильник или стиралку купили , долго учились ??? А Украинцы в основном умные , день два и научаться , кто хочет .
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11.06.2022 11:09 Відповісти
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11.06.2022 12:09 Відповісти
26.04.2022 - ми перевернемо землю і небо, щоб надати військову допомогу
....ми перевернули, але щось там було небагато
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11.06.2022 12:26 Відповісти
керування Зе-чма на третьму роцi його каденцi привело до катастрофи,
до втрати 15-ти вiдсоткiв української територiї, до загибелi десяткiв тисяч українцiв, до страшних руйнувань, до страшних втрат для iнфраструктури...

дякуемо, ЗеБiли !

хоч насмiялися, придурки? нареготалися, напрiкалЫвалiсь?
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11.06.2022 15:39 Відповісти
вот именно..
до сих пор помню спор на Лукьяновском рынке с курицами, торговавшими яблоками - кучковались и обсуждали слышал что Зеленского, что надо за него голосовать. Вмешался - вы серьезно, говорю? неужели Порошенко хуже Зеленского? он же комик, он никогда политикой не занимался?
ответ - ой да смешно с этого Порошенко, даже и не говорите про него, кто угодно только не он, у Зеленского все впереди, научится. и... тадам - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ! Потому что хуже не может быть!
я только одно и сказал - МОЖЕТ быть хуже. И вы это увидите. и я, к сожалению..
увы, оказался прав.
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11.06.2022 19:57 Відповісти
Ви забули ще одну тезу 73% - якщо не сподобається, приберемо та виберемо іншого. Екперіментатори, №;%:! Їжте тепер, не обляпайтеся...
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12.06.2022 05:22 Відповісти
Америка: Росія знищує світовий порядок.

Також Америка: хмм ну ми мабуть не будемо вам поставляти ракети дальної дальності.

Хоча справедливості заради я думаю Остін і за поставку тих ракет, це той Байден і його адмінка боятся розізлити расєю.
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11.06.2022 20:16 Відповісти
руZкого десантника слопали цуцыкы...
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11.06.2022 20:20 Відповісти
Просто Америка десь загубила свої яйця. Старина Рейган або Джордж Буш-старший вже давно обламали б роги цій чекістській *******.
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11.06.2022 20:54 Відповісти
 
 