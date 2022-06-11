"РФ знищує світовий порядок", - Остін закликав міжнародне товариство об'єднати зусилля, щоб зупинити Росію
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Міністр оборони США Ллойд Остін закликав міжнародне товариство об'єднати зусилля у відповідь на агресію Росії проти України і спроби Кремля підірвати світовий порядок. Про це він заявив на конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вторгнення Росії в Україну - це приклад того, що відбувається, коли гнобителі зневажають правила, що захищають нас усіх. Так відбувається, коли великі держави вирішують, що їхні імперські апетити важливіші за права мирних сусідів", - заявив Остін.
Міністр також зазначив, що РФ знищує світовий порядок, заснований на правилах. І якщо не втрутитися, це призведе до утворення світу, наповненого хаосом.
Топ коментарі
+27 Vasily Kukuev
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+20 Frol Fedoroff
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+11 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Будь ласка, зачекайте...
Увы, оказался прав...
обойдешься.
главное чтобы наши на передовой его видели.
Ой, ***, перепровірив - так ти ж типовий 73/43%зебіл брехливий! Он чого!
і він правий, так само, як і ви праві.
А то знову: ми стурбовані і тд.
Ну і що Україні з того, що вони стурбовані.
ТАк давайте дійте, втручайтесь. Бо путлєру якось пофік від ваших стурбованостей. Він на вас всіх дивиться як звірів в зоопарку. А ви тільки бла-бла-бла ...... бла .
Я коли прочитав - прозрів, я це гівно можна було підписати.
Знаєте, що зобов'язалися робити гаранти в разі агресії в бік України.
ПРОВЕСТИ КОНСУЛЬТАЦІЇ.
Все...
ТЕКСТ МЕМОРАНДУМУ
Текст меморандуму (скорочено)[ред. | ред. код]
…Вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави, що не володіє ядерною зброєю, беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу, відзначаючи зміни в галузі безпеки в усьому світі, включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для глибоких скорочень ядерних сил, підтверджують таке:
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги.
4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.
6. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання. Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами.
Є друзі(Литва)й ситуативні друзі(Польща),є й ті,кому просто насрати-вони переконані,що до них не дійде черга(Нідерланди,Німеччина)..
є й ті,хто продалися рашці(Угорщина)
Обрали клоуна президентом, а потім їм хтось у цьому винуватий.
ппц.
А вот на таких лошар как мы, украинцы, которые выбирают клоунов во время войны - можно. Ибо лошары.
бо всім якось пох на війну, ніхто не втрутиться , можна всіх вбивати
До многих это не дошло.
Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у інтерв'ю НВ.
"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки - жодної не було поставлено до України", зазначив він.
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поки що йдуть спроби дізнатися в Німеччини про червень якого року йдеться...
Да, "израильтянин"?
....ми перевернули, але щось там було небагато
до втрати 15-ти вiдсоткiв української територiї, до загибелi десяткiв тисяч українцiв, до страшних руйнувань, до страшних втрат для iнфраструктури...
дякуемо, ЗеБiли !
хоч насмiялися, придурки? нареготалися, напрiкалЫвалiсь?
до сих пор помню спор на Лукьяновском рынке с курицами, торговавшими яблоками - кучковались и обсуждали слышал что Зеленского, что надо за него голосовать. Вмешался - вы серьезно, говорю? неужели Порошенко хуже Зеленского? он же комик, он никогда политикой не занимался?
ответ - ой да смешно с этого Порошенко, даже и не говорите про него, кто угодно только не он, у Зеленского все впереди, научится. и... тадам - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ! Потому что хуже не может быть!
я только одно и сказал - МОЖЕТ быть хуже. И вы это увидите. и я, к сожалению..
увы, оказался прав.
Також Америка: хмм ну ми мабуть не будемо вам поставляти ракети дальної дальності.
Хоча справедливості заради я думаю Остін і за поставку тих ракет, це той Байден і його адмінка боятся розізлити расєю.