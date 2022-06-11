Ворог обстріляв дві громади у Криворізькому районі, є поранені, пошкоджено будинки, - Резніченко

Війська РФ продовжують обстрілювати Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч без тривог, але з обстрілами. У Криворізькому районі ворог поцілив по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Бив по населених пунктах і з артилерії, і з "Ураганів", - зауважив очільник регіона.

За його словами, двоє людей поранені. Вони наразі перебувають у лікарні.

"Пошкоджені будинки, старостат, будинок культури. Село Велика Костромка без світла та газу", - резюмує Резніченко.

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