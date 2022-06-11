1 460 3
Ворог обстріляв дві громади у Криворізькому районі, є поранені, пошкоджено будинки, - Резніченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ продовжують обстрілювати Криворізький район Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч без тривог, але з обстрілами. У Криворізькому районі ворог поцілив по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Бив по населених пунктах і з артилерії, і з "Ураганів", - зауважив очільник регіона.
За його словами, двоє людей поранені. Вони наразі перебувають у лікарні.
"Пошкоджені будинки, старостат, будинок культури. Село Велика Костромка без світла та газу", - резюмує Резніченко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар11.06.2022 08:55 Відповісти Мені подобається 4
Чиста Пречиста
показати весь коментар11.06.2022 08:58 Відповісти Мені подобається 1
Eques Patriam
показати весь коментар11.06.2022 23:29 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...