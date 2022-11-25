РФ заморозила видачу електронних паспортів: через санкції бракує пластику і чипів
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Росія заморозила проєкт видачі цифрових паспортів на невизначений термін через дефіцит пластику і чипів. Видавати цифрові паспорти в РФ планувалося з 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У Росії у зв'язку з санкціями дефіцит матеріалів для електронних носіїв у майбутньому лише посилюватиметься, вважає джерело, знайоме з деталями проєкту. Для виробництва пластикових карт зараз бракує пластику і чипів. Тому в уряді РФ вирішили, що витрачати дефіцитні деталі й матеріали на електронні паспорти недоцільно.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец f1b95bc0
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2о10 рік Берег ще російської річки в Сибіру, Селенги. По річці пливе моторний човен. У човні компанія колишніх співслужбовців, що зустрілися піся виходу на пенсію. Один аж з України приїхав. Ходить чарка між друзями, ходить моторка по Селензі. Раз занесло на китайську територію, два. В кінці-кінців вирішили спиниться, «перепочить»… Вибралися на свій берег, «накрили поляну». Випили по чарці. Один сидить і задумливо цідить крізь зуби:
- М-да-а-а… Граница «на замке»…
Другий продовжує:
- А ключ - под «ковриком…
Українець:
- А коврик - «китайский»…
Кацапи негайно «за державу абиделись…».