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РФ заморозила видачу електронних паспортів: через санкції бракує пластику і чипів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

Росія заморозила проєкт видачі цифрових паспортів на невизначений термін через дефіцит пластику і чипів. Видавати цифрові паспорти в РФ планувалося з 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Росії у зв'язку з санкціями дефіцит матеріалів для електронних носіїв у майбутньому лише посилюватиметься, вважає джерело, знайоме з деталями проєкту. Для виробництва пластикових карт зараз бракує пластику і чипів. Тому в уряді РФ вирішили, що витрачати дефіцитні деталі й матеріали на електронні паспорти недоцільно.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
То нехай лапатнікі на бересті виготовляють...
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11.06.2022 08:24
+7
А чіпи мона вставити з вкрадених пральних машин і чим тобі не джигіталізація.
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11.06.2022 08:30
+7
А нафига им электронные паспорта? У дидов такого не было. И совсем не скрепно. Пусть кацапы свою двухголовую курку выжигают на лоби. И сразу всем видно, кому быдло принадлежит
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11.06.2022 09:00
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То нехай лапатнікі на бересті виготовляють...
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11.06.2022 08:24 Відповісти
А чіпи мона вставити з вкрадених пральних машин і чим тобі не джигіталізація.
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11.06.2022 08:30 Відповісти
) оце так підказав! тепер ці дейли будуть покрадені стіралки з чіпом за собою тягать, замість пластикових карт.
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11.06.2022 09:23 Відповісти
У моїй "вятці" чіп був з ручкою та кольосіками 😂
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11.06.2022 10:25 Відповісти
Їхній чіп - наколка на лобі "тать" (тобто вбивця) та відрізані ноздрі
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11.06.2022 10:28 Відповісти
А нафига им электронные паспорта? У дидов такого не было. И совсем не скрепно. Пусть кацапы свою двухголовую курку выжигают на лоби. И сразу всем видно, кому быдло принадлежит
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11.06.2022 09:00 Відповісти
а їм що, лаптям, безвіз обіцяли, що вони хотіли електроні паспорти мати?
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11.06.2022 09:12 Відповісти
Їм скоро вистачить татуювання на лобі - бо їх не будуть нікуди випускать! І не сусіди! Росія поступово перетворюється на "территорию в осаде"! Не сьогодні-завтра ***** оголосить про заборону виїзду за кордон - "гарматне м"ясо" втікає! Як при Сталіні "опустить "залізну завісу" Правда - де він знайде стільки "карацуп" з "інгусами" щоб їх виловлювать на кордоні з Казахстаном, Китаєм і Монголією?

2о10 рік Берег ще російської річки в Сибіру, Селенги. По річці пливе моторний човен. У човні компанія колишніх співслужбовців, що зустрілися піся виходу на пенсію. Один аж з України приїхав. Ходить чарка між друзями, ходить моторка по Селензі. Раз занесло на китайську територію, два. В кінці-кінців вирішили спиниться, «перепочить»… Вибралися на свій берег, «накрили поляну». Випили по чарці. Один сидить і задумливо цідить крізь зуби:
- М-да-а-а… Граница «на замке»…

Другий продовжує:
- А ключ - под «ковриком…

Українець:
- А коврик - «китайский»…

Кацапи негайно «за державу абиделись…».
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11.06.2022 09:46 Відповісти
в СССР не нужны чипу, паспорт из туалетной бумаги, чтобы на всякий случай.
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11.06.2022 09:46 Відповісти
Ліпіть глиняні дощечки. Глини у рашці до фіга, і технологія доступна.
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11.06.2022 09:55 Відповісти
Вот это новость! Видимо ****** им скоро, и война теперь закончится быстро!
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11.06.2022 14:30 Відповісти
 
 