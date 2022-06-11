Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 050 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1419 танків та 3466 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 050 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 32050 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1419 (+10) од,
бойових броньованих машин - 3466 (+16) од,
артилерійських систем - 712 (+0) од,
РСЗВ - 222 (+0) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 212 (+0) од,
гелікоптерів - 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 579 (+7),
крилаті ракети - 125 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2448 (+10) од,
спеціальна техніка - 54 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.
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