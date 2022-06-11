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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 050 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1419 танків та 3466 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 32050 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1419 (+10) од,

бойових броньованих машин - 3466 (+16) од,

артилерійських систем - 712 (+0) од,

РСЗВ - 222 (+0) од,

засоби ППО  - 97 (+0) од,

літаків - 212 (+0) од,

гелікоптерів - 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 579 (+7),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2448 (+10) од,

спеціальна техніка - 54 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 050 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1419 танків та 3466 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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11.06.2022 09:09 Відповісти
Рашисти здалеку наших розстрілюють майже безкарно артою, ракетами та літаками. Снаряди терміново потрібні, гаубиці та РСЗО. Вже Дніпро на горизонті.
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11.06.2022 09:31 Відповісти
інтенсивність бойових зіткнень спала...
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11.06.2022 09:11 Відповісти
Дыркин-Стрелков охраняет сон Роисси.
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11.06.2022 09:15 Відповісти
 
 