До 7 батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ
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У Білорусі на кордоні з Україною зібрали 7 батальйонів та продовжили перевірку бойової готовності до 18 червня.
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Продовжено терміни: до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь; до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
Топ коментарі
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Тому я й переживаю, чи замінувала наша сторона кордон з Білоруссю ХОЧ НА ЦЕЙ РАЗ!!!!!!