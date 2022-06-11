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До 7 батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

У Білорусі на кордоні з Україною зібрали 7 батальйонів та продовжили перевірку бойової готовності до 18 червня.

Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Продовжено терміни: до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь; до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Читайте: Росія розмістила свої війська в 10 населених пунктах Білорусі, - Міноборони

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Бульбаші, на ходіть в Україну. Тут живе ваша смерть.
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11.06.2022 09:05
+11
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11.06.2022 09:07
+9
Бульбашам таки придется морду набить. А Лукашеску повесить
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11.06.2022 09:20
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Бульбаші, на ходіть в Україну. Тут живе ваша смерть.
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11.06.2022 09:05 Відповісти
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11.06.2022 09:07 Відповісти
Деякі вже й "навічно" залишаються! У нас наприклад багато хто вже "вріс у природу Полісся" (Був недавно на лугу - у мене там між "болотянками" є "заповідне місце" Там з травня цвітуть масово наші поліські орхідеї і на початку червня дозріває польова суниця (хотів глянуть чи рясно цвіте і чи варто їхать збирать) А посеред квітів "іхтамнєт" валяється І смерди-ить!!! Глянув - а його уже наполовину звірина обгризла А решта - розлазиться з червою Плюнув та пішов В цьому році будуть їсти внуки суниці домашні - з дачі А в наступному році прийду і повикидаю кістки в болото) І таке твориться по всій Чернігівщині Адже навіть ідентифікувать їх не можна - у більшості нема документів - впізнають належність лише по одягу! Часто і місцеві "партизани" не "заморочуються" - в полон не беруть і не пропонують здаваться - "валять" "оточенців" на місці і лише зброю забирають А спробуй - перевір! Ліс - великий, болото - глибоке І свідків немає!
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11.06.2022 10:36 Відповісти
"Не панікуємо - готуємось до шашличків"!!!
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11.06.2022 09:18 Відповісти
Бульбашам таки придется морду набить. А Лукашеску повесить
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11.06.2022 09:20 Відповісти
гауляйтер бр готовит операцию по отсечению Украины от Польши - ну што там, как всегда? -удар ракетами, наступление по болотам, или что то новенькое?
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11.06.2022 09:20 Відповісти
Не наважаться , бо нападом злякають захід ще більше, і отримають більше санкцій, а ми зброї
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11.06.2022 09:58 Відповісти
Не буду уточнювать - "не те місце" Однак інформація з прикордоння надходить - туди "дещо" "сильно гримуче" надходить Молочниця моя вчора питалася - "Куди це їдуть? Бачила як ******** у напрямі ******* ішли! Знову война буде в нас?" Сказав - "Куди треба! А ви мовчіть! То "сюрпризи для "драників"!"
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11.06.2022 10:46 Відповісти
7 батальйонов єто на пару часов нашей арте работы не более.
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11.06.2022 09:29 Відповісти
Пляць лука мудеич выпросит. Эти же батальоны и пойдут минск торбить
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11.06.2022 09:34 Відповісти
Лука, не трогай тигра за хвост, ВСУ с врагами, пришедшими на нашу землю не церемонится и быстренько превращает их в вонючую падаль.
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11.06.2022 09:38 Відповісти
Лука, только сунься, свои завалят даже нас ждать не прийдется.
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11.06.2022 09:50 Відповісти
Никакие свои его не завалят: одни без мозгов, другие сциклявые, третьи сбежали и т.д.
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11.06.2022 10:03 Відповісти
уже ходять чутки, що самі білоруси напасти не наважаться, але росіяни буцімто переодягнуться у білоруську форму і двинуть на нас (тіпун мені на язик сто разів).
Тому я й переживаю, чи замінувала наша сторона кордон з Білоруссю ХОЧ НА ЦЕЙ РАЗ!!!!!!
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11.06.2022 10:02 Відповісти
Заспокойтеся! "Другого разу" не буде Вже "вкопалися" і "вкопали"!
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11.06.2022 10:47 Відповісти
Не знаю за Чернігів і Житомир, Рівне і Волинь нереально, там ліси, можна в Костополі зайти і під Мінськом вийти.
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11.06.2022 11:00 Відповісти
Стерв'ятники сидять на заборі і вичікують на здобич...Паскуди...
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11.06.2022 11:01 Відповісти
наша люська і експерди говорять що загрози нема, але те що вони говорять це все наоборот
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11.06.2022 12:27 Відповісти
Это делается специально,чтобы отвлечь наши силы от фронтов.Чтобы мы сидели и ждали их наступления.Хотя могут и напасть .От этого никто не может гарантировать ....
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11.06.2022 13:10 Відповісти
Как пить дать нападут. Надеюсь их там ждет гарячий прием.
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11.06.2022 13:17 Відповісти
Бацька просить упрэждающый удар? Он даже можець показать на карте откуда.
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11.06.2022 23:51 Відповісти
 
 