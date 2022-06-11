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Російські війська не просунулися на південь Сєверодонецька, обидві сторони, ймовірно, зазнають великих втрат, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Станом на 10 червня російські війська так і не просунулися на південь Сєверодонецька.

Про це зазначає британська розвідка на своїй сторінці у Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

У звіті зазначається, що у місті все ще тривають бої.

"Обидві сторони, ймовірно, мають велику кількість жертв. Росія масово веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону", - зазначають у Лондоні.

Також стало відомо, що, починаючи з квітня, російські бомбардувальники почали застосовувати десятки важких протикорабельних ракет Х-22 1960-х років. Ці 5,5-тонні ракети були в першу чергу призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.

"Коли вони використовуються для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, вони дуже неточні і, отже, можуть спричинити значний побічний збиток і жертви серед цивільного населення, - зазначають у розвідці Британії. - Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає більш точних сучасних ракет".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
От же ж тупість, яка несе лише втрати!!! Для звільнення Луганщини спочатку треба звільнити Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину і Харківщину.
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11.06.2022 09:37
+1
вобщем весь эффект точности х-55 чисто парашный. в авианосец можно попасть только эффектом от взрыва ядерной боеголовки который и уничтожит чего-то в своём радиусе. обычная боеголовка не приносит точечной цели или вообще никакого вреда, взрываясь где-то вдалеке возле вокруг да около, либо если близко, то взрывная волна от 5,5 тонн - основной поражающий фактор.
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11.06.2022 09:36
+1
Не ми вчепилися. А орки. Коли ми віддамо Донбас, москва запропонує перемовини. І багато хто в світі, та й в Україні почне волати, що треба домовлятися. А кацапи лише будуть готуватися далі.
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11.06.2022 15:18
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вобщем весь эффект точности х-55 чисто парашный. в авианосец можно попасть только эффектом от взрыва ядерной боеголовки который и уничтожит чего-то в своём радиусе. обычная боеголовка не приносит точечной цели или вообще никакого вреда, взрываясь где-то вдалеке возле вокруг да около, либо если близко, то взрывная волна от 5,5 тонн - основной поражающий фактор.
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11.06.2022 09:36 Відповісти
5,5 тон це вага цілої ракети. Вибухівки там 630 кг.
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11.06.2022 14:03 Відповісти
От же ж тупість, яка несе лише втрати!!! Для звільнення Луганщини спочатку треба звільнити Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину і Харківщину.
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11.06.2022 09:37 Відповісти
Мене тут зараз можливо наб'ють, але скажу. Нахера ми вчепилися в той Донбас-дотаційна територія й українців там немає,тільки вороги України.
ОРДЛО в Україні - проблема навічно. Давно треба було його ізолювати в жорстку резервацію без права в'їзду/виїзду, а сюсі-пусі довели що маємо те що маємо - війну і величезні втрати. Мені Донбас пох.

Головні зусилля треба звернути на Херсон, Мелітополь, Бердянск - це дуже життєво важливо. ХЕРСОНЩИНА Й ЗАПОРІЖЖЯ - земля запорзьких козаків,українців.
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11.06.2022 14:28 Відповісти
Не ми вчепилися. А орки. Коли ми віддамо Донбас, москва запропонує перемовини. І багато хто в світі, та й в Україні почне волати, що треба домовлятися. А кацапи лише будуть готуватися далі.
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11.06.2022 15:18 Відповісти
З цим я також повністю згоден. І шо делать?? Південь здали за 2 дні. Українці гинуть сотнями, санкції діють слабо, в перспективі війна надовго, ходу назад орда не має. Валити в Канаду? Чи просто вірити в перемогу?
Новини в цензорі заповнені повідомленнями про що зробили орки й 2 рази в день загальний малоконкретний звіт Генштабу.
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11.06.2022 15:43 Відповісти
Реально, південь втратили за місяць, поки протистояли на півночі. Quid pro quo. Але не вважайте, що там був голимий відступ. Ми поклали там кілька тисяч своїх. Але війна з москвою для України обходиться дешевше, аніж мир.
Сто років тому 4-мільйонне українське військо, яке саме було здатне знести більшовиків аж до самої москви розбіглося, попри те, що найгірші втрати становили б 1%. Натомість, за наступні 20 років Україна втратила третину свого населення.

За весну ми втрачали більше, аніж звітує ОП. Навіть з заявлених 500 поранених, половина ніколи не повернеться до війська. Порахуйєте самі, що це виходить разом з заявленими вбитими. Але, коли фронт просувається, ми втрачаємо цивільних у рази більше. Тож, коли загальні втрати цивільного населення будуть розкриті, ви жахнетеся. Тому військо - це наша плата за попередню неготовність. Якщо ми її не сплатимо, ми втратимо не один мільйон, і навіть не 5, які лишаться в Європі.
Поза тим в кацапів і досі проблеми з логістикою. За наявності супротиву, посунути далі вже за межі окупованого їм буде коштувати щодалі дорожче. Ба більше, за появи далекобійної РСЗВ і відповідної розвідки, логістика боєзапасу може стати для них катастрофою. Кацапи здатні витримати рік війни. Ми маємо бути здатні витримати два.
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11.06.2022 18:16 Відповісти
😨😰😱
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11.06.2022 10:00 Відповісти
Воно вартує великих втрат?
Шкода хлопців.
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11.06.2022 10:22 Відповісти
Зараз по всій лінії від Ізюма до Донецька майже так. Попри те, що в кацапів, здається, починаються проблеми з логістикою.
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11.06.2022 15:15 Відповісти
Smfh...
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11.06.2022 11:46 Відповісти
 
 