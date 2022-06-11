Російські війська не просунулися на південь Сєверодонецька, обидві сторони, ймовірно, зазнають великих втрат, - розвідка Великої Британії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 10 червня російські війська так і не просунулися на південь Сєверодонецька.
Про це зазначає британська розвідка на своїй сторінці у Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.
У звіті зазначається, що у місті все ще тривають бої.
"Обидві сторони, ймовірно, мають велику кількість жертв. Росія масово веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону", - зазначають у Лондоні.
Також стало відомо, що, починаючи з квітня, російські бомбардувальники почали застосовувати десятки важких протикорабельних ракет Х-22 1960-х років. Ці 5,5-тонні ракети були в першу чергу призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.
"Коли вони використовуються для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, вони дуже неточні і, отже, можуть спричинити значний побічний збиток і жертви серед цивільного населення, - зазначають у розвідці Британії. - Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає більш точних сучасних ракет".
Будь ласка, зачекайте...
ОРДЛО в Україні - проблема навічно. Давно треба було його ізолювати в жорстку резервацію без права в'їзду/виїзду, а сюсі-пусі довели що маємо те що маємо - війну і величезні втрати. Мені Донбас пох.
Головні зусилля треба звернути на Херсон, Мелітополь, Бердянск - це дуже життєво важливо. ХЕРСОНЩИНА Й ЗАПОРІЖЖЯ - земля запорзьких козаків,українців.
Новини в цензорі заповнені повідомленнями про що зробили орки й 2 рази в день загальний малоконкретний звіт Генштабу.
Сто років тому 4-мільйонне українське військо, яке саме було здатне знести більшовиків аж до самої москви розбіглося, попри те, що найгірші втрати становили б 1%. Натомість, за наступні 20 років Україна втратила третину свого населення.
За весну ми втрачали більше, аніж звітує ОП. Навіть з заявлених 500 поранених, половина ніколи не повернеться до війська. Порахуйєте самі, що це виходить разом з заявленими вбитими. Але, коли фронт просувається, ми втрачаємо цивільних у рази більше. Тож, коли загальні втрати цивільного населення будуть розкриті, ви жахнетеся. Тому військо - це наша плата за попередню неготовність. Якщо ми її не сплатимо, ми втратимо не один мільйон, і навіть не 5, які лишаться в Європі.
Поза тим в кацапів і досі проблеми з логістикою. За наявності супротиву, посунути далі вже за межі окупованого їм буде коштувати щодалі дорожче. Ба більше, за появи далекобійної РСЗВ і відповідної розвідки, логістика боєзапасу може стати для них катастрофою. Кацапи здатні витримати рік війни. Ми маємо бути здатні витримати два.
Шкода хлопців.