Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів у Рубіжному та Попасній, - Гайдай

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Станом на 11 червня у Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Те саме зараз робить в Лисичанську та Сєверодонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи. Тисячі сєверодончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну "Азоту", однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей", - йдеться в повідомленні.



Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі.



Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

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