УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4531 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 166 5
війна (56107) Луганщина (4409) обстріл (20932) промисловість (164) Гайдай_ЛОГА (905)

Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів у Рубіжному та Попасній, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рубіжне

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Станом на 11 червня у Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Те саме зараз робить в Лисичанську та Сєверодонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи. Тисячі сєверодончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну "Азоту", однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей", - йдеться в повідомленні.

Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі.

Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

Також дивіться: Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ради єтого все и затеяли
показати весь коментар
11.06.2022 09:33 Відповісти
По факту- так і є. Знищення економіки України- першочергова ціль *****. Бо інакше його раби почнуть задавати питання щодо рівня життя у "багатій расєї" та "бідній Україні".
показати весь коментар
11.06.2022 10:32 Відповісти
Якщо повністю зруйновано Попаснянський ВРЗ то й місту буде гаплик. ВРЗ був містоутворюючим підприємством. А відбудовувати після війни його швидше за все не будуть
показати весь коментар
11.06.2022 11:24 Відповісти
хімічну галузь розвивайте в прикарпатті як колись було
ато бамбас корміт фсю украіну а западенці дупи миють сеньйорам...
а я казав що так буде...у вас промисловість не з тої сторони знаходиться
показати весь коментар
11.06.2022 09:51 Відповісти
у кого це у ВАС? а у вас?
у нас - зекоманда. вона і те, що було, розвалила, де вже їй там щось розвинути.
хоча мені не шкода ті підприємства, підприємства можна відновити, а от людське життя вже не вернеш(((
показати весь коментар
11.06.2022 10:05 Відповісти
 
 