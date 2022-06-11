Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів у Рубіжному та Попасній, - Гайдай
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Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Станом на 11 червня у Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
"Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Те саме зараз робить в Лисичанську та Сєверодонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи. Тисячі сєверодончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну "Азоту", однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей", - йдеться в повідомленні.
Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі.
Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.
Будь ласка, зачекайте...
ато бамбас корміт фсю украіну а западенці дупи миють сеньйорам...
а я казав що так буде...у вас промисловість не з тої сторони знаходиться
у нас - зекоманда. вона і те, що було, розвалила, де вже їй там щось розвинути.
хоча мені не шкода ті підприємства, підприємства можна відновити, а от людське життя вже не вернеш(((