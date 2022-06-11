Попри публічне заперечення загрози спалаху холери у Маріуполі, окупанти терміново готують інфекційне відділення, - Андрющенко
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Попри публічне заперечення загрози, окупанти в Маріуполі в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги.
Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Майже готово 4 бокси для ізоляції хворих. Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті", - написав Андрющенко.
Радник мера також зазначив, що відділення очолює росіянин: "Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення "Записки юного врач" Булгакова на кістках маріупольців".
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Хотіли дешево купити крадене зерно, так отримаєте до нього ще й холеру. Він такий, "Рускій міръ", самі не живемо і вам не дамо.
депутат от "Слуги народа" ИГОРЬ НЕГУЛЕВСКИЙ.
Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов в Facebook.
"Во время войны, в прифронтовой Николаевской области народный депутат Игорь Негулевский знаете о чем думает? О будущих выборах. И как бы переизбраться в Верховную Раду. Ему так это затмило разум, что
ОН ПРОСТО В ФЕЙСБУК ВЫЛОЖИЛ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ, ОБУСТРОЕННОГО НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ", - написал Лохматов.
Госпиталя больше нет. Как нет теперь с нами и погибших в результате бомбардировки этого госпиталя",
https://delo.ua/ru/incidents/rossiyane-v-nikolaevskoi-oblasti-unictozili-mobilnyi-gospital-posle-piara-nardepa-ot-slugi-naroda-399286/