Попри публічне заперечення загрози спалаху холери у Маріуполі, окупанти терміново готують інфекційне відділення, - Андрющенко

Попри публічне заперечення загрози, окупанти в Маріуполі в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Майже готово 4 бокси для ізоляції хворих. Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті", - написав Андрющенко.

Радник мера також зазначив, що відділення очолює росіянин: "Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення "Записки юного врач" Булгакова на кістках маріупольців".

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