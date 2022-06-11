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Попри публічне заперечення загрози спалаху холери у Маріуполі, окупанти терміново готують інфекційне відділення, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Попри публічне заперечення загрози, окупанти в Маріуполі в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Майже готово 4 бокси для ізоляції хворих. Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті", - написав Андрющенко.

Радник мера також зазначив, що відділення очолює росіянин: "Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення "Записки юного врач" Булгакова на кістках маріупольців".

Читайте також: 10 тис. маріупольців можуть загинути від холери та інших хвороб до кінця року, - мер Бойченко

Автор: Наталя Джума
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Рускій міръ прийшов, щастя приніс.
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11.06.2022 09:59 Відповісти
Він це "щастя" по всьому світу поширить разом із краденим зерном.
Хотіли дешево купити крадене зерно, так отримаєте до нього ще й холеру. Він такий, "Рускій міръ", самі не живемо і вам не дамо.
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11.06.2022 10:11 Відповісти
Российские военные уничтожили мобильный военный госпиталь в Николаевской области после того, как о его местонахождении публично сообщил народный
депутат от "Слуги народа" ИГОРЬ НЕГУЛЕВСКИЙ.

Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов в Facebook.

"Во время войны, в прифронтовой Николаевской области народный депутат Игорь Негулевский знаете о чем думает? О будущих выборах. И как бы переизбраться в Верховную Раду. Ему так это затмило разум, что

ОН ПРОСТО В ФЕЙСБУК ВЫЛОЖИЛ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ, ОБУСТРОЕННОГО НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ", - написал Лохматов.

Госпиталя больше нет. Как нет теперь с нами и погибших в результате бомбардировки этого госпиталя",

https://delo.ua/ru/incidents/rossiyane-v-nikolaevskoi-oblasti-unictozili-mobilnyi-gospital-posle-piara-nardepa-ot-slugi-naroda-399286/
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11.06.2022 10:13 Відповісти
Білорусь і РФ! Чума, на обидва ваших дома!
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11.06.2022 11:28 Відповісти
 
 