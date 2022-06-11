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Внаслідок обстрілу Лисичанська окупантами поранено 5 цивільних, зруйновано два учбові заклади та склозавод, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують обстріли Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, минулої доби в Лисичанську внаслідок обстрілів поранено п'ятьох містян, яких доправлено до медзакладів Дніпра та Львова. У місті зазнали руйнувань два учбові заклади та склозавод.
Врубівку, що в Попаснянській громаді, вночі рашисти обстріляли з вогнеметної ракетної системи, вигоріло багато будинків.
Водночас вчора надзвичайники розвантажили та доставили за адресами в Лисичанську гуманітарну допомогу, 0,3 т продуктів харчування, 0,2 т питної води, евакуювали в безпечне місце 1 людину, розвантажували та доставляли гуманітарні вантажі у м. Бахмут.
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