США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні деблокування українських портів, - Пентагон

США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні експорту продовольства з України по Чорному морю. Однак американські військові можуть здійснити свій внесок у разі потреби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції в Сінгапурі.

Він зазначив, що ситуація із заблокованим Росією зерном складна. Наслідки вже відчуваються в усьому світі.

"Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні зробити сюди внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо передусім досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку", - заявив Остін.

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