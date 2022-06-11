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США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні деблокування українських портів, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт,ампу

США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні експорту продовольства з України по Чорному морю. Однак американські військові можуть здійснити свій внесок у разі потреби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції в Сінгапурі.

Він зазначив, що ситуація із заблокованим Росією зерном складна. Наслідки вже відчуваються в усьому світі.

"Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні зробити сюди внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо передусім досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку", - заявив Остін.

Також читайте: Мільйони людей можуть померти через голод, якщо Росія не розблокує українські порти, - глава МЗС Італії Ді Майо

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
дипломатичного рішення ціїє проблеми (окрім, як підписання акта капітуляції) - не буде.
Деблокада можлива тільки військовим шляхом.
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11.06.2022 10:29
+9
Все йде до того, що прийдеться силою.
Рашку треба знищити.
Не чекайте поки вони нароблять великої біди.
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11.06.2022 10:21
+7
поки шось там будуть досягати параша вже все ******** чи обстріляє ракетами
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11.06.2022 10:28
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Все йде до того, що прийдеться силою.
Рашку треба знищити.
Не чекайте поки вони нароблять великої біди.
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11.06.2022 10:21 Відповісти
Туреччина закрила Босфор не лише для кацапів, а й для усіх військових кораблів.
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11.06.2022 15:11 Відповісти
Тобто спочатку потопити 2-3 корита військовим шляхом, а потім домовлятись - нехай решту виводять самі, або також потопимо
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11.06.2022 10:22 Відповісти
поки шось там будуть досягати параша вже все ******** чи обстріляє ракетами
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11.06.2022 10:28 Відповісти
дипломатичного рішення ціїє проблеми (окрім, як підписання акта капітуляції) - не буде.
Деблокада можлива тільки військовим шляхом.
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11.06.2022 10:29 Відповісти
Сначала все остальное, потом зерно. Американцы в первую очередь думают о себе и своих проблемах. Иначе будет как с Будапештским меморандумом. Будем сидеть и без зерна, и без Одессы с Николаевом.
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11.06.2022 10:30 Відповісти
Вибачте , а про кого думала Ze-шобла , коли не вірила у напад россії та не готувалася до нього

Не підкажете ?
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11.06.2022 11:06 Відповісти
До чого ОЦЕ зараз? Країну треба рятувати, а не думати - що їстимуть різні африканці...
Розблокування портів для вивозу українського зерна - на десятому місці!
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11.06.2022 10:39 Відповісти
Глава Пентагона пробує пролапшати тупий дешевий ДИПЛОМАТИЧНИЙ анекдот - домовитися із росією.
Чому ?
Чекаєм, скоро, частина друга "Марлезонський балет". Цікаво який фінал комедія чи трагедія і для кого.
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11.06.2022 10:47 Відповісти
А підкажіть яка це частина ?

Зеленський ігнорував наші попередження про вторгнення Росії, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3347304

Спочатку пообирали у 2019 аби кого , а тепер ниєте )
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11.06.2022 11:08 Відповісти
дипломатическое решение должно выглядеть как то так

по другому орда не понимает
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11.06.2022 10:53 Відповісти
Остін і США,Вашу мать, до чого привела "дипломатія " світових толерастів з рашистом.Вам наочно продемонструють Буча,Бородянка,Гостомель Маріуполь ,а головне дисятки тисяч смертей українського народу.
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11.06.2022 10:55 Відповісти
У словах Остіна дещо інший смисл

А от що робити з Ze-кодлом котре при владі і саботує усі намагання наших союзників допомогти Україні - я не знаю
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11.06.2022 11:09 Відповісти
Ага, небо вы уже закрыли....
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11.06.2022 11:10 Відповісти
Те зерно, що залишилось на неокупованій частині України потрібно Україні збурегти і не продавати. Тому що невідомо який цього року Україна збере урожай, зважаючи на війну, диверсантів, які вже палять поля і дороговизну палива. Україна в першу чергу має забезпечити себе хлібом!
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11.06.2022 11:32 Відповісти
с террористами разговаривают не дипломаты а переговорщики... террористы заблокировали свободу судоходства в международных водах... цель в создать напряженность в странах Африки, чем сгенерировать поток беженцев в Европу...необходимо разблокировать свободу судоходства в международных водах ... как разблокировать? ...зная цель террористов, любые переговоры это просто затяжка времени.... международная коалиции под предводительством шестого флота США поможет решить проблему свободы судоходства в международных водах... сильные не должны бояться слабого.... сила нужна не для того что бы бояться, а для того что бы не бояться....
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11.06.2022 11:42 Відповісти
Американський флот повинен охороняти судна з зерном українських олігархів бо олігархи несуть збитки. Чи вистачить зерна самим українцям всім пох...
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11.06.2022 12:19 Відповісти
Часу для вирішення обмаль на підході новий врожай що нехай краще згниє чи знищить ворог ніж продати нужденим в обмін на зброю. 2-3 тижні на вирішення питання військовим шляхом і союзники це добре розуміють.
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11.06.2022 12:21 Відповісти
Очень жаль но западом управляют наивные идиоты.
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11.06.2022 15:53 Відповісти
Остін такий великий, а такий безхребетний.
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11.06.2022 16:57 Відповісти
 
 