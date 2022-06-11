США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні деблокування українських портів, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні експорту продовольства з України по Чорному морю. Однак американські військові можуть здійснити свій внесок у разі потреби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції в Сінгапурі.
Він зазначив, що ситуація із заблокованим Росією зерном складна. Наслідки вже відчуваються в усьому світі.
"Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні зробити сюди внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо передусім досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку", - заявив Остін.
Топ коментарі
+12 Ан Мур
показати весь коментар11.06.2022 10:29
+9 Ksenia VB
показати весь коментар11.06.2022 10:21
+7 vterra w
показати весь коментар11.06.2022 10:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Рашку треба знищити.
Не чекайте поки вони нароблять великої біди.
Деблокада можлива тільки військовим шляхом.
Не підкажете ?
Розблокування портів для вивозу українського зерна - на десятому місці!
Чому ?
Чекаєм, скоро, частина друга "Марлезонський балет". Цікаво який фінал комедія чи трагедія і для кого.
Зеленський ігнорував наші попередження про вторгнення Росії, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3347304
Спочатку пообирали у 2019 аби кого , а тепер ниєте )
по другому орда не понимает
А от що робити з Ze-кодлом котре при владі і саботує усі намагання наших союзників допомогти Україні - я не знаю