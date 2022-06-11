Никифоров про заяву Байдена: Зеленський закликав до превентивних санкцій, але партнери "не хотіли нас чути"

Президент Володимир Зеленський просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ, але партнери "не хотіли чути".

Про це заявив речник Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він прокоментував слова президента США Джо Байдена, який сказав, що взимку Зеленський нібито "не хотів чути" попередження про небезпеку широкомасштабного вторгнення Росії.

Никифоров нагадав, що в той період Зеленський провів три-чотири телефонні розмови з Байденом: лідери детально обмінювалися думками та оцінками ситуації.

"Тому фраза "не хотів чути" ймовірно вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути"", – додав речник Зеленського.

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