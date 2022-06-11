Перші гаубиці від Німеччини Україна може отримати приблизно 22 червня, - посол Мельник

Німеччина може передати Україні самохідні гаубиці вже близько 22 червня.

Про це розповів в інтерв'ю НВ посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки, - жодної не було поставлено до України", - зазначив дипломат.

За словами Мельника, йдеться про дві обіцянки.

"7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, - ми ці системи отримаємо десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані Гепарди. Це теж стара зброя - 30 одиниць: 15 Гепардів - до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації", - зазначив посол.

Читайте: Посол у Берліні Мельник поскаржився на відсутність комунікації з Бербок - не було зустрічі з початку війни з Росією