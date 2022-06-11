УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3650 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
8 828 73
війна (56124) Німеччина (4506) зброя (5739) Мельник Андрій (224)

Перші гаубиці від Німеччини Україна може отримати приблизно 22 червня, - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мельник,зброя,німеччина

Німеччина може передати Україні самохідні гаубиці вже близько 22 червня.

Про це розповів в інтерв'ю НВ посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки, - жодної не було поставлено до України", - зазначив дипломат.

За словами Мельника, йдеться про дві обіцянки.

"7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, - ми ці системи отримаємо десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані Гепарди. Це теж стара зброя - 30 одиниць: 15 Гепардів - до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації", - зазначив посол.

Читайте: Посол у Берліні Мельник поскаржився на відсутність комунікації з Бербок - не було зустрічі з початку війни з Росією

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
це знущання у нас як завжди, чи троллінг русні з приводу 22 червня...
показати весь коментар
11.06.2022 11:05
+15
Якщо панцергаубиці перетнуть кордон України 22 червня о четвертій годині ранку - то це буде тролінг 😊
показати весь коментар
11.06.2022 11:29
+13
У випадку з Німеччиною, є велика різниця між "може отримати" і "отримає"
показати весь коментар
11.06.2022 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це знущання у нас як завжди, чи троллінг русні з приводу 22 червня...
показати весь коментар
11.06.2022 11:05 Відповісти
Соціял-демократи Німеччини не бажають Путіну поразки і намагаються допомогти зберегти йому обличчя у війні з нацизмом
показати весь коментар
11.06.2022 11:16 Відповісти
Німці свого часу відштовхнули признання незалежності України та посадили українських лідерів у концтабір. Історія продовжується тепер у вигляді фарсу
показати весь коментар
11.06.2022 11:18 Відповісти
Уся ця війна ******* фарс та трагікомедія...
показати весь коментар
11.06.2022 11:57 Відповісти
всі війни, крім визвольних, як наша, це безглуздя, але ось ця війна з боку рашки то повний ********* по цілях, якщо на здорову голову.
але якщо на хвору, рашискю, то норм:
сцар буйло бажає царювати до смерті,
а "ти, ім преданний народ" рашки, хоче вічно сидіти в дєрьмі і готовий хавати це дерьмо у будь якому вигляді: то їх хоче захопити Америка, то геї із Європи лізуть, а зараз укронацисти "захотєлі перейті граніцу у рєкі" та захопити "свободниє рєспублікі Бамбаса"
показати весь коментар
11.06.2022 15:10 Відповісти
своє обличчя Шольц залишив на телефонній трубці переговорів з буйлом
показати весь коментар
11.06.2022 12:33 Відповісти
Мельник таки ізнасіловал ліверну ковбасу!

це не дипломат, а якийсь Чикотило! 😂

Респект пану Послу!
Навіть ковбаси далі!
показати весь коментар
11.06.2022 11:26 Відповісти
не вірю поки не побачу, але за "ковбасу" - Мельнику респект!
показати весь коментар
11.06.2022 12:03 Відповісти
Давіть ковбасу, пане Посол !
показати весь коментар
11.06.2022 12:28 Відповісти
нікого воно не може згвалтувати,то дипломатичний імпотент,німці діють згідно своїх нормативів,і поки прибувші військові їх не здадуть,гаубиці передавати не будуть,а про те що воно *******,"про стару зброю",то не старіші за шилку
показати весь коментар
11.06.2022 13:00 Відповісти
Пану пОСЛУ язик би притримати,як і пану пРЕЗИДЕНТУ - надто велика роль Німеччини в Європі,щоб ображати в соцмережах канцлера і президента. У нас війна, а не змагання зеленопузих майстрів словесного поносу
показати весь коментар
11.06.2022 15:43 Відповісти
Якщо панцергаубиці перетнуть кордон України 22 червня о четвертій годині ранку - то це буде тролінг 😊
показати весь коментар
11.06.2022 11:29 Відповісти
Це дуже символічно 😃
показати весь коментар
11.06.2022 11:49 Відповісти
Грьобаний символізм...
показати весь коментар
11.06.2022 11:05 Відповісти
Не вірю.
показати весь коментар
11.06.2022 11:05 Відповісти
У випадку з Німеччиною, є велика різниця між "може отримати" і "отримає"
показати весь коментар
11.06.2022 11:05 Відповісти
то вже всьо як німеччина почала воювати з рашою .... скоро кінець - москалям
показати весь коментар
11.06.2022 11:08 Відповісти
Даремно німці так теляться. Це для них шанс таки перемогти московію. І поработіть.
показати весь коментар
11.06.2022 11:14 Відповісти
Какого года?
показати весь коментар
11.06.2022 11:09 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2022 11:12 Відповісти
еге ж!
чомусь на американських та англійських РСЗО ПО заходить без проблем, а німцям треба декілька місяців для налагодження
показати весь коментар
11.06.2022 12:30 Відповісти
Ты еще кроме точной даты укажы точный маршрут доставки!
млять.
показати весь коментар
11.06.2022 11:12 Відповісти
Вы эта...гансы,не сильно торопитесь,а то в спешке ноги запутаются-еще упадете и нос разобьете.
Есть подозрение,что фашисты с большим удовольствием и намного раньше поставили бы это оружие рашистам,но не хотят ругатся с США.Мож еще касок подкинете вместо гаубиц,что б ***** не расстраивать.
показати весь коментар
11.06.2022 11:12 Відповісти
Читав колись спогади офіцера вермахту Він писав що Україна їх зустрічала молоком і свіжими ягодами "Гітлер - дурень! Нам треба було українцям залишить зброю і піти - вони-б самі Сталіна задавили!" Потім стало навпаки - але і тут був винуватий саме Гітлер!"
показати весь коментар
11.06.2022 11:28 Відповісти
сталін стріляв, гітлер вішав
показати весь коментар
11.06.2022 11:58 Відповісти
Щось дуже довго німці «заряджають»
показати весь коментар
11.06.2022 11:12 Відповісти
22 червня , а якого року , посол сказати забув . ! .
показати весь коментар
11.06.2022 11:14 Відповісти
Тихіше, ради Бога, бо Шольц відкорегує поставки
показати весь коментар
11.06.2022 11:30 Відповісти
Год , мельник не уточнил ??? И в каком масштабе 1:1 или для коллекции , в музей .Снаряды вместе или через пол года , кода марсиане разрешат ???
показати весь коментар
11.06.2022 11:14 Відповісти
Снаряди вже після підписання миргоно договору.
показати весь коментар
11.06.2022 14:44 Відповісти
ровно в 4 часа ????
(22 июня ровно в 4 часа ....Киев .......нам объявили что началася война (с).........)
(пардон...знаю что не смешно!)
показати весь коментар
11.06.2022 11:14 Відповісти
у юнга есть работа "человек и его символы". ничо так, как стартовая в этой теме ))
показати весь коментар
11.06.2022 11:23 Відповісти
Мельника желательно судить трибуналом. Этот имбецил даже дату поставок озвучивает. Фраза "також застарілі" относится к PzH 2000? Дебил посол вместо решения вопросов, становиться по примеру Зеленского в позу обиженного мальчика и ПУБЛИЧНО поливает доноров( да, хреноватеньких) гпязью.
показати весь коментар
11.06.2022 11:16 Відповісти
Этот имбецил даже дату поставок озвучивает
***********
Україна може отримати приблизно Джерело: https://censor.net/ua/n3347320
********
Може отримати, а може не отримати. Приблизно в такий день, а приблизно в інший.
Сказав, - погано. Не сказав би, - теж погано.
Вам, зрадофілам, ніколи не вгодиш. Бо кругом суцільна зрада-зрадонька.

показати весь коментар
11.06.2022 11:25 Відповісти
тобі б тільки сраку ********** вилизати,мельник виродок тупорилий і крапка
показати весь коментар
11.06.2022 13:02 Відповісти
Зебил! Если бы Зеленский, Ермак и Мельник не играли роль хамоватых блатарей, не посылали в пешее путешествие Президента Германии и не обзывали Канцлера Германии "ливкрной колбасой", а работали как взрослые политики, то поставки и серьезные были бы. Или ты тоже идя в банк за кредитом вышибаешь ногой дверь и кричишь с ходу- пасть порву?
показати весь коментар
11.06.2022 13:26 Відповісти
Зрадометр какой-то итальянский.
показати весь коментар
11.06.2022 15:41 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2022 11:16 Відповісти
давно здесь сидим
показати весь коментар
11.06.2022 11:17 Відповісти
це підсказка оркам?саме 22 червня і ні дня раніше чи пізніше щоб орки готувались і бомбили всю залізничну інфраструктуру
показати весь коментар
11.06.2022 11:17 Відповісти
В 4 часа утра ? Самолётами ?
показати весь коментар
11.06.2022 11:18 Відповісти
Будут сбрасывать на Киев 🤔
показати весь коментар
11.06.2022 11:31 Відповісти
Очень символично, желательно и таможню пересечь в 4-00
показати весь коментар
11.06.2022 11:18 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2022 13:23 Відповісти
Чекаємо. А там і такі ж самі з Нідерландів під'їдуть
показати весь коментар
11.06.2022 11:20 Відповісти
Там не 7 гаубиць, а 12. 7 від Німеччини і 5 від Нідерландів. Думаю вони таки поставлять їх, але це буде перше і останнє що вони поставлять. І буде їм привід на весь світ відмазуватись що вони допомагають не менше ніж Британія. Постійно будуть про це згадувати. З Гепардами малоймовірно. ********** виготовляє Швейцарія, а вона категорично проти їх поставляти.
показати весь коментар
11.06.2022 11:21 Відповісти
та вони 5000 бу касок так і не поставили
показати весь коментар
11.06.2022 12:06 Відповісти
Нацисткая германия родила и выпестовала рашизм! И что, она будет убивать своё дитя? Неееет. Она наоборот - будет его поддерживать, и это видно не вооруженным глазом. Немцы такие же твари как и орки.
показати весь коментар
11.06.2022 11:22 Відповісти
Очень символично
показати весь коментар
11.06.2022 11:37 Відповісти
Mozet i straryje eti nemeckije samoxodmije ******* no do six por oni lucyje v mire.
показати весь коментар
11.06.2022 11:43 Відповісти
на рашке буде вой та пожежа
показати весь коментар
11.06.2022 12:01 Відповісти
Пора вже змиритися що є дві каоліції ; Україна з союзниками англосаксами і країнами прибалтики, Польщі іт. д. і мордор з германіею, франціею . італіею і мадьярами...
показати весь коментар
11.06.2022 12:02 Відповісти
Последние со списка явно фашисты
показати весь коментар
11.06.2022 13:01 Відповісти
Єх нам би "Железный капут". А про "Большой Фриц" і "Большая Берта" уже і не мріємо.
показати весь коментар
11.06.2022 12:05 Відповісти
У нас на Банковій свій Зелений Капут сидить.
показати весь коментар
11.06.2022 12:25 Відповісти
Так то ж папріколу, хоть паржом. Ефект Даннінга-Крюгера і приЗЕдент стовідсоткове підтвердження.
показати весь коментар
11.06.2022 13:37 Відповісти
символічна дата ..Дору опять в Севастополь везтимуть
показати весь коментар
11.06.2022 12:24 Відповісти
большое спасибо союзникам за любую помощь!
показати весь коментар
11.06.2022 12:47 Відповісти
а наш оборонпром щось робить?
показати весь коментар
11.06.2022 12:56 Відповісти
ракеты для Стугны, как минимум, они точно на потоке
показати весь коментар
11.06.2022 13:00 Відповісти
Есть надежда что 22.06 ровно 4.00 и кресты просьба не закрашивать
показати весь коментар
11.06.2022 13:00 Відповісти
А снаряди до них очікуйте на Різдво.
показати весь коментар
11.06.2022 13:02 Відповісти
а яке різниця чиї снаряди,якщо вона стрілятиме будь-якими 155мм?
показати весь коментар
11.06.2022 13:04 Відповісти
"так звані Гепарди. Це теж стара зброя" Зеленый посол по-моему офуел. Такое говорить про помощь союзников, какая бы она не была?
показати весь коментар
11.06.2022 13:04 Відповісти
взагалі припух той мельник,німці дають не *****,а найкращі в світі гаубиці
показати весь коментар
11.06.2022 13:06 Відповісти
опередил
показати весь коментар
11.06.2022 13:17 Відповісти
самоходка PzH 2000, лучшая в мире, стара зброя??? Пц
показати весь коментар
11.06.2022 13:07 Відповісти
Очередной немецкий троллинг.
показати весь коментар
11.06.2022 13:14 Відповісти
Красивая дата )))
показати весь коментар
11.06.2022 13:20 Відповісти
Ровно в четыре часа
показати весь коментар
11.06.2022 14:31 Відповісти
немцы с*ки. Они что специально 22.06 ждут? почему не вчера? поверить не могу.
А что там с касками? а то ходят слухи что их тоже не передали
показати весь коментар
11.06.2022 14:33 Відповісти
Не стоит увлекаться символами, датами, слухами, легендами и прочими тостами---что тут пить типа. Одна тема больная----сколько? Гаубиц в смысле!
показати весь коментар
11.06.2022 14:36 Відповісти
Може отримати, а може не отримати... таке... втім, як завжди.
показати весь коментар
11.06.2022 16:30 Відповісти
 
 