Перші гаубиці від Німеччини Україна може отримати приблизно 22 червня, - посол Мельник
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Німеччина може передати Україні самохідні гаубиці вже близько 22 червня.
Про це розповів в інтерв'ю НВ посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки, - жодної не було поставлено до України", - зазначив дипломат.
За словами Мельника, йдеться про дві обіцянки.
"7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, - ми ці системи отримаємо десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані Гепарди. Це теж стара зброя - 30 одиниць: 15 Гепардів - до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації", - зазначив посол.
Будь ласка, зачекайте...
але якщо на хвору, рашискю, то норм:
сцар буйло бажає царювати до смерті,
а "ти, ім преданний народ" рашки, хоче вічно сидіти в дєрьмі і готовий хавати це дерьмо у будь якому вигляді: то їх хоче захопити Америка, то геї із Європи лізуть, а зараз укронацисти "захотєлі перейті граніцу у рєкі" та захопити "свободниє рєспублікі Бамбаса"
це не дипломат, а якийсь Чикотило! 😂
Респект пану Послу!
Навіть ковбаси далі!
чомусь на американських та англійських РСЗО ПО заходить без проблем, а німцям треба декілька місяців для налагодження
млять.
Есть подозрение,что фашисты с большим удовольствием и намного раньше поставили бы это оружие рашистам,но не хотят ругатся с США.Мож еще касок подкинете вместо гаубиц,что б ***** не расстраивать.
(22 июня ровно в 4 часа ....Киев .......нам объявили что началася война (с).........)
(пардон...знаю что не смешно!)
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Україна може отримати приблизно Джерело: https://censor.net/ua/n3347320
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Може отримати, а може не отримати. Приблизно в такий день, а приблизно в інший.
Сказав, - погано. Не сказав би, - теж погано.
Вам, зрадофілам, ніколи не вгодиш. Бо кругом суцільна зрада-зрадонька.
А что там с касками? а то ходят слухи что их тоже не передали