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Війська РФ посилили обстріли Харкова та області. Ворог намагається закріпитися на околиці Богородичного, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Російські окупанти протягом минулої доби продовжили обстріли Харкова та населених пунктів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Київському районі Харкова пошкоджена промислова будівля. Ніхто не постраждав. В с. Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив в приватний будинок. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 2 загиблих чоловіків та 2 жінок. Ще 1 людина в Коробочкиному поранена. Також поранені 2 людей в Дергачах, 1 - в с. Печеніги, 2 - в смт Малинівка.

"Зараз ворог посилив обстріли. Тому не можна ігнорувати сигнали тривоги. Доручив регулярно перевіряти по районах систему оповіщення. Окремо наголошую на необхідності дотримуватися світломаскування під час комендантської години", - зауважив Синєгубов.

Також він додає, що на території області тривають бойові дії.

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"На Харківському напрямку окупанти намагаються не дати ЗСУ вийти до держкордону. В районі Ізюму ворог вів штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне, пробує закріпитися на околиці Богородичного. ЗСУ стримують ворога та завдають йому суттєвих втрат", - резюмує Синєгубов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
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11.06.2022 11:33
+2
ніхто не форсував річку і не перетне і лавру не захопили
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11.06.2022 11:41
+2
Один Актор з великої літери, другий Gандон з великої літери.
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11.06.2022 12:28
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получается, что снова, мост ведущий в богородичное запретили взрывать? или как тогда оказались орки так быстро на правой стороне реки?
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11.06.2022 11:27 Відповісти
Через спеку і відсутність опадів річка дуже сильно обміліла. Це дозволило оркам легко її форсувати. Так само було і ситуації коли вони захопили Святогорськ і Лавру...
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11.06.2022 11:37 Відповісти
та там от пасіки, уже давно приличный кусок серой зоны. возможно от неё и подошли по правому берегу, даже без форсирования реки, если мост и правда взорван. косвенно, на это как бы указывает "ворог вів штурмові дії на напрямку Пасіка - Богородичне, пробує закріпитися на околиці Богородичного". тогда это ещё хуже.
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11.06.2022 11:58 Відповісти
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11.06.2022 11:33 Відповісти
Один Актор з великої літери, другий Gандон з великої літери.
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11.06.2022 12:28 Відповісти
ніхто не форсував річку і не перетне і лавру не захопили
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11.06.2022 11:41 Відповісти
держатись скоро будут мортири -- треба виманити артилериста з Англіі
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11.06.2022 11:44 Відповісти
 
 