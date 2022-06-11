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"Влада має обирати між можливістю безкарно красти і цивілізованим стрибком" - Шабунін про вступ до ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евроинтеграция

Наразі українська влада має зробити вибір - можливість безкарно красти або цивілізаційний стрибок України в ЄС.

Про це пише в фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Головред Європейської Правди чітко розписав загрози нашому кандидатству в ЄС. Вибір влади максимально простий: можливість безкарно красти або цивілізаційний стрибок України в ЄС", - зауважує він.

За словами Шабуніна, перед схожим вибором стояв Порошенко.

"Він теж до останнього блокував запуск електронного декларування. Але вкінці все ж відступив і Україна отримала безвіз", - додає глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська влада блокує обрання керівників САП на фінальному етапі відбору. Це може зашкодити вступу до ЄС, - Шабунін

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+58
Я здогадуюсь що вони обрали, навіть не замислюючись.
Будуть красти.
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11.06.2022 11:51
+51
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11.06.2022 11:55
+50
Хтось дійсно гадає , що Ze-кодло буде обирати цивілізаційній стрибок ?

Він - десь там і для людей, а бакси - ось вони, тутачки

Наобирали!
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11.06.2022 11:50
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От показник інтересу до цієї статті, це показник "патріотичної" аудиторії Цензор нет. Реформ здається ми ніколи не дочекаємося в цій країні. Будуть тільки крики про вступ ЄС та НАТО, дій 0.
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12.06.2022 08:54 Відповісти
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