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Розраховуємо на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС уже у червні, - Жовква

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з делегацією неформальної міжнародної мережі "Об’єднані для України" (United for Ukraine), до якої увійшли представники національних парламентів Литви, Німеччини, Італії, Португалії, Швеції, Іспанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, Жовква відзначив зусилля об’єднання, яке нині налічує понад 280 колишніх і чинних депутатів і високопосадовців з більш як 30 країн світу, у просуванні українського порядку денного як всередині владних кіл і суспільств своїх країн, так і на міжнародних майданчиках.

Заступник керівника Офісу Президента ознайомив європейських політиків з поточною безпековою ситуацією в Україні. Він висловив сподівання, що іноземні парламентарі й надалі докладатимуть максимум зусиль для оперативного постачання їхніми країнами необхідного Україні озброєння, а також запровадження санкцій проти Росії.

Окремо було обговорено питання надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС під час засідання Європейської Ради 23-24 червня цього року.

"Приємно, що всі присутні тут депутати, навіть з Німеччини, підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС уже в червні. Ухвалення такого формального рішення під час найближчого засідання Європейської Ради є запорукою перемоги нашої держави у війні проти Росії", – наголосив Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС - це не лише про Україну, а про майбутнє демократії в світі, - Яценюк

Заступник керівника Офісу Президента високо оцінив зусилля мережі в питанні відбудови України, а також її проактивну роль у притягненні до відповідальності російських військових за вчинені на території України злочини. У цьому контексті Ігор Жовква закликав парламенти країн – учасниць об’єднання називати речі своїми іменами й визнати злочини Росії в Україні геноцидом українського народу, а Росію – державою – спонсором тероризму.

"Це є не лише питанням історичної справедливості, а й важливою правовою основою діяльності післявоєнного міжнародного трибуналу", – наголосив Жовква.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
А ЗЄвлада не хоче для цього хоч щось зробити?

Ну хоча б голову САП призначити. Скоро буде вже 2 роки, як ЗЄ особисто взяв на себе обов'язок це зробити. Але мабуть він тоді відверто збрехав...
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11.06.2022 12:11
+7
Все правильно але Каломойського треба віддати.
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11.06.2022 12:14
+6
Розраховуйте...
Норвегія гарно сказала:
"Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас:
- повсеместная коррупция;
- проблемы с верховенством закона и демократией;
- экономику и политику контролируют олигархи;
- нищета и национализм;
- ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.
Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен."
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11.06.2022 12:07
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Розраховуйте...
Норвегія гарно сказала:
"Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас:
- повсеместная коррупция;
- проблемы с верховенством закона и демократией;
- экономику и политику контролируют олигархи;
- нищета и национализм;
- ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.
Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен."
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11.06.2022 12:07 Відповісти
а у орков "нищеты" не видит. это ведь мы у орков унитазы тырим. а вот мы бы мародерили орков - тогда норм., не "нищие" значит мантелепа тупая эта холм-хансен. а национализм потому шо к нам не едут миллионы нигеров? а Брейвики их не взрывают и не стреляют как зайцев? вот если бы так было - то не было бы национализма))
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11.06.2022 12:12 Відповісти
А орки тоже планируют в ЕС ?
К чему они тут ?
На них всем покуй!!!
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11.06.2022 14:18 Відповісти
Вы перечислили именно все те наративы, которые сейчас активно в политическом поле проталкивает кацапня. Особенно вот это "нищета и национализм" самый любимый их наратив. Такая "нищита" шокапец просто. Куда нам до "боХатых" кацапов. Ну а последняя названная причина вообще за границами понимания. Каждая страна в ЕС идет своим путем. Причем тут Украина к другим странам равно как и другие страны к Украине. А на счет коррупции неплохо европейцам у себя покопать. Будут сильно удивлены.
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11.06.2022 12:17 Відповісти
Он ничего не перечислял.
Эти наритивы Кремля исходят от "Норвежская вещательная корпорация NRK"
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11.06.2022 14:23 Відповісти
То, что он сделал, как раз и называется перечислением. Пишу по москальски, чтобы Вам было понятней. Может смотрели мультфильм в детстве - про "нас посчитали"? Если нет, пересмотрите - пригодится для уяснения некоторых общеизвестных понятий.

считает Холм-Хансен - це хто?
Авторітет усіх часів? Мабуть, представник уряду чи парламенту Норвегіі? Ні?
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12.06.2022 00:07 Відповісти
наритивы

Такого слова немає ні в москалячоЇ, ні в украЇнських мовах. Пишить вже на якійсь мові, яку добре знаєте
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12.06.2022 00:11 Відповісти
Наумов у гарній компанії вже в ЄС. Заряджений, порішає. Головне, що знає як.
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11.06.2022 12:25 Відповісти
Все це звичайні маніпуляції.
Звісно в Україні є проблеми які потрібно вирішувати, але об'єктивно, Україна більш готова до Європейського Союзу, ніж Румунія та Болгарія на момент їх вступу в 2007 році.
Крім того, чомусь всі забувають, мова йде про статус кандидата, а не повноцінне членство в союзі, для отримання цього статусу не має чітких вимог як наприклад у разі повноцінного членства - копенгагські критерії, а є лише загальні положення, країна кандидат має бути демократичною державою, дотримуватись базових прав людини, верховенства права, боротьби з коррупцією. Кожен, хто просто прослухав декілька пар з юриспруденції в університеті скаже вам, що такі тлумачення можна по різному інтерпретувати, настільки по різному, що можуть бути рівно протилежні висновки.
Більш того, статус кандидата в ЄС, хоча і являється обов'язковим кроком для вступу, він нічого не гарантує країні кандидату (яскравий приклад - Туреччина, яка має статус кандидата з 1987 року) і не накладає на Європейський Союз юридичних зобов'язань прийняти країну кандидата в майбутньому.
А отже - це повністю політичне рішення. Тільки політичне, яке відповідає на одне ключове питання. А чи дійсно на практиці, кожна країна Європейського Союзу сприймає Україну як рівну собі, чи все таки вважає її країною третього світу?
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11.06.2022 13:04 Відповісти
Турция вроде член уже лет 30. и всегда что то находят шоп не взять.

\\\\а Росію - державою - спонсором тероризму. Джерело: https://censor.net/ua/n3347331\\\\

ну так - ракеты рашки летают над АЭС-ами - спонсор терроризма. а вот вдарит по Брюсселю Сраматом, то подумают и о статусе "страны-террориста"
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11.06.2022 12:09 Відповісти
Тот самый сармат, который только на бумаге есть?
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11.06.2022 12:14 Відповісти
А ЗЄвлада не хоче для цього хоч щось зробити?

Ну хоча б голову САП призначити. Скоро буде вже 2 роки, як ЗЄ особисто взяв на себе обов'язок це зробити. Але мабуть він тоді відверто збрехав...
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11.06.2022 12:11 Відповісти
та іх там розплодилося -- назека -- набу -- бабу--якись сап -- зарплата 200т
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11.06.2022 12:19 Відповісти
Якщо небуде готові піди у відставку???
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11.06.2022 12:12 Відповісти
Все правильно але Каломойського треба віддати.
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11.06.2022 12:14 Відповісти
в америці на нього справа.Це тільки в Україні він "поважний бізнесмен"
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11.06.2022 12:50 Відповісти
От довбні зелені, вже Днпро у орків на обрії, а вони про ЕС марять та про відновлення! Де Зєля/Беня поназбирали таких жовкв? З ЧИМ ви будете "вступати", що відновлювати? Вся увага - обороні, блд! І шукайте снаряди...
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11.06.2022 12:14 Відповісти
та яке там членство з цими корупціонерами та судовою системою , Байден уже починає розуміти хто такий справжній зеленський та його команда ,судячи з його виступу про попередження вторгнення цього шашличного боневтіка , але в українців лише 2 виходи або Європа допоможе нам побороти цю корупційну систему , або треба задуматись чи ми здатні з нею на перемогу кацапів
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11.06.2022 12:14 Відповісти
Все йде до того що посваримося з союзниками, ще й пошлють, підготовка до нових переговорів.
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11.06.2022 12:29 Відповісти
Пока вы рассчитываете, что вы делаете для приведения Украины к европейским стандартам?
Давление на западных официальных лиц - это должен быть только один из инструментов добиться статуса кандидата. Но гораздо более эффективно разгрести бардак внутри всех уровней и всех ветвей власти. Хоть когда-нибудь надо начинать?
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11.06.2022 12:32 Відповісти
да не нужны мы им 300 лет,может хватит уже унижаться и проситься
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11.06.2022 12:41 Відповісти
А хто такий оцей жовква щоб щось коментувати?
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11.06.2022 12:51 Відповісти
По губам поводять статусом з такою владою.
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11.06.2022 13:31 Відповісти
Сближение с Европой , членство в ЕС , возможно только при внешнем управлении( по печальному опыту независимости) - все фонды, транши, помощь - все до копейки должно проверяться Европой ( за коррупцию - пожизненное , Даже за 100 гривен ) Мы так обосраны коррупцией и мародерством в своей стране, что нам не верят( и правильно делают). Нас должны презирать , что никто не наказан. В ЕС не нужны ни гитлеры ни Зетлеры - у нас активно рождается новый диктатор - который давит все, что нельзя - СМИ , Суд, Прокуратуру, строит вертикаль власти под себя и пришёл , как видно, навсегда. ........Спасибо странам которые нам помогают. На месте наших правителей я бы не гавкал на справедливые замечания. За события начала войны нашим правителям светит как минимум пожизненное.
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11.06.2022 13:51 Відповісти
ЄС -це не НАТО !Зеля зі своєю командою лише відволікає увагу країни.
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11.06.2022 14:17 Відповісти
Ви *** не розраховуйте дебіли зелені ,а призначте переможця в конкурсі САП на посаду.
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11.06.2022 14:30 Відповісти
а что вы, гниды леные, для этого сделали? как воровали, так и продолжаете воровать, даже не сбавляя темпа, и не смотря на войну. у Каломойского скоро рыло треснет, а он все никак не нажрется. да, и остальные -слуги ничуть не лучше. сплошная монотонная болтовня, и никаких реально полезных дел. полная профанация по всем направлениям которые облепили леные мухи, и только жрут и гадят, жрут и гадят... тьфу в ваши рожи бессовестные.
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11.06.2022 18:28 Відповісти
 
 