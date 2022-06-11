Розраховуємо на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС уже у червні, - Жовква
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з делегацією неформальної міжнародної мережі "Об’єднані для України" (United for Ukraine), до якої увійшли представники національних парламентів Литви, Німеччини, Італії, Португалії, Швеції, Іспанії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, Жовква відзначив зусилля об’єднання, яке нині налічує понад 280 колишніх і чинних депутатів і високопосадовців з більш як 30 країн світу, у просуванні українського порядку денного як всередині владних кіл і суспільств своїх країн, так і на міжнародних майданчиках.
Заступник керівника Офісу Президента ознайомив європейських політиків з поточною безпековою ситуацією в Україні. Він висловив сподівання, що іноземні парламентарі й надалі докладатимуть максимум зусиль для оперативного постачання їхніми країнами необхідного Україні озброєння, а також запровадження санкцій проти Росії.
Окремо було обговорено питання надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС під час засідання Європейської Ради 23-24 червня цього року.
"Приємно, що всі присутні тут депутати, навіть з Німеччини, підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС уже в червні. Ухвалення такого формального рішення під час найближчого засідання Європейської Ради є запорукою перемоги нашої держави у війні проти Росії", – наголосив Жовква.
Заступник керівника Офісу Президента високо оцінив зусилля мережі в питанні відбудови України, а також її проактивну роль у притягненні до відповідальності російських військових за вчинені на території України злочини. У цьому контексті Ігор Жовква закликав парламенти країн – учасниць об’єднання називати речі своїми іменами й визнати злочини Росії в Україні геноцидом українського народу, а Росію – державою – спонсором тероризму.
"Це є не лише питанням історичної справедливості, а й важливою правовою основою діяльності післявоєнного міжнародного трибуналу", – наголосив Жовква.
Будь ласка, зачекайте...
Норвегія гарно сказала:
"Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас:
- повсеместная коррупция;
- проблемы с верховенством закона и демократией;
- экономику и политику контролируют олигархи;
- нищета и национализм;
- ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.
Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен."
К чему они тут ?
На них всем покуй!!!
Эти наритивы Кремля исходят от "Норвежская вещательная корпорация NRK"
считает Холм-Хансен - це хто?
Авторітет усіх часів? Мабуть, представник уряду чи парламенту Норвегіі? Ні?
Такого слова немає ні в москалячоЇ, ні в украЇнських мовах. Пишить вже на якійсь мові, яку добре знаєте
Звісно в Україні є проблеми які потрібно вирішувати, але об'єктивно, Україна більш готова до Європейського Союзу, ніж Румунія та Болгарія на момент їх вступу в 2007 році.
Крім того, чомусь всі забувають, мова йде про статус кандидата, а не повноцінне членство в союзі, для отримання цього статусу не має чітких вимог як наприклад у разі повноцінного членства - копенгагські критерії, а є лише загальні положення, країна кандидат має бути демократичною державою, дотримуватись базових прав людини, верховенства права, боротьби з коррупцією. Кожен, хто просто прослухав декілька пар з юриспруденції в університеті скаже вам, що такі тлумачення можна по різному інтерпретувати, настільки по різному, що можуть бути рівно протилежні висновки.
Більш того, статус кандидата в ЄС, хоча і являється обов'язковим кроком для вступу, він нічого не гарантує країні кандидату (яскравий приклад - Туреччина, яка має статус кандидата з 1987 року) і не накладає на Європейський Союз юридичних зобов'язань прийняти країну кандидата в майбутньому.
А отже - це повністю політичне рішення. Тільки політичне, яке відповідає на одне ключове питання. А чи дійсно на практиці, кожна країна Європейського Союзу сприймає Україну як рівну собі, чи все таки вважає її країною третього світу?
\\\\а Росію - державою - спонсором тероризму. Джерело: https://censor.net/ua/n3347331\\\\
ну так - ракеты рашки летают над АЭС-ами - спонсор терроризма. а вот вдарит по Брюсселю Сраматом, то подумают и о статусе "страны-террориста"
Ну хоча б голову САП призначити. Скоро буде вже 2 роки, як ЗЄ особисто взяв на себе обов'язок це зробити. Але мабуть він тоді відверто збрехав...
Давление на западных официальных лиц - это должен быть только один из инструментов добиться статуса кандидата. Но гораздо более эффективно разгрести бардак внутри всех уровней и всех ветвей власти. Хоть когда-нибудь надо начинать?