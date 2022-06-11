1 місяць арешту, - суд виніс вирок киянину, який заперечував збройну агресію Росії проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За підтримання публічного обвинувачення Подільською окружною прокуратурою міста Києва мешканцю столиці оголошено обвинувальний вирок за заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Як зазначається, прокуратурою доведено, що з березня 2022 року по квітень 2022 року чоловік, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини території нашої держави, у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення ними інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях, чим здійснив заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році.
"Вироком Подільського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до покарання у межах санкції статті до 1 місяця арешту. Свою вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся", - йдеться у повідомленні.
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По законам военного времени
Я думаю, через две-три недели... мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие, очень известные СМИ начали распространять информацию - худшую, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ и т.д. Это мы должны изучить, потому что это - элементы гибридной войны", - сказал он.
час поверю и расплачусь
ради справедливости - выглядит так что он еще и в ЕСПЧ пойдет. ибо отрицает преступления красножопых, а не факт того что они там есть, а значит это ясно что окуппация и агрессия.
так что может даже специально так говорил. а засудили за то что сам факт будто отрицает. хотя может в новости что то не так, но тогда санитары нужны, вот такие в камуфляже - отвезти чудака туда и там приковать наручниками под обстрелом.
Інакше ця вакханалія з кацапами та малоросами ніколи не закінчиться.
Но вообще разговоры по мобильному телефону могут прослушивать абсолютно все желающие, у кого есть деньги на оборудование, которое стоит примерно столько как на стоимость хорошего внедорожника. Всех на десятки километров вокруг. Да, я в курсе, это незаконно, заниматься прослушкой. Но производить и покупать оборудование для прослушки - совершенно законно, так что с тем, чтобы такое оборудование купить - проблем нет.
І так, ті русскіє, які проживають в Німеччині чи у США, теж мріють, щоб і там був русскій мір. Кацапи - невиліковні і мають бути винищені.
А у якогось маргінала знаходять(підкидають) піонєрський значок і готова справа. Цирк.
Цей штемп отримував інформацію про події в країні зі ЗМІ (навряд чи Генпрокуратура, СБУ чи ДБР ознайомлювало його під розпис із доведеними справами щодо злочинів рашки, скоєних на території України).
Це його конституційне право - вірити чи не вірити інформації, що подається в ЗМІ, так само, як і обговорювати її з іншими громадянами.
Так що досягнення суду так собі.
P.S. А вообще, я придерживаюсь того мнения, что Украине сейчас нужна сильная патриотическая и государственническая рука, этакий Пиночет или Сталин украинского пошиба. А всякие мямли(планировавшие на май 22-го года шашлыки, а не оборону страны от агрессора) типа Зеленского, боюсь, доведут вашу страну до ручки.