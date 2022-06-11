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1 місяць арешту, - суд виніс вирок киянину, який заперечував збройну агресію Росії проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вирок

За підтримання публічного обвинувачення Подільською окружною прокуратурою міста Києва мешканцю столиці оголошено обвинувальний вирок за заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як зазначається, прокуратурою доведено, що з березня 2022 року по квітень 2022 року чоловік, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини території нашої держави, у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення ними інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях, чим здійснив заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

"Вироком Подільського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до покарання у межах санкції статті до 1 місяця арешту. Свою вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
а на сколько нужно посадить это?
Я думаю, через две-три недели... мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие, очень известные СМИ начали распространять информацию - худшую, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ и т.д. Это мы должны изучить, потому что это - элементы гибридной войны", - сказал он.
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11.06.2022 12:54
+21
Чмошники зеленые! А почему не в обменный фонд?
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11.06.2022 12:51
+15
Один місяць. Це жарт?
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11.06.2022 13:01
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Месяц рострела
По законам военного времени
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11.06.2022 12:50 Відповісти
6 разів надобу
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11.06.2022 13:01 Відповісти
Набоїв жалко ))
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11.06.2022 18:59 Відповісти
В Китае, были приговоры для предателей "Длинная смерть", от месяца смерти, до двух лет! Смысл был в том что приговорённого убивали пытками постепенно, каждый день в этот период и должен был умереть именно день в день!
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11.06.2022 16:02 Відповісти
Ну эту фишку только для х%йла оставим. Мы ж не живодеры
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11.06.2022 16:20 Відповісти
Чмошники зеленые! А почему не в обменный фонд?
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11.06.2022 12:51 Відповісти
да потому , что говноеды зеленые
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11.06.2022 16:23 Відповісти
****** просто
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11.06.2022 12:54 Відповісти
а на сколько нужно посадить это?
Я думаю, через две-три недели... мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие, очень известные СМИ начали распространять информацию - худшую, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ и т.д. Это мы должны изучить, потому что это - элементы гибридной войны", - сказал он.
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11.06.2022 12:54 Відповісти
вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся

час поверю и расплачусь
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11.06.2022 12:54 Відповісти
Як і судді
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11.06.2022 13:00 Відповісти
надо было ему набить татухи, кстати и судье то же, с тризубом и "Слава Украине" и подкинуть оркам, во тогда бы он: "щиро розкаявся"!
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11.06.2022 12:57 Відповісти
на лбу
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11.06.2022 13:31 Відповісти
Як зазначається, прокуратурою доведено, що з березня 2022 року по квітень 2022 року чоловік, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини території нашої держави, у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення ними інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях, чим здійснив заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3347335\\\\\\\\\\\\\\

ради справедливости - выглядит так что он еще и в ЕСПЧ пойдет. ибо отрицает преступления красножопых, а не факт того что они там есть, а значит это ясно что окуппация и агрессия.

так что может даже специально так говорил. а засудили за то что сам факт будто отрицает. хотя может в новости что то не так, но тогда санитары нужны, вот такие в камуфляже - отвезти чудака туда и там приковать наручниками под обстрелом.
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11.06.2022 12:58 Відповісти
Знущання!!!
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11.06.2022 12:59 Відповісти
Один місяць. Це жарт?
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11.06.2022 13:01 Відповісти
Воно,ж не безплатно,цим займалося. Тобто- гендль,корисні мотиви. Судом тему нерозкрито. То не суд
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11.06.2022 13:04 Відповісти
Обвинувачуваний голосом Віцина: "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" Оплески...
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11.06.2022 15:41 Відповісти
а мінімум, має бути позбавлення громадянства, видача документу негромадянина.

Інакше ця вакханалія з кацапами та малоросами ніколи не закінчиться.
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11.06.2022 13:02 Відповісти
І тоді це чмо зможе виїхати в бдь яку країну світу і отримати без проблем вид на проживання.
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11.06.2022 13:40 Відповісти
Осуждённый, конечно, редкостное е-банько из разряда "сами себя обстреливают". Но берём на заметку - все телефонные разговоры прослушиваются
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11.06.2022 13:02 Відповісти
Пишуться,ніщо незникає. Що непишеться в нас обробляється супер компьютерами
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11.06.2022 13:06 Відповісти
Конечно все телефонные разговоры прослушиваются. Как минимум собеседником с другой стороны линии. А то, что собеседник может записать разговор в своем телефоне, ни ты, ни тот дебил не догадываются.

Но вообще разговоры по мобильному телефону могут прослушивать абсолютно все желающие, у кого есть деньги на оборудование, которое стоит примерно столько как на стоимость хорошего внедорожника. Всех на десятки километров вокруг. Да, я в курсе, это незаконно, заниматься прослушкой. Но производить и покупать оборудование для прослушки - совершенно законно, так что с тем, чтобы такое оборудование купить - проблем нет.
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11.06.2022 15:45 Відповісти
У адептів руского міра в тупій головешці лише одне - аби територію, де вони живуть, захопили кацапи. І їм *****, що буде все навколо розбомблене, не буде де жити, за що жити, що буде знищене місто і, можливо, його будинок також - аби настав русскій мір. Там абсолютно хворе і збочене уявлення про те, яким має бути світ

І так, ті русскіє, які проживають в Німеччині чи у США, теж мріють, щоб і там був русскій мір. Кацапи - невиліковні і мають бути винищені.
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11.06.2022 13:04 Відповісти
Дивно,але незрозуміють ніколи. Вважають що запускаючи знищення отримають незнищене. Особливість люмпенізму
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11.06.2022 13:08 Відповісти
В расєюшку ще жоден не повернувся.
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11.06.2022 13:43 Відповісти
Такое решение просто садисты фашисты можно сказать! А посмотреть что там с призывным возрастом ? А отправить посмотреть в Северодонецк с трёхлинейкой и 2 патронами ?
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11.06.2022 13:07 Відповісти
Сурово канешна. Є відос де наші послали нах генерала, який хотів кинути хлопців з автоматами на танки. Тепер кримінальна спарава заведена, і не на генерала, а на солдатів. Влада з захисників зрадників робить, а кацапським ********* колоборантам "міласєрдіе і сачуствіє"
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11.06.2022 13:08 Відповісти
В Буче пусть срок отбывает.
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11.06.2022 13:18 Відповісти
От вам і судова система.
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11.06.2022 13:24 Відповісти
РЖАКА ВІД КВАРТАЛУ.
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11.06.2022 13:25 Відповісти
Всем кто поддерживает в том или ином виде русский мир, выдавать паспорта "неграждан", как это сделали в начале 90 прибалтийские страны, такие люди не имеют права голоса на выборах, а также занимать любые государственные должности.
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11.06.2022 13:33 Відповісти
Єдиний вихід в межах демократії.
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11.06.2022 13:44 Відповісти
На 100%. Надо брать пример с прибалтов. Институт негражданства это то что надо. И не надо обращать внимания на "це не демократично, у людей своя думка". Такая демократия приводит к разрушению государства.
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11.06.2022 13:57 Відповісти
Так , і треба було це робити давно ! Але є ще одна проблема - отаку хєрню починає нести безліч громадян через тиждень - другий , як тільки їхній населенний пункт перестають регулярно бомбити або обстрілювати ! Оце справжня маячня ! В громадських місцях можна таке почути ! Сидить плаче : "як можна ? Вони ж "брати" !". Намагався знову щось пояснити - марно ! Стара ідіотка ! А цей рускій "реп" з усіх щілин ? Тьфу , гидота ! І що з цими усіма робити ?
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11.06.2022 15:43 Відповісти
Тільки мені здається, що це імітація бурхливої діяльності? А скільки справ по поліціянтах, які у повному складі , цілими відділками перейшли працювати на ворога? Як чуюють про Гради, то відразу збирають рюкзаки і на низькому старті.
А у якогось маргінала знаходять(підкидають) піонєрський значок і готова справа. Цирк.
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11.06.2022 13:43 Відповісти
Підкидають тому кому треба. Не просто так, а з вигодою, щоб мати свіжу копійку до зп в такий важкий час для держслужбовців
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11.06.2022 13:46 Відповісти
Когда эта сволочь выйдет на свежий воздух - надо властям не забыть поцеловать его в задницу!!! У нас война или власть все еще мерят все происходящее в стране квартальными шоу-мерками????
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11.06.2022 13:43 Відповісти
Судей под суд!!!
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11.06.2022 13:52 Відповісти
Арештанта утримувати на лінії ворожого вогню!
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11.06.2022 13:58 Відповісти
Взагалі-то це політично вмотивоване рішення суду, яке не має нічого спільного з демократичним устроєм.

Цей штемп отримував інформацію про події в країні зі ЗМІ (навряд чи Генпрокуратура, СБУ чи ДБР ознайомлювало його під розпис із доведеними справами щодо злочинів рашки, скоєних на території України).
Це його конституційне право - вірити чи не вірити інформації, що подається в ЗМІ, так само, як і обговорювати її з іншими громадянами.
Так що досягнення суду так собі.
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11.06.2022 14:06 Відповісти
Ох, уж эта либерастическая Украина, со своим сюсюканьем с латентными коллаборантами, которым вместо 5 лет(как минимум) дают месяц(!) ареста. Вы там что, совсем ипанулись?

P.S. А вообще, я придерживаюсь того мнения, что Украине сейчас нужна сильная патриотическая и государственническая рука, этакий Пиночет или Сталин украинского пошиба. А всякие мямли(планировавшие на май 22-го года шашлыки, а не оборону страны от агрессора) типа Зеленского, боюсь, доведут вашу страну до ручки.
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11.06.2022 14:49 Відповісти
Україна програє кацапам,бо місяць арешту замість вирваних живцем копит,це ні що.
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11.06.2022 15:18 Відповісти
таке стррррашне покарання....
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11.06.2022 16:45 Відповісти
Давайте нарешті вимагати створення 'не громадянства'!!! Бо ці ніколи не закінчаться.
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11.06.2022 17:04 Відповісти
які нездолугі, три дні на передовій під артобстрілами русскіх.
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11.06.2022 19:09 Відповісти
Його б в Бучу,на допомогу в ексгумації,може б прозрів
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05.09.2022 15:03 Відповісти
 
 