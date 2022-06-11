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Чорне море сьогодні є найнебезпечнішим морем у світі через дії Росії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав зламати здатність Росії та будь-якої іншої країни світу блокувати моря та знищувати свободу судноплавства.

Про це він заявив на 19-му Азіатському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія хоче позбавити народи світу впевненості у свободі судноплавства, впевненості у цій базовій свободі миру та процвітання у кожному куточку нашої планети. Росія своїм флотом заблокувала наші порти на Чорному морі. Російські війська нападали на мирні торгові судна та спрямовували ракети на нашу портову інфраструктуру", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Чорне море сьогодні є "найнебезпечнішим морем у світі, і відповідальність за це повністю лежить на Росії".

"Російське керівництво прагне відкинути всі досягнення історичного розвитку людства, зокрема, ту систему міжнародного права, яка у нас є сьогодні. І хоче повернутися до життя 19 століття або навіть раніше, коли неможливо було забезпечити гармонійний розвиток та благополуччя мільярдів людей", - сказав президент.

Президент наголосив, що потрібно зупинити війну, яку РФ почала проти України, "намагаючись повернути світ у старі часи, коли свобода народів та життя людей не мали жодного значення".

"Ми повинні зламати здатність Росії та будь-якої іншої країни світу блокувати моря та знищувати свободу судноплавства", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду чоловіків за кордон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Найнебезпечнішим для України є кремлівські гниди на всіх шабелях держвлади України!!))
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11.06.2022 13:02
+12
как там ракеты нептун, гарпун, и прочие .
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11.06.2022 13:02
+12
По сравнению с морем предательства, воровства и коррупции в Украине за последние 3 года Чёрное море просто мелкая лужа.
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11.06.2022 13:19
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Найнебезпечнішим для України є кремлівські гниди на всіх шабелях держвлади України!!))
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11.06.2022 13:02 Відповісти
как там ракеты нептун, гарпун, и прочие .
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11.06.2022 13:02 Відповісти
Вже скоро..

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11.06.2022 13:45 Відповісти
главное чтоб купаться и загорать было можно
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11.06.2022 13:02 Відповісти
"Пошью костюм с отливом(флисовий) и в Ялту!"!!))
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11.06.2022 13:34 Відповісти
Надо бы еще видосик снять для убедительности.
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11.06.2022 13:11 Відповісти
а про азовське вже забув? яке рашистам подарував-
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11.06.2022 13:14 Відповісти
28 травня
Україні передали стільки "Гарпунів", що можна потопити весь Чорноморський флот Росії, - Братчук
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11.06.2022 13:16 Відповісти
73%, вам за месяц до начала войны нужно было переехать в Мариуполь и поддержать там программу вашего президента "Велике зрадiвництво".
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11.06.2022 13:16 Відповісти
він там будував бассейн, 25-метровий
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11.06.2022 13:32 Відповісти
По сравнению с морем предательства, воровства и коррупции в Украине за последние 3 года Чёрное море просто мелкая лужа.
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11.06.2022 13:19 Відповісти
А зробив ,його таким- ТИ із своєю Зе-леною ко-******!!
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11.06.2022 13:20 Відповісти
чорноморьска калюжа контролюється нато завжди.
взагалі, навіщо такі заяви? хто пише сценарій?
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11.06.2022 13:26 Відповісти
Цікаве запитання- Хто пише сценарії для кремлівського балагана???)))
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11.06.2022 13:31 Відповісти
лавров з'їздив до ердогана навіщо?
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11.06.2022 13:34 Відповісти
Втілення в життя Омансько-Стамбульського (Мінськ-3)сценарія триває!!!))
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11.06.2022 13:39 Відповісти
вгамувати божевільного з кнопкою не тривіальна задача
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11.06.2022 13:47 Відповісти
Какой же он вумный аж страх!!!!
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11.06.2022 13:44 Відповісти
його роль ще не визначена, але в стрінгах він вже стрибав
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11.06.2022 13:56 Відповісти
Чому за три роки правління найогиднішого лідора ********** не було закуплено жодного протикорабельного комплексу нептун?!! Чому була повністю знищена програма з розробки і виготовлення ракет середньої дальності грім2? Чому за ці три роки не закуплено жодної ракети вільха? Бо охфіс преZедента працює і працював на знищення України як держави.
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11.06.2022 14:13 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій знищення України,як держави та українців,як нації!!!)))
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11.06.2022 14:40 Відповісти
бляха, ви обрали криворозського растамана в президенти, тримаємо, *****
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11.06.2022 14:15 Відповісти
кожен вечір починається з варнякання найвеличнішого і проклять на цензорі
кожен божий день воно шото верзе і доводить людей до сказу

а Єрмака він не виганяє тому, що без нього він взагалі буде нуль без палочки. і крім того, я думаю, що йому в Омані сказали - виженеш Єрмака - отруїмо тебе новичком. от воно й сситься.
і це ще хороший сценарій. поганий сценарій - це якщо він свідомий зрадник, а не просто нікчемний дурачок.
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11.06.2022 18:34 Відповісти
Мілітарний: Військово-морські сили України сьогодні і завтра
https://www.youtube.com/watch?v=Vhr2Y9rUTiA
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11.06.2022 22:02 Відповісти
 
 