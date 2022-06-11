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Україна не прагне заходити на територію РФ, ми поважаємо міжнародне право, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна поважає територіальну цілісність будь-якої держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на 19-му Азіатському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна знаходиться на своїй землі. Далеко зайти Україні - це означає зайти на територію Росії. Ми цього не хочемо. Ми цього не прагнемо. Ми цього не робимо. В нас немає таких планів. Ми поважаємо міжнародне право, ми поважаємо суверенітет, територіальну цілісність будь-якого народу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорне море сьогодні є найнебезпечнішим морем у світі через дії Росії, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
Оно совсем идиот ....
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11.06.2022 13:43
+44
Кацапи обстрілюють нас по всій країні, а Зеля ссить навіть вдарити по кацапським військам на кацапії
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11.06.2022 13:44
+22
Знов про «превентивні санкції»! Яке ж воно *******!
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11.06.2022 13:44
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Оно совсем идиот ....
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11.06.2022 13:43 Відповісти
Ну как бы да.
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11.06.2022 14:11 Відповісти
Ого, дехто вже був готовий на Москву іти а тут таке...
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11.06.2022 16:54 Відповісти
А про вимогу Штатів не бити по території забули ?
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11.06.2022 19:23 Відповісти
говорить щоб говорити.....
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11.06.2022 13:44 Відповісти
Ні! Він казатиме, що ми не будемо проводити операції на території Московії і стріляти по її території. Може бути і Крим у його розумінні територія Московії.
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11.06.2022 14:09 Відповісти
Немає значення, яке в нього розуміння, головне - який буде консенсус у українців з цього приводу. Наразі консенсус полягає у тому, що Крим - це Україна.
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11.06.2022 15:43 Відповісти
Кацапи обстрілюють нас по всій країні, а Зеля ссить навіть вдарити по кацапським військам на кацапії
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11.06.2022 13:44 Відповісти
Зєля може й сцить, а ЗСУ **#шать час від часу по можливості.
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11.06.2022 13:49 Відповісти
зачем эти сказки.? 1 раз в начале войны пульнули точкой" у " по аэродрому в миллерово и на этом все. только выгребаем с территории рф.
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11.06.2022 16:25 Відповісти
ЗСУ також успішно атакували аеродром Тананрогу, нафтобазу у Білгороді, навіть у Воронежі ппо відпрацьовувало. Не кукурікав би ти про те, про що не намагався навіть дізнатися.
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11.06.2022 16:54 Відповісти
Знов про «превентивні санкції»! Яке ж воно *******!
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11.06.2022 13:44 Відповісти
Ви хоч зрозуміли, що він сказав? То я поясню. Якщо хочете, щоб Україна не стріляла по території РФ (чого наші західни партнери дуже бояться) - тисніть на її керівництво у тому числі санкціями. Заходити на територію Мордору ми не збираемося, але не виключаємо що можем обстрілювати її територію у відповід. Ось і усе.
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11.06.2022 13:49 Відповісти
це лише ваша інтерпретація, він такого не казав, перечитайте ще раз
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11.06.2022 13:57 Відповісти
Але не забувайте, війна на наші землі. На нашій землі гинуть люди. Тому ми тиснемо на Росію з нашої землі.

Ваша інтерпритація цього вислову.
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11.06.2022 14:11 Відповісти
і де тут про обстріл території рф ?
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11.06.2022 14:21 Відповісти
Знаете... "Зеля сказал" и "Зеля сделал" это небо и земля... Все одно не его слова, его только озвучка. Если послушать, что он говорит от себя, то лучше уж молчал бы... Потому спорить можно как над мазней какого нибудь Малевича- тот намалевичал и все, а толпа уже видит то, что в башку втемяшится. Как и в кляксах у психолога))
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11.06.2022 14:51 Відповісти
Малевич спочатку малював досить реалістично, це він потім почав експерементувати. Но то таке, творчі люди, він так бачив.
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11.06.2022 17:22 Відповісти
Цікаво, а як він збирається звільняти Донбас?
Бо якщо виключити варіант лобового штурму, то оточення широким охопленням того ж Луганська з містами- супутниками, які фактично являють собою суцільну міську агломерацію, вимагатиме заходу на територію рашки.
Чи хтось вже придумав іншу тактику взяття великих урбанізованих територій?
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11.06.2022 13:57 Відповісти
Достатньо зробити демілітарізовану зону артилерією, рсзо та авіацією. Заходити дійсно не обов'язково.
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11.06.2022 16:58 Відповісти
Ще щось вигадайте. Цей раз не зараховано. - замало брехні.
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11.06.2022 15:26 Відповісти
Про Крым вспоминай почаще, что Крым - это Украина и украинская земля.
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11.06.2022 13:46 Відповісти
Тут він каже правильні речі. Заходити на територію рф ніхто не буде, а ось російські аеродроми та скупчення російських військ безпосередньо біля нашого кордону - це законні цілі.
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11.06.2022 13:48 Відповісти
Дурко без заходу на територію ворога перемогти НЕМОЖЛИВО!!! Можливо відкласти війну на деякий час доки "баби знов наражают" м'яса рашискому режиму.
Хтось би це пояснив Вовчіку....
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11.06.2022 13:51 Відповісти
обещать не значит жениться!
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11.06.2022 13:56 Відповісти
Є інший варіант. Можна відстояти свої території та вигнати ворога зі своєї землі. Після цього еконовічними важелями зробити так, щоб ворог не зміг накопицити військовий потенціал для наступного вторгнення. Ну і весь час посилювати свій воєнний потенціал. Більш ніж впевнений, що ворог тричі подумає вторгатися чи ні, якщо наприклад в нас будуть високоточні ракети, які зможуть оставати до столиці Мордору. Так що є альтернативний варіант повному розгрому супротивника. Війна ведеться не тільки воєнними засобами. Не менший вплив мають економічні та політичні засоби.
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11.06.2022 14:17 Відповісти
Про "посилювати потенціал" і про "ракети" - сміявсвя.З досвіду, і за фактом.
Ви щось таке чули від вашого улюбленця, чи може у вас така крута трава?
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11.06.2022 15:29 Відповісти
"Улюбленцю" півтора роки залишилось, а посилювати потенціал і проводити ракетну програму набагато довше. Немає значення, що там від "улюбленця" чути.
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11.06.2022 15:49 Відповісти
Коли закінчилася Перша Світова Війна, жоден солдат ступив на територію Німеччини. Західний фронт залишався во Франції та Бельгії, на схід німці контролювали Балтію. Однак вони були виснажені, в них із-за блокади закінчилися ресурси, и навіть сил що вони перекинули зі східного фронта не вистачало, щоб протистояти американцям.

Звісно, фрау потім ще народили, за 20 років, но це вже інша історія.
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11.06.2022 14:27 Відповісти
От ти пишеш співрозмовнику що він "дурко", а сам же не менш дурко. Неможливо дихати сракою, а перемога залежить виключно від нанесених критичних втрат саме ворожої армії на будь-яких територіях і фіксується в умовах капітуляції. Нанесена поразка саме ворожої армії забезпечує можливість контролю виконання умов капітуляції, без необхідністі окупації невеличкими групами ревізорів. Якщо ти тоталітарна держава і власні громадяне для тебе дешеве м'ясо, то звійсно можна кинути додатково пару мільонів на убой, з метою узяти під військову окупацію території та пограбувати їх. Головне, не забувати, що той хто проводить наступ, втрачає мінімум втричі більше, а чим далі розтягується логістика, тим поганіше забезпечуються передові підрозділи.
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11.06.2022 17:44 Відповісти
Ну остолоп, что возмёшь.
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11.06.2022 13:49 Відповісти
Ти хоч вчив міжнародне право?
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11.06.2022 13:51 Відповісти
Смішний жарт.
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11.06.2022 15:03 Відповісти
досвiт вiйни показуэ,що не iснуэ реальних засобiв для пiдтримання мiжнародного права в разi його порушення! вiдповiдно-цього права нема взагалi! безпеку,та державнiсть Украiни необхiдно вiдстоювати максимально,не вигадуючи виправдання...
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11.06.2022 13:53 Відповісти
шановне панство- вас ще не нудить від його цитат?
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11.06.2022 13:54 Відповісти
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11.06.2022 13:59 Відповісти


Який там нудить.? 73% з нетерпінням чекають виходу третього фоліанту з промовами і геніальними думками найвеличнішого.Як він буде називатися-це інрига.
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11.06.2022 15:11 Відповісти
то есть мы не будем трогать белгород..пусть по Харькову с него ******
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11.06.2022 13:56 Відповісти
Я так розумію, ви саме той, хто зібрався потрогать, але не зміг із-за заборони зелібобіка? На сході наша артилерія та рсзо зараз мають 1 до 20 співвідношення із ворогом, може там теж би потрогаєте спочатку?
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11.06.2022 17:12 Відповісти
Стратегам із захоплення Кубані та Бєлгароцкої області - присвячується!
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11.06.2022 13:56 Відповісти
какой дебил же гнусавый.....
вот чтоб в 1942 году сталин или черчель говорил что уважают территорию Германии...

ну не кончене????
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11.06.2022 13:57 Відповісти
По-перше, ніхто не поважає території, це не має ніякого сенсу. Поважають або людей, або якісь домовленості між ними. Міжнародне право це і є приклад такої домовленості і насправді є велика різниця, чи це буде у результаті перемога держави Україна над російським терористичним угрупуванням, чи це буде перемога одного терористичного угрупування над іншим.

По-друге, актуальна концепція міжнародного права була сформована пізніше, ніж у 1942р.

По-третє, Германія вже збиралася капітулювати у 1943р (на умовах збереження єдиної Германії), але Сралін дуже хотів окупувати та пограбувати німецьки території тому, маючи вплив на Рузвельта, вмовив його продовжити наступ. Це рішення було втілене ціною життя щє декількох мільонів військових.

Справа у тому, що чим далі військові розтягують свої логістичні лінії, тим складніше поповнювати втрати. Для того, щоб українська армія могла так далеко відійти від власних міст (логістичних центрів), треба хоча б військова підтримка союзників на інших фронтах.
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11.06.2022 16:46 Відповісти
Даремно! Це Зеля підтримує тезу Путлера що це особлива операція. Можна було зайти до Білгорода, Воронеж тоді мешканці в Московії теж стали б відчували що це війна, а не операція.
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11.06.2022 13:59 Відповісти
Якби так діяли союзники у ДСВ, то ніколи б не перемогли, бо до Берліна не дійшли би...
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11.06.2022 14:00 Відповісти
Але в ПСВ до Берліна вони не дійшли.
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11.06.2022 14:42 Відповісти
Насправді, Германія була готова капітулювати щє у 1943 (на умовах збереження єдиної Германії), але сралін мав вплив на рузвельта та вмовив його продовжувати наступ, із метою захоплення совком додаткових територій.
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11.06.2022 15:58 Відповісти
на територію рф потрібно щоб зайшов полк "Свободная росия" (до того часу, надіюсь буде армія), а на територію РБ білоруський полк (або армія)
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11.06.2022 14:00 Відповісти
До 24 лютого Українське??? (я так розумію).
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11.06.2022 14:01 Відповісти
Щось Вечірній балабол зарано виліз. Мабуть нюхнув на радощах.
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11.06.2022 14:04 Відповісти
Слава всім тим хто день і ніч героїчно тримає державність на плечах, завдяки їм, а не чиновникам України є і буде.
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11.06.2022 14:05 Відповісти
Роблять з нас мішені для пострилів!!!!!! А Захід на це заохочуе!
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11.06.2022 14:07 Відповісти
Хм-м
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11.06.2022 14:12 Відповісти
На територію РФ зайдуть війська т.з. ЛНР, ДНР (Як незалежні республіки), а ЗСУ надаватимуть їм підтримку.
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11.06.2022 14:13 Відповісти
ЯКЕ КОНЧЕНЕ!
Сам робить віртуальну лінію на мапі для РФ реальною та нездоланною Лінією Оборони, на кшталт Лінії Маннергейму + Залізний Купол!
І Рашці ця лінія оборони нічого не коштує.
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11.06.2022 14:15 Відповісти
Україна прагне знищити весь кацапстан , разом із його ******** населенням. Також буде непогано і всіх зелених тварюк теж.
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11.06.2022 14:22 Відповісти
Украина не заходит и на свою территорию-наверно жалеет оккупационные власти и уважает их оккупацию
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11.06.2022 14:23 Відповісти
Україна вже зайшла майже на третину територій, які були окуповані з 24.02.
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11.06.2022 17:55 Відповісти
Це дуже не розумні слова, бо забезпечують ворогу недоторканість під час збройного нападу. Дії щодо заспокоєння агресора не є посяганням на суверенитет іншої держави, але без цього не можливо закінчити війну раз, забезпечити безпеку на території України два.
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11.06.2022 14:37 Відповісти
слова нічого не забезпечують. можна було б це вже дотямити)
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11.06.2022 17:46 Відповісти
Цікава логіка у криворізького юриста, майстра розмовного жанру Зеленського, згідно з якою, під час Другої світової війни, розгром союзниками військ Німеччини та подальша, тимчасова, окупація її території, з метою проведення демілітаризації, було грубим порушенням міжнародного права.
Боже, навіщо ти покарав Україну таким ідіотом?
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11.06.2022 14:37 Відповісти
Какое еще междунардное право, ёпт? Идет Война! На вас напали! Вы просто обязаны ответить агрессору тем же, иначе он никогда не успокоется! Он что реально тупой?
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11.06.2022 14:41 Відповісти
ещё тупее
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11.06.2022 16:31 Відповісти
Іще один Білгород а то і Москву з дивана захоплює...
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11.06.2022 16:58 Відповісти
Тупо ***** своей ересью
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11.06.2022 14:51 Відповісти
У нас нет ядерного оружия---но если сильно будет надо, мы его применим. Голда Меир.
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11.06.2022 14:54 Відповісти
А с каких дров международный закон запрещает заходить на территорию агрессора? Во время WWII тоже надо было уважать территориальную целостность Германии?
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11.06.2022 15:00 Відповісти
Демилітарізацію можна проводити і без окупації території. Більш вагомою причиною, чому Сраліну була потрібна ця окупація, то є банальне пограбування. Для цього він вмовив Рузвельта не приймати капітуляцію у 1943, після Сталінграду та Курську і поклав на це додатково 2-3 мільона військових, які були всраті тільки на те, щоб захопити якомога більше територій для пограбувань та згвалтувань. Україна, як демократична держава, не може орієнтуватись на подібну тоталітарастичну модель поведінки. Або якщо почне орієнтуватись на неї, то треба очікувати тоді таке ж саме міжнародне відношення, як до совка 1945-1991.
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11.06.2022 17:26 Відповісти
От довбень , напевне після хапки , інакше неніс би х@йню .Ну вийдуть ЗСУ на кордон і .....а орки з градів чи точки у , будуть їх херачити .А дальше .....
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11.06.2022 15:15 Відповісти
В данном случае, он все правильно говорит. Наши западные партнеры очень боятся нашей победы, и запросто вообще могут оружия не давать.
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11.06.2022 15:19 Відповісти
Те рашке достаточно внести как часть себя Украину в конституцию, как они с Крымом поступили.... И все? Зеля сложит лапки и уедет на шашлычки в Оман?
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11.06.2022 16:03 Відповісти
Те, що вони там у конституцію внесли, немає ніякого впливу ні на що, бо то була юридично никчемна дія. Також, якщо зеля складе лапки, президента просто нового будемо обирати та продовжувати почате.
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11.06.2022 17:34 Відповісти
США зацікавлені в нашої перемозі, тому що їм потрібна впливова європейська держава (бажано, яка підсилить розхитаний ЄС у якості члена союзу) у якості союзника.
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11.06.2022 17:31 Відповісти
зЕлохский, а ведь придётся заходить!
Мы не в клетке, что по нам ракетами шпуляли, а мы уважаем международное какое то из пальца высосанное "право"...
Мы просто обязаны уничтожить все угрозы Украине, кстати по международному, а не лаврошадьскому, праву!!! Долго воевать, дорогое удовольствие! Или что то ещё, чего нам не следует знать???
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11.06.2022 15:25 Відповісти
PS: Нынешняя граница Украины, разделяет Украину от аккупированной части Украины! Так что зЕ не надо выдумывать и маацьфу на территории Украины, стоили Украинцы!!!
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11.06.2022 15:31 Відповісти
а прийдеться
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11.06.2022 16:30 Відповісти
Воно ще - зовсім обкурене? Скажіть йому, що йде війна. Яке міжнародне право?
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11.06.2022 16:39 Відповісти
хєр би фашистів перемогли, якби керувались такими принципами в другу світову....війна тривала би по сей день
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11.06.2022 16:57 Відповісти
У Першу Світову ні один французький/британський солдат не зайшов на німецьку територію, весь театр бойових дій відбувався у самій Франції(при чому захоплено було приблизно стільки ж як і у нас) або у Бельгії. Реально дивують ось такі заклики певних "персонажів" іти на Москву. Не хочете трохи применшити свої наполеонівські амбіції?
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11.06.2022 17:04 Відповісти
Що Вата Зелена, зброю не дають, то і мелеш тупість всяку?? Ой ну звісно, а виробляти свою не пробував??? Ублюдок тупорилий!!!! Тобі може і не треба територія РФ, а нам треба!
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11.06.2022 17:12 Відповісти
То це ти на Бєлгород рвешься, а тебе не пускають? А скільки за собою планував вести військ? Це ти їх зі сходу хочеш видернути, де перевага ворога за артилерією та танками 20 к 1, чи в тебе власні бійці? Чи може ти резервістами та діловодами наступати думав?
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11.06.2022 17:52 Відповісти
не виліковний
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11.06.2022 17:22 Відповісти
Зєля. Доки йде війна, ми можемо заходити куди завгодно.
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11.06.2022 19:37 Відповісти
может заходить и не надо, но ответки давать следует.
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11.06.2022 19:37 Відповісти
Реально НЕ Согласен!!!
Международное право закончилось с вторжением вооруженных преступников на частную территорию. Дальнейшие действия ВСУ всем должны быть представлены как преследования силами правопорядка, преступников в момент совершения ими их преступных действий с целью поимки и дальнейшего наказания
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12.06.2022 08:00 Відповісти
дебил, твою стану разбомбили н@хер а ты все еще кацапов братьями называешь?!
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12.06.2022 17:11 Відповісти
 
 