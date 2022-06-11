"Взяв і на танк велосипед кинув": Історія жителя Бахмача, який намагався зупинити колону техніки окупантів у першій дні війни

Сергій Шевченко з Бахмача намагався зупинити колону з танків та БТРів - кинув свій велосипед на ворожу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, сталося це 26 лютого, коли російські війська зайшли в місто.

"Вони спонтанно заїхали. Мало хто й знав. Повискакували, хто звідки. Я там далеко живу. Приїхав додому. Жінка каже: "Танки там стоять. Колона ціла". Я на велосипед - і бігом сюди", - розповів чоловік.

Місцева жителька Надія Удод спостерігала за цим з вікна та знімала на телефон.

"Зібралось чимало людей. Бачу, чоловік на велосипеді летить. Зістрибує майже на ходу і кидає велосипед під танки. Танк проїхав, другий їде. Він витягує велосипед і знову кидає ще разів п’ять".

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"Побачив, на башті сидять молоді хлопці такі, ну діти. І так собі сидять, наче рембо. Ну у мене й закипіло. І вони давай рушати. Один поїхав. А я на другий танк. Отут стояв, взяв і на танк велосипед кинув. Він переїхав і поїхав. Я на другий кинув. А на третій став на танк, заскочив. Думаю, його зупиню… За пушку взявся і заліз на танк... Танк зупинився", - згадує Сергій.

Куди залазити і як можна зупинити таку техніку, чоловік знав. Два роки своєї служби в армії їздив на танках, знає кожен механізм.

"Я закрив амбразуру механіку. Я за пушку рукою затримався, а ногою закрив йому. Я взагалі-то командир танка. Я знаю. Ногу положив – механік побачив, що темно, йому треба зупинитися. Там хлопець Сашко з Курені, я велосипед, той футболку кинув на наступний БМП… Там один командир, старший, сидів на броні, вверх вистрілив… Вони й поїхали так далі. Я тоді велосипед закинув наверх", - додав він.

Відео з чоловіком на танку зняла і виклала одразу в інтернет мережу дівчина свідок. Це Ірина Проценко. Вона киянка, того дня, 26 лютого, Ірина була в Бахмачі в гостях. Почула сильний гул, вибігла на вулицю. Намагалась зателефонувати на 101, попередити про ворожі колони, але не додзвонилася, тому знімала на телефон і поширювала в інтернеті. Каже, вчинок чоловіка дуже сміливий, бо було дуже страшно.

За словами Сергія, з тим чоловіком, що також вискочив до танків і кинув на них свою футболку, після того потоваришували. Пізніше місцевий аграрій купив чоловіку новий велосипед з електромотором.

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