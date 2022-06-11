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"Взяв і на танк велосипед кинув": Історія жителя Бахмача, який намагався зупинити колону техніки окупантів у першій дні війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Сергій Шевченко з Бахмача намагався зупинити колону з танків та БТРів - кинув свій велосипед на ворожу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, сталося це 26 лютого, коли російські війська зайшли в місто.

"Вони спонтанно заїхали. Мало хто й знав. Повискакували, хто звідки. Я там далеко живу. Приїхав додому. Жінка каже: "Танки там стоять. Колона ціла". Я на велосипед - і бігом сюди", - розповів чоловік.

Місцева жителька Надія Удод спостерігала за цим з вікна та знімала на телефон.

"Зібралось чимало людей. Бачу, чоловік на велосипеді летить. Зістрибує майже на ходу і кидає велосипед під танки. Танк проїхав, другий їде. Він витягує велосипед і знову кидає ще разів п’ять".

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"Побачив, на башті сидять молоді хлопці такі, ну діти. І так собі сидять, наче рембо. Ну у мене й закипіло. І вони давай рушати. Один поїхав. А я на другий танк. Отут стояв, взяв і на танк велосипед кинув. Він переїхав і поїхав. Я на другий кинув. А на третій став на танк, заскочив. Думаю, його зупиню… За пушку взявся і заліз на танк... Танк зупинився", - згадує Сергій.

Куди залазити і як можна зупинити таку техніку, чоловік знав. Два роки своєї служби в армії їздив на танках, знає кожен механізм.

"Я закрив амбразуру механіку. Я за пушку рукою затримався, а ногою закрив йому. Я взагалі-то командир танка. Я знаю. Ногу положив – механік побачив, що темно, йому треба зупинитися. Там хлопець Сашко з Курені, я велосипед, той футболку кинув на наступний БМП… Там один командир, старший, сидів на броні, вверх вистрілив… Вони й поїхали так далі. Я тоді велосипед закинув наверх", - додав він.

Відео з чоловіком на танку зняла і виклала одразу в інтернет мережу дівчина свідок. Це Ірина Проценко. Вона киянка, того дня, 26 лютого, Ірина була в Бахмачі в гостях. Почула сильний гул, вибігла на вулицю. Намагалась зателефонувати на 101, попередити про ворожі колони, але не додзвонилася, тому знімала на телефон і поширювала в інтернеті. Каже, вчинок чоловіка дуже сміливий, бо було дуже страшно.

За словами Сергія, з тим чоловіком, що також вискочив до танків і кинув на них свою футболку, після того потоваришували. Пізніше місцевий аграрій купив чоловіку новий велосипед з електромотором.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Герою слава !

В мене аж сльози накотилися 😥
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11.06.2022 14:56
+11
Дякую.
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11.06.2022 15:06
+9
Тільки Українці не боялися ворожі колони собою, голими руками зупиняти! Пишаюсь цьою незламною нацією! Згадайте тільки но ці ж слова Байдена на зустрічі з Українськими біженцями в Польщі: ...а вони голими руками на ці чортові танки! Слава Україні!!! Слава Нації!!! ПіZZда раске пїдєраскє!!!
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11.06.2022 15:13
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11.06.2022 14:50 Відповісти
Герою слава !

В мене аж сльози накотилися 😥
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11.06.2022 14:56 Відповісти
сильный чувак
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11.06.2022 16:31 Відповісти
Дякую.
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11.06.2022 15:06 Відповісти
Государство Украина оставило свой народ один на один с танками. Вы там это, того, кидайтесь под гусеницы, коктейли Молотова, на митинги ходите, пусть вас убьют там, дело-то такое. Государство вас бросило, но вы держитесь, хорошего настроения.
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11.06.2022 15:12 Відповісти
Закрий писок кацапе
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11.06.2022 17:49 Відповісти
Тільки Українці не боялися ворожі колони собою, голими руками зупиняти! Пишаюсь цьою незламною нацією! Згадайте тільки но ці ж слова Байдена на зустрічі з Українськими біженцями в Польщі: ...а вони голими руками на ці чортові танки! Слава Україні!!! Слава Нації!!! ПіZZда раске пїдєраскє!!!
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11.06.2022 15:13 Відповісти
8 років тому я був у Бахмачі і ошалів коли побачив скільки народу на великах їздить. Можна було б всіма великами Бахмача кацапські танки закидати.
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11.06.2022 15:31 Відповісти
Краще "слугами народу" і бажано в таких футболках:
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11.06.2022 19:45 Відповісти
как он танк голыми руками останавливал....это видео дорого стоит...
мужик герой
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11.06.2022 15:55 Відповісти
Прикро що зі зброї цю сміливу людину Зе забезпечив лише велосипедом. Хоча ні, це не Зе, це він сам себе забезпечив. А чим же його забезпечив Зе? Питання риторичне.
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11.06.2022 19:42 Відповісти
 
 