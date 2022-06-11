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У жовтні нам не вистачатиме складів для зберігання 10-15 млн тонн врожаю, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Агресор навмисно руйнує сільськогосподарські об’єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві кілька днів тому.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми оцінками, у жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю - для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врожай може скоротитися на 40%, через війну втрачено 25% орних земель, - Мінагрополітики

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
А що Зеля не зможе до жовтня деокупувати про*обані території?
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11.06.2022 15:05
+10
яке пво?хтось вже відповів за те, що з нашого пво на бойовому чергуванні були зняті клістрони?зараз чую, що через це загинуло багато людей..
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11.06.2022 15:16
+9
Поплюй, ідіоте.
Ти спочатку збери урожай.
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11.06.2022 15:12
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а чому? де вільха?
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11.06.2022 15:02 Відповісти
На все один ответ "прое%али"
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11.06.2022 15:05 Відповісти
Вільха М - 120 км
ХІМАРС - 80 км

обидві ракетіи на інерційні системі наведення та джи-пі-ес
пускових до Вільхи М маємо "Смерчів" - 80 штук !!!!!!!

тому "Діду, дай нам ХІМАРСІВ виглядає дуже паскудно !!!!!!!"

де наші ХІМАРСИ-Вільхи ?
********....
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11.06.2022 15:36 Відповісти
томущо підараси
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11.06.2022 15:57 Відповісти
Не треба нити, треба робити, або вшиватися геть, якщо не справуєшся.
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11.06.2022 15:02 Відповісти
а кто придет? такойже отбитый или еще хуже?
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11.06.2022 15:12 Відповісти
Попросите хорошее ПВО или купите его, и под его защитой стройте новые склады
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11.06.2022 15:04 Відповісти
яке пво?хтось вже відповів за те, що з нашого пво на бойовому чергуванні були зняті клістрони?зараз чую, що через це загинуло багато людей..
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11.06.2022 15:16 Відповісти
єрмак
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11.06.2022 15:31 Відповісти
А що Зеля не зможе до жовтня деокупувати про*обані території?
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11.06.2022 15:05 Відповісти
зеля не здатний, він 1.7
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11.06.2022 15:20 Відповісти
Так переробляйте сировину!Чому гречки посіяли 10% від потреби восени буде по 300 грн за кг!?Та кому ці питання задавати,краще подайте у відставку!
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11.06.2022 15:05 Відповісти
Шмыга, ты Премьер Министр, а не Министр сельского хозяйства. Поэтому надо организовать снабжение армии и флота так, чтобы к началу сборочной страды для хранения урожая уже было достаточно зернохранилищ за счет репараций с рашостана. Работай, а не трынди всепропальщину!!!
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11.06.2022 15:06 Відповісти
о, ***, закидали зразу шмаркача питаннями
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11.06.2022 15:07 Відповісти
нічого страшного, орки допоможуть з цією *проблемою* їм їжа потрібна годувати Слуг московського нароту
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11.06.2022 15:10 Відповісти
Шмигаль! Ти нам підриваєш економіку( своїми заявами)-Арахамія...
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11.06.2022 15:10 Відповісти
а у лютому ми не будемо мати що їсти бо все продали....я правильно зрозумів пане Шмигалю
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11.06.2022 15:11 Відповісти
він звик одержувати в кишеню, а потім вже
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11.06.2022 15:11 Відповісти
Поплюй, ідіоте.
Ти спочатку збери урожай.
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11.06.2022 15:12 Відповісти
який орки вже потроху палять... прмо на полях...
наші котики вимушені окрім військових справ ще й гасити...якщо їм це під сили...та не завжди...

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4865

Оккупанты целенаправлено обстреливают поля с пшеницей зажигательными снарядами.
Нашим бойцам приходится не только уничтожать врага, но и спасать урожай.
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11.06.2022 15:28 Відповісти
зеля не розуміє, у нього єрмак
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11.06.2022 15:45 Відповісти
до речі, шо за ***** слово "єрмак", шо воно значить?
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11.06.2022 15:47 Відповісти
ох і підараси...
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11.06.2022 15:49 Відповісти
Тут недавно якийсь гендлярик ненароком прохопився, що організував маршрут на імпорт-експорт контейнероплавів через Ізмаїл - гирло Дунаю - румунський порт Констанца.
То може нашому поважному урядовцю домовитись з молдавськими партнерами й розпочати врешті доправляти українське зерно до Могилева-Подільського, а далі через Дністер по молдовській залізниці у дунайські порти Джурджулешти й Рені для завантаження на зерноплави, щоби пливли тим самим маршрутом але вже до самого місця призначення ?
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11.06.2022 15:18 Відповісти
бессарабія, де ваші воїни?
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11.06.2022 15:24 Відповісти
Надо активнее "форсить" сообщения, что россия специально создаёт продовольственный кризис в мире, напоминать про уничтоженный терминал и т.д., чтобы тем кускам говна, которые хотят "не унижать %yйла" и призывают к переговорам, было гораздо сложнее это впаривать гражданам стран ЕС и НАТО. И также цитировать гниду пескова и унылого мерина, которые заявляют, что в любом случае они добьются того, ради чего начинали войну, и для совсем тупых объяснять, что "переговоры" с тем, кто вначале войны поставил цели и спустя 100+ дней говорит, что эти цели никто не отменит - это переговоры не о компромиссе, а о капитуляции.
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11.06.2022 15:30 Відповісти
Пока у НАТО генсек, кто визжит от радости от того, что можно быстренько взять Финляндию и Швецию (у которых по 100 самолетов имеется своих), пока кацапы заняты "другим делом", что выглядит настолько жалко, настолько мерзко, настолько трусливо, то они просто боятся даже обеспечить морской конвой. Просто боятся. У них тоже нет ни одной новой единицы техники за последние 30 лет такое чувство, те же гарпуны и томагавки с минимум модернизаций. Самолеты и пилоты не опробованы в реальном бою. Даже США. Притом география позволяет держать авианосцы у Греции и ПВО в Румынии с самолетами на авиабазах. Очень легко бить по Черному морю. Но они реально боятся своего неумения управлять старой техникой, новые молодые вояки уже не умеют воевать, все в телефонах и пошли в другие места, туда набирают очень посредственных людей в армию в данный момент, в этом году уже конечно получше будет, но это нескоро.
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11.06.2022 15:49 Відповісти
форсить фашизм уже не?
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11.06.2022 15:51 Відповісти
Шмишалю треба було перед вторгнення перемістити активи (зерно) за кордон, людей хоча б попередити і т.д. Про всяк випадок, але вийшло як завжди - якравий приклад знищення літаків у Гостомелі…
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11.06.2022 15:31 Відповісти
ти шо, це комуняки так робили, евакуації, держрезерви, громадянська оборона...
Це ж риночнікі, головне прибуток, гроші як абсолют, гроші важливіші за життя.
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11.06.2022 18:24 Відповісти
Вывозите сразу в Словакию и Польшу
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11.06.2022 15:37 Відповісти
а по українськи?
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11.06.2022 15:53 Відповісти
верни убитых украинцев, а потом идешь *****
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11.06.2022 16:07 Відповісти
Хто працює той шукає шляхи а хто не працює шукає пояснення.
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11.06.2022 16:00 Відповісти
пристосовуватись це до паразитів
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11.06.2022 16:09 Відповісти
клоун у тебе є 4.5 місяці працюй ****.
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11.06.2022 16:11 Відповісти
він під єрмаком, він не чує
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11.06.2022 16:14 Відповісти
Клоун вміє хіба смішити публіку, але вже "наржалися" до схочу.
Далі буде тільки гірше, бо воно зрадило і тепер просто клеїть дурня(
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11.06.2022 16:37 Відповісти
Так решай вопрос, зачем делаешь мне нервы, ты там зачем?!
Может сразу вывозить в польские терминалы? Готовь логистику.
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11.06.2022 17:13 Відповісти
кому нам не вистачатиме? Зелена камарилья зрадила Україну і роздала землі іноземцям і ТНК(голосування вночі під час карантину!).
Тепер земля і зерно цу власність корпорацій Монсанто-Баєр а також Кернел і інших.
Це їхні проблеми як вивозити зерно, це їхні проблеми як захищати поля та елеватори від зазіхань російських окупаційних військ.
За продовольчу безпеку українців ці огидні потвори і не думають дбати, крадучи зерно із держрезерва(миші зїли..)
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11.06.2022 18:19 Відповісти
Брехня. Склади заповнені тільки на 50%. А цього року врожаю може і не бути, а те що буде ніяк не може перевищувати 70% прошлорічного тому всього хватає із запасом.
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11.06.2022 23:18 Відповісти
 
 