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Навіть супермотивовані воїни ЗСУ після 2-3 днів постійних артилерійських обстрілів окупантами втрачають волю до життя, - командувач ОТУ "Північ" Красильников

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Україна потребує потужної зброї для ефективного знищення російських окупантів.

Про це розповів Герой України, бригадний генерал, командувач ОТУ "Північ" Дмитро Красильников, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важко постійно перебувати під обстрілами. Дуже важко. Багато військовослужбовців, які мають супермотивацію до дій, обличчя в обличчя з противником, або можуть танк підбити гранатометом, але після двох-трьох днів, перебуваючи під обстрілом артилерії, він повністю втрачає волю до життя, волю до перемоги, волю до служби, віру в Збройні Сили, віру в країну тощо", - зазначив він.

Застосування артилерії є настільки масованим, настільки масштабним, що бували випадки, коли на українські позиції вистрілювали до 2000 - 4000 снарядів за пів дня. На жаль, вибивався особовий склад, тому вкрай важливо мати самохідні установки та артилерію далекої дальності.

За словами Красильникова, якщо не мати артилерію далекої дальності, то будуть втрати піхоти, а отже завдання поставлене штабом - не буде виконаним.

"Тому ми потребуємо для того, щоб захистити всю Європу та весь світ від агресора, який не зупиниться після того, як проковтне Україну. Потрібно не дати цього зробити. Щоб змінити ситуацію, потрібно дати потужну зброю для ефективного його знищення. Потрібні анонсовані баражуючі боєприпаси, які працюють проти броньованої техніки, потрібна керована зброя, або потрібні якісь керовані боєприпаси для тих самих гаубиць, які нам дадуть від країн-партнерів.  Ці засоби повинні бути у нас. Якщо вони у нас будуть, то перемога буде ближчою", - підсумував бригадний генерал.

Також читайте: Перші гаубиці від Німеччини Україна може отримати приблизно 22 червня, - посол Мельник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+112
«Ми могли би збільшити фінансування армії в 3 рази, але тоді ми не змогли би красти на великому крадівництві» (с) Моніка Боневтік за 6 днів до війни
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11.06.2022 15:10
+87
Хлопче , ти можешь що завгодно казати про Порошенко

Але при ньому ЗСУ відродилося з попелу

А при Ze всі гроші пішли на асфальт
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11.06.2022 15:22
+72
саме так !

Україну в перші місяці відстояла Нова армія, створена Порохом
і зараз кістяком оборони залишаються досвідчені кадрові воїни та командири ЗСУ 2014-2022 рр.
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11.06.2022 15:26
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Якщо б те, про що каже цей лампасник (про повну деморалізацію наших військ) було правдою, то фронт не проходив там, де він є, а вже давно був би десь по Дніпру.
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12.06.2022 08:48 Відповісти
Ага, вірмени теж боролись боролись, а потім з усією величезною армією просто капітулювали. Бо величезне військо, з усіма лініями оборони, як виявилось, перебувало у вкрай важкому стані з моральної точки зору, з технічної, і з ганебним забезпеченням. Лише пересічним громадянам телерадіомовленнія давала переможні реляції, що азербайджанці несуть величезні втрати і ще трохи і їм не буде чим воювати, а те, що відступаємо так це тимчасово, щоб зайняти кращі позиції. Нічого не нагадує?
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12.06.2022 09:01 Відповісти
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