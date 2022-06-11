До узбережжя Одещини знов винесло ворожу міну, вона здетонувала просто у морі, - Братчук

На Одещині за 20 м від берега було виявлено міну, яку зірвало з якоря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі.

"УВАГА! До чорноморського узбережжя Одещини знов винесло ворожу міну, яку зірвало з якоря.



Вона була виявлена за 20 м від берега. Міна здетонувала просто у морі, вірогідно, після зіткнення з іншим предметом.



Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися НЕБЕЗПЕЧНО?!", - йдеться в повідомленні.

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