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До узбережжя Одещини знов винесло ворожу міну, вона здетонувала просто у морі, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міна

На Одещині за 20 м від берега було виявлено міну, яку зірвало з якоря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі.

"УВАГА! До чорноморського узбережжя Одещини знов винесло ворожу міну, яку зірвало з якоря.

Вона була виявлена за 20 м від берега. Міна здетонувала просто у морі, вірогідно, після зіткнення з іншим предметом.

Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися НЕБЕЗПЕЧНО?!", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Одеській затоці на поверхню води спливла міна

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
США попередили про можливе російське вторгнення - 23 ЛИСТОПАДА 2021. розвідка США: Росія готує повномасштабний наступ впродовж наступних 48 годин.
- 22 ЛЮТОГО 2022. "Гірше, ніж Скабєєва": Арахамія звинуватив світові ЗМІ у розповсюдженні "відвертих фейків" - 22 ЛЮТОГО 2022
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11.06.2022 15:37
+6
а негры хлебушка ждут...

хай у пуйла просять
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11.06.2022 15:28
+3
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11.06.2022 15:44
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а негры хлебушка ждут...

хай у пуйла просять
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11.06.2022 15:28 Відповісти
Цікаво як жили ті негри 200 років назад, коли торгове судноплавство не було так розвинено як сьогодні. Всі ми знаємо що колись там давно Британія возила чай з Індії, але вантажопідйомність тих суден незрівнянно мала із *********.
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11.06.2022 15:36 Відповісти
все просто , негры разучились кормить себя сами
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11.06.2022 16:24 Відповісти
тоді в Африці проживало значно менше людей. в десятки або сотні разів менше. для прикладу чисельність населення Ефіопії в 2020 приблизно 115 млн, а в 1960 було десь 23 млн. скільки було 200 років назад можна уявити. останні десятиліття найбільший природний приріст населення спостерігається саме у на Африканському континенті.
і. до речі, не варто зловживати словом "негри". не подобається людям, то навіщо так говорити? кацапщиною тхне з їхнім "на" Україні патамучто єто правильна па русски

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11.06.2022 16:30 Відповісти
подыгрывают рашистам , неужели не понятно⁉️И виноваты купленные лоббисты паРаши, Эрдоган корчит из себя всемогущего императора
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11.06.2022 16:53 Відповісти
Не треба ляля....в Україні до совка називали негрів неграми, в жидів жидами....і без всяких там расизмів нацизмів....просто назви!!! До речі німці себе німцями теж не називають, лише ми їх так.
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11.06.2022 17:23 Відповісти
200років тому їм ще не промили мізки ісламом і вони не плодилися як таргани! Ну і медицини нащастя не було, щоб рятувати всякий 'брак виробництва'
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11.06.2022 17:20 Відповісти
Но людям необходим отдых. При осаде Москвы и даже блокаде Ленинграда всем регулярно давали отдохнуть. В Одессе тоже это нужно. Отключить весь Интернет и телевизор на 48 часов, вырыть бассейны и отправить всех на отдых. Иначе будет неработоспособное, небоевое население. Вообще уже давно пора внедрить практику отдыха от потока новостей. Отключать Интернет, ТВ, радио, оставить только сирену. И одновременно предлагать хорошие места для отдыха без сосредоточения людей в одном месте.
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11.06.2022 15:35 Відповісти
Особенно хороша будет практика отключения украинского президента, ну или просто забрать у него теле-суфлер и тогда все увидят героя видео "Літаки летять, будем всех бомбить"!!
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11.06.2022 15:38 Відповісти
Народу он нравится. Люди любят идиотов, кто тупее их самих. А умный человек в кадре конечно будет вызывать раздражение у неудачников, своим видом показывая, насколько они ущербны в сравнении с ним. Как раз это поднимает боевой дух очередной набор тупых предложений с хорошей заправкой колумбийским порошком.
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11.06.2022 15:43 Відповісти
Брехня! Люди не ******* ідіотів!
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11.06.2022 17:26 Відповісти
США попередили про можливе російське вторгнення - 23 ЛИСТОПАДА 2021. розвідка США: Росія готує повномасштабний наступ впродовж наступних 48 годин.
- 22 ЛЮТОГО 2022. "Гірше, ніж Скабєєва": Арахамія звинуватив світові ЗМІ у розповсюдженні "відвертих фейків" - 22 ЛЮТОГО 2022
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11.06.2022 15:37 Відповісти
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11.06.2022 15:44 Відповісти
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11.06.2022 15:53 Відповісти
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11.06.2022 15:54 Відповісти
типа мы не знаем про это чувырло
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11.06.2022 16:29 Відповісти
зеИУДА и ЕГО ПРИХЛЕБАТЕЛИ , включая недалеких ,сколько, сейчас осталось от 73% - враги свободной Украины‼️
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11.06.2022 16:59 Відповісти
Слуги тільки чиї? Патріоти і армія знову рашці весь план зламали.
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11.06.2022 16:04 Відповісти
Чот мне подсказывает..что это наша украинская мина..судя по тому что наши говорят что вся прибрежка нами заминирована.🤔
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11.06.2022 17:05 Відповісти
Одесити, рийте басейни, або краще цілі ставки, запускайте в них морську воду і будемо купатися без мін))) я на море хочу....в цей час завжди в уже теплому Азовському плавали.....
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11.06.2022 17:31 Відповісти
 
 