Росія блокує постачання ліків на окуповані території. Це тероризм проти цивільного населення, - Ляшко

Росія продовжує блокувати постачання ліків, зокрема й життєво необхідних, з підконтрольних Україні територій на тимчасово окуповані. Через це сотні тисяч українців на ТОТ стали фактично заручниками медичного тероризму росіян.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

За його словами, перешкоджаючи постачанням ліків з України, країна-окупант і сама не забезпечує громадян необхідними медикаментами та ліками.

"Попри те, що країна-окупант зобов'язана забезпечити подальше задоволення медичних потреб цивільних громадян, сьогодні ми, на жаль, бачимо, як Росія нівелює норми міжнародного права та фактично вчиняє тероризм проти цивільного населення. Росіяни, зі свого боку, не постачають на тимчасово окуповані території медикаменти та продовжують блокувати їх постачання з підконтрольних Україні територій. Хоча ми щодня звертаємося з проханням відкрити гуманітарні коридори. Ми маємо гуманітарні вантажі, які готові відправити в будь-який момент, як тільки окупанти відкриють коридор", - повідомив Ляшко.

Також зазначається, що наразі Україна докладає значних зусиль, зокрема й на міжнародній арені, аби розблокувати постачання медикаментів на тимчасово окуповані території.

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У той же час на окупованих територіях українські лікарі продовжують надавати медичну допомогу населенню, яке її потребує, відповідно до українського законодавства та міжнародних конвенцій. Національна служба здоров'я, у свою чергу, продовжує покривати надання меддопомоги пацієнтам на тимчасово окупованих територіях, відповідно до українського законодавства.