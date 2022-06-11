Росія блокує постачання ліків на окуповані території. Це тероризм проти цивільного населення, - Ляшко
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Росія продовжує блокувати постачання ліків, зокрема й життєво необхідних, з підконтрольних Україні територій на тимчасово окуповані. Через це сотні тисяч українців на ТОТ стали фактично заручниками медичного тероризму росіян.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
За його словами, перешкоджаючи постачанням ліків з України, країна-окупант і сама не забезпечує громадян необхідними медикаментами та ліками.
"Попри те, що країна-окупант зобов'язана забезпечити подальше задоволення медичних потреб цивільних громадян, сьогодні ми, на жаль, бачимо, як Росія нівелює норми міжнародного права та фактично вчиняє тероризм проти цивільного населення. Росіяни, зі свого боку, не постачають на тимчасово окуповані території медикаменти та продовжують блокувати їх постачання з підконтрольних Україні територій. Хоча ми щодня звертаємося з проханням відкрити гуманітарні коридори. Ми маємо гуманітарні вантажі, які готові відправити в будь-який момент, як тільки окупанти відкриють коридор", - повідомив Ляшко.
Також зазначається, що наразі Україна докладає значних зусиль, зокрема й на міжнародній арені, аби розблокувати постачання медикаментів на тимчасово окуповані території.
У той же час на окупованих територіях українські лікарі продовжують надавати медичну допомогу населенню, яке її потребує, відповідно до українського законодавства та міжнародних конвенцій. Національна служба здоров'я, у свою чергу, продовжує покривати надання меддопомоги пацієнтам на тимчасово окупованих територіях, відповідно до українського законодавства.
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Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.
Они прекрасно знали о нападении и о том, что нужна армия, а не дороги. Прекрасно это осознавали, не хуже нас. Все же там не дураки, раз они все долларовые миллионеры. Но 1 млрд гривны на армию дал бы им только уважение от народа, а 1 млрд гривны на асфальт давал на 3 человек по 100 млн каждому откатов в любой валюте на любой счет любого банка. Кстати, настоящий президент мог бы и дороги сделать, и оружие в том числе. Если бы был не алчным человеком. Просто надавить на белорусский завод по производству асфальта, что будет покупать напрямую у него по цене в 3 раза ниже, чем обычная экспортная цена. И завод бы пошел на сделку, ведь он продает асфальт в 4-5 раз ниже экспортной цены, потому что там преступный клан у власти этим схематозом живет 25 лет с так называемой принудительной закупкой эксклюзивному экспортеру, у кого одного есть права на экспорт по "закону".
"Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах застрял в лифте одной из украинских клиник прямо вместе с министром здравоохранения Украины В.Ляшко.
«Клиники в плачевном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, который вдруг опустился на 1 метр. Сначала никто не хотел вылезать", - написал немецкий министр.
Целью его визита в Украину было обсуждение участия в обеспечение помощи раненым и больным."