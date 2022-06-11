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Росія блокує постачання ліків на окуповані території. Це тероризм проти цивільного населення, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ліки

Росія продовжує блокувати постачання ліків, зокрема й життєво необхідних, з підконтрольних Україні територій на тимчасово окуповані. Через це сотні тисяч українців на ТОТ стали фактично заручниками медичного тероризму росіян.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

За його словами, перешкоджаючи постачанням ліків з України, країна-окупант і сама не забезпечує громадян необхідними медикаментами та ліками.

"Попри те, що країна-окупант зобов'язана забезпечити подальше задоволення медичних потреб цивільних громадян, сьогодні ми, на жаль, бачимо, як Росія нівелює норми міжнародного права та фактично вчиняє тероризм проти цивільного населення. Росіяни, зі свого боку, не постачають на тимчасово окуповані території медикаменти та продовжують блокувати їх постачання з підконтрольних Україні територій. Хоча ми щодня звертаємося з проханням відкрити гуманітарні коридори. Ми маємо гуманітарні вантажі, які готові відправити в будь-який момент, як тільки окупанти відкриють коридор", - повідомив Ляшко.

Також зазначається, що наразі Україна докладає значних зусиль, зокрема й на міжнародній арені, аби розблокувати постачання медикаментів на тимчасово окуповані території.

Також читайте: На тимчасово окупованих територіях великий дефіцит ліків, - Ляшко

У той же час на окупованих територіях українські лікарі продовжують надавати медичну допомогу населенню, яке її потребує, відповідно до українського законодавства та міжнародних конвенцій. Національна служба здоров'я, у свою чергу, продовжує покривати надання меддопомоги пацієнтам на тимчасово окупованих територіях, відповідно до українського законодавства.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Ви ж ніяк про населення не дбали. Не попереджали про небезпеку, щоб паніки не було. Тепер його тероризують і винищують. Молодці.
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11.06.2022 16:22
+3
Ви не розумієте. То було "не на часі". Зате зараз зелень одна поперед одну огризається на слова Байдена. Оце на часі.
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11.06.2022 16:26
+2
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11.06.2022 15:50
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Байден: Зеленський не хотів чути про вторгнення. Нікіфоров: Зеленський просив у Байдена попередні санкції, але той не хотів чути.
Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.

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11.06.2022 15:48 Відповісти
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11.06.2022 15:50 Відповісти
Да хватит писать их лживый бред, в который они сами не верят. Это та же шольцавщина про армию и асфальт. На деле весь бюджет всегда шел в те отрасли, где контрагенты имели возможность давать откаты. Где можно по завышенной цене купить асфальт, электроэнергию, еще всякий бред типа ветряков и многое-многое другое. Где откаты давали за заключения контракта, туда и шли деньги. А в армии откат получить почти невозможно, ведь все документы как на ладони.

Они прекрасно знали о нападении и о том, что нужна армия, а не дороги. Прекрасно это осознавали, не хуже нас. Все же там не дураки, раз они все долларовые миллионеры. Но 1 млрд гривны на армию дал бы им только уважение от народа, а 1 млрд гривны на асфальт давал на 3 человек по 100 млн каждому откатов в любой валюте на любой счет любого банка. Кстати, настоящий президент мог бы и дороги сделать, и оружие в том числе. Если бы был не алчным человеком. Просто надавить на белорусский завод по производству асфальта, что будет покупать напрямую у него по цене в 3 раза ниже, чем обычная экспортная цена. И завод бы пошел на сделку, ведь он продает асфальт в 4-5 раз ниже экспортной цены, потому что там преступный клан у власти этим схематозом живет 25 лет с так называемой принудительной закупкой эксклюзивному экспортеру, у кого одного есть права на экспорт по "закону".
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11.06.2022 15:56 Відповісти
Ці виродки тільки і можуть що терирозувати цивільне населення.
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11.06.2022 15:49 Відповісти
вообще-то обеспечение лекарствами и всем прочим оккупированых территорий - это обязанность оккупанта. Но ляшку деньги на поставках отмыть надо, кто потом сосчитает, что было поставлено, куда и сколько, даже если захочет
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11.06.2022 16:01 Відповісти
О, Ляшко активізувався
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11.06.2022 16:01 Відповісти
Скоро баблишко на борьбу с оспой потечет...
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11.06.2022 16:23 Відповісти
Ви ж ніяк про населення не дбали. Не попереджали про небезпеку, щоб паніки не було. Тепер його тероризують і винищують. Молодці.
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11.06.2022 16:22 Відповісти
Ви не розумієте. То було "не на часі". Зате зараз зелень одна поперед одну огризається на слова Байдена. Оце на часі.
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11.06.2022 16:26 Відповісти
Та невже? Тільки це акт тероризму у виконанні кацапів?
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11.06.2022 16:24 Відповісти
Ще один блазень виповз, давно не чутно було. Все можна списати на рашку
"Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах застрял в лифте одной из украинских клиник прямо вместе с министром здравоохранения Украины В.Ляшко.

«Клиники в плачевном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, который вдруг опустился на 1 метр. Сначала никто не хотел вылезать", - написал немецкий министр.

Целью его визита в Украину было обсуждение участия в обеспечение помощи раненым и больным."
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11.06.2022 17:24 Відповісти
Кончена заява. А Ляшко взагалі в курсі, що в РФ проблеми з медикаментами?
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11.06.2022 19:25 Відповісти
Будет так - кацапы заберут лекарства и продадут у себя, там полная жопа с медикаментами. А наши будут кричать - какой ужас, кто бы мог подумать, что так случится😁
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11.06.2022 19:49 Відповісти
 
 