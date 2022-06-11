Енергетики завдяки зусиллям ЗСУ повернули світло в 19 населених пунктів Донеччини, - ДТЕК

За минулу добу енергетики, завдяки зусиллям Збройних Сил України, змогли провести ремонти обладнання та ліній у 19 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на активні бойові дії в Донецькій області, протягом енергетики повернули світло 15 460 родин у 19 населених пунктах на Донеччині. Найбільше - у Бахмутському районі", - повідомили в компанії.

Зокрема, енергетики змогли відновити світло менше, ніж за добу для жителів 8 населених пунктів на Мар’їнському, Авдіївському та Торецькому напрямках, де вчора були зафіксовані авіаційні та артилерійські обстріли.

Через постійні обстріли без світла лишаються 317 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних Сил України, щоб розпочати ремонти.

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