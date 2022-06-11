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Упродовж доби піротехніки знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів на території України, - МВС

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розмінування

В Україні 10 червня піротехніки знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів на площі 1091 га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило МВС у телеграмі.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 104 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 169 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 1 тис. 91 га", - зазначили в міністерстві.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України рятувальники знешкодили 134 548 вибухонебезпечних предметів, зокрема 1988 авіабомб. Було обстежено територію площею 37 568 га.

"Помітили підозрілий предмет - повідомляйте за номером 101 або 102", - закликали в МВС.

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Автор: Наталя Джума
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показати весь коментар
11.06.2022 16:02 Відповісти
Раз у нас есть взрывчатка на уничтожающий заряд и нет необходимости добывать взрывчатое вещество (с риском конечно) из снаряда, то может пора выпускать оружие, наконец? Я вот смотрю на производственный процесс на второй мировой в СССР с 4 рабочими сменами, там реально простейшие операции и ручной труд без инструментов высокоточных. Зачем закупать на Западе это вооружение, где в цену входит дорогостоящие зарплаты для людей, всякие фильтры по очистке выбросов и прочее, что у нас дешевое и не нужное будет? Лучше закупить станки, сырье, строить подземные бункеры и там же заводы. Мобилизовать мужчин и женщин бесплатно работать за еду по 6 часов в сутки, ничего сложного в обучении нету, конвеер простейший. Видео же есть с работы заводов в 41-45-ых годах, нам такое же оружие отлично подойдет.
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11.06.2022 16:15 Відповісти
 
 