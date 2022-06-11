Відповідь на заявку України покаже, чи є взагалі майбутнє у Євросоюзу, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа - мішень для України.
Про це він заявив під час брифінгу із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз, безумовно, вирішальний час не тільки для України, але і для Європейського Союзу і для всього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою. Хоче залишити її слабкою.
Вся Європа - це мішень для Росії. Ми впевнені, Україна - лише перший етап в цій агресії та планах. Саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту", - пояснив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Та вже скажи ідіот, що від України залежить існування Всесвіту всього. Краще б менше патякав, щоб не відвернути від нас партнерів з їх допомогою.
А укрсучвлада повинна була вже призначити керівника САП, який виграв конкурс більше півроку тому??? А припинити переслідування опозиції, та опозиційних ЗМІ??? А на бєню відкрити справу, дєрьмака з подляками відсторонити від керування країною та розслідувати їх зв´язки з ворогом???
1. Путин.
2. Зеленский.
3. Мудрый нарид, выбравший Зеленского.
С утра в Сети появились цитаты из речи президента США Байдена о том, что Янелох Боневтик, как и ряд других персонажей, не хотели даже слушать о том, что разведка США имеет достоверные данные о неизбежном вторжении. В самом деле, мы прекрасно помним стадию «приближения» и смену тональности предупреждений, которые шли еще с конца ноября прошлого года. Помним и тот момент, когда в предупреждениях слово «возможное», применительно к масштабному вторжению, было заменено на «неизбежное», и под конец, что речь идет о часах, а не днях.
Тем не менее, прямо сказать о том, что реакций вовсе никаких не было, значит - пойти против истины. Реакции были и не только у Боневтика. Например, для того, чтобы ввести противника в заблуждение, были организованы масштабные операции прикрытия, которые все прекрасно помнят. Например «Вовкина тыща» или «Раздай бабушке смартфон». Да, эти деньги надо было направить на закупку вооружений и всего необходимого для отражения агрессии, но враг явно не ожидал именно такой реакции, а потому - напал позже, поскольку был сбит с толку. Кстати, Анжела Меркель рассказывала то же самое, мол если бы не ее отважные действия и то, что она грудями прикрыла Украину, все произошло бы гораздо раньше.
Кроме того, противник вовсе выпал в осадок, когда на фоне концентрации его войск у границ Украины, что по идее, должно было вызвать переформатирование бюджета, с резким увеличением оборонных расходов, была принята другая, намного более масштабная программа. И тут надо заметить, что суть программы не была «выдумана из носа», а позаимствована у классиков жанра. Нет, это был не Карл фон Клаузевиц и даже не один человек, а двое знаменитых теоретиков тактики и стратегии, чьи имена мы просто не станем указывать по причине того, что они и так широко известны. Так вот, в классическом варианте, эта программа имела пусть и длинное, но емкое название: «Ударим автопробегом по бездорожью». В рамках этой программы ключевым моментом был распил гирь.
Понятно, что взять и прямо так назвать операцию прикрытия было нельзя, поскольку глубокий ее замысел должно было скрыть от противника и потому ей дали другое название «Велике будівництво». И чтобы окончательно сбить противника с толку, пилили там не гири, а бюджет. Замысел операции был прост по своему исполнению, но хитер по форме.
Так, если прямо сейчас кто-то решит посчитать, сколько денег было спущено на эту программу, а потом - переведет эту сумму в закупку оружия, военной техники или просто - в увеличение численности ВСУ, то тут же поймет, что противник непременно бы все это заметил. Тем более, что в то время, министр обороны Украины имел какие-то странные засосы с противником. А тут - бац, и все прикрыто. Враг даже не догадывается о том, что все его планы давно раскрыты. Говорят, что 16 февраля, противник ожидал объявления мобилизации в Украине, но вместо этого был объявлен праздник, с флагами, песнями, танцами и шашлыками. То есть - все было исполнено в соответствии с канонами военного искусства. Противник был ошеломлен и введен в полное заблуждение. Он просто не знал, как на это реагировать. Мало того, в процессе реализации этой операции, Янелох Боневтик подробно излагал свою мысль о том, что население забордюрья не поддержит вторжения в Украину, чем уже поверг в ступор само это население, более 80% которого как раз было и остается за войну с Украиной.
Но это еще не все. Когда уже не по дипломатическим каналам, а прямо, через прессу, США и Великобритания предупредили о том, что все, дальше - большая война, и стали эвакуировать свои посольства, Боневтик заявил о том, что он знает мнение иностранных разведок, но у него имеется своя разведка, которая дает более другие данные. С тех пор никто не уточнял, какие такие данные давала его собственная разведка, но точно известно, что как минимум, один государственный орган, название которого состоит из трех букв… нет, не тот орган, другой - тоже включился в операцию прикрытия. причем, самым активным образом.
Шутка ли, американцы прямо предупредили о том, что масштабное вторжение начнется с воздушных и ракетных ударов, а этот самый орган провел рейды на объектах ПВО и по сути, обезоружил часть из них, на южном стратегическом направлении, о чем и сообщил прессе. Это было сделано в рамках маневра «бей своих, чтобы чужие боялись». На самом деле, они арестовали и сгноили тысячи бронежилетов, и противник зная об этом, действительно начал побаиваться этот орган, вдруг он и у них такое умудрится сделать? Ну а с направлений возможных ударов были отведены войска и сняты минные заграждения, в частности - был разминирован тот самый мост в Чонгаре, через который противник за несколько часов оказался в Херсоне и Мелитополе.
Судя по тому, что из всего этого не просто не случилось уголовных дел и сокрушительных посадок, да что там, даже скандалов не случилось, а в ряде случаев, даже не установлено, кто именно выкрутил критические узлы ПВО, угробил броники, которые опять везли волонтеры и передавали нам в виде помощи, кто снял мины с моста, который мог задержать наступление на несколько дней, можно сделать вывод о том, что все делалось в рамках большой, общей операции прикрытия. Противник действительно оказался ошеломленным, особенно сейчас, по прошествии почти четырех месяцев.
Сейчас там задумываются о том, что было бы с их армией, если бы ВСУ финансировались деньгами, закатанными в асфальт, или розданных в виде презентов известным филантропам Кал-о-Мойскому, Пинчуку и прочим? Кстати, где эти достойные джентльмены? Наши турецкие друзья гонят нам постоянный поток помощи, которую они закупают за собственные деньги, то же самое делают в Литве и множестве других стран.
https://twitter.com/MertMehmet15/status/1535294151410991107
Они собирают десятки и сотни миллионов долларов понемногу с массы людей, а что же эти «патриоты» и миллиардеры? Они что же, закупили Байрактары или самолеты или как обычно? Ну ничего, после нашей победы они приедут и будут рассказывать, как они невыносимо боролись и что победа без их лысины или бороды, никак не могла состояться.
Но не стоит упускать еще один момент. Джо Байден напрасно говорит о том, что к американским предупреждениям никто не прислушивался. Некто Данилов натурально посылал всем сигналы, посредством переодевания. Так и сказал: я вам всем подавал сигналы дресс-кодом и даже пояснил, как именно. А источники сообщают, что для совсем непонятливых, у него на исподнем, были красноречивые надписи, впереди - «они», а сзади - «нападут». В общем, подготовка шла полным ходом и главное, что удалось таки достичь - эффект внезапности. Враг был убежден, что уж с такими-то дураками у власти они справятся за три дня, максимум - за две недели, но как оказалось, власть это далеко еще не вся Украина.
anti-colorados
Про "закрити небо" він веріщав два місяця!
Коли йому зразу сказали, що це неможливо й пояснили чому неможливо.
А він все одно веріщав кожного дня, бо це піднімало його рейтинг "він працює, він вимагає, він захищає".
А про вступ в ЄС він готов ЗРАЗУ ЗДАТИСЯ, ще ДО голосування, ДО рішення:
"ЄС зникне, про ЄС забудем, все - померла".
а салюта градами по пригородам Киева... не будет?
тю...так и не интересно...
(от твари...шоу на крови...на горе...от так креативненько, падлы!!!)
Вы с ним книгу «Легкая черепно-мозговая травма»,подаренную в тех же США прочитали,дебилы?
Попросите у них книгу "Тяжелая черепно-мозговая травма"-это как раз ваш с Зелупой случай.
И этот случай подходит 73% пришедшим на выборы.Дебилы,***.(с)
Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.--->
Короче кажучи, глава Єврокомісії приїхала в Україну аби в 1001-й раз розтормозити цього довпойопа
вот если ЕС скажет нет - то что? мы развернемся в строну России или что?
довбенько зелене...
та в Євросоюза є майбутнє без України
а от у України без Євросоюзу - не дуже
так шо, будь скромніше, затули пельку та спробуй тільки зірвати процес
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа - мішень для України. Джерело: https://censor.net/ua/n3347360
і в цитаті
"Вся Європа - це мішень для Росії". Джерело: https://censor.net/ua/n3347360
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"Наша цель - коммунизм". Ось такий лозунг був свого часу на заборі Одеського артилерійского училища)))
Верной дорогой идете, товарищи(с)
У Евросоюза с тупыми Клоунами будущего НЕТ!
Вова, Ростов!