Відповідь на заявку України покаже, чи є взагалі майбутнє у Євросоюзу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа - мішень для України.

Про це він заявив під час брифінгу із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, безумовно, вирішальний час не тільки для України, але і для Європейського Союзу і для всього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою. Хоче залишити її слабкою.

Вся Європа - це мішень для Росії. Ми впевнені, Україна - лише перший етап в цій агресії та планах. Саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту", - пояснив президент.

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