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Відповідь на заявку України покаже, чи є взагалі майбутнє у Євросоюзу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа - мішень для України.

Про це він заявив під час брифінгу із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, безумовно, вирішальний час не тільки для України, але і для Європейського Союзу і для всього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою. Хоче залишити її слабкою. 

Вся Європа - це мішень для Росії. Ми впевнені, Україна - лише перший етап в цій агресії та планах. Саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту", - пояснив президент.

Читайте: Пізно заспокоювати керівництво РФ, сьогодні його слід поставити на місце, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Дибілоїд.
В Євросоюзу майбутнє є.
А в нас?
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11.06.2022 16:05
+44
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11.06.2022 16:17
+40
що залишиться вiд України ще через пiвроку ???

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...
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11.06.2022 16:04
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саме так, Ватсон. Істина в деталях
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12.06.2022 02:43 Відповісти
Саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту", - пояснив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3347360


Та вже скажи ідіот, що від України залежить існування Всесвіту всього. Краще б менше патякав, щоб не відвернути від нас партнерів з їх допомогою.
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11.06.2022 16:29 Відповісти
Все цьому клованському наполеону Європа винна щось доводити…
А укрсучвлада повинна була вже призначити керівника САП, який виграв конкурс більше півроку тому??? А припинити переслідування опозиції, та опозиційних ЗМІ??? А на бєню відкрити справу, дєрьмака з подляками відсторонити від керування країною та розслідувати їх зв´язки з ворогом???
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11.06.2022 16:30 Відповісти
Воно вважає себе Україною?
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11.06.2022 16:32 Відповісти
І не Їзраїль, хоча його батьки там.
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11.06.2022 16:34 Відповісти
Такой смешной... ты где в 2014 году был? На красной площади кривлялся - а сейчас кидает заявы про Евросоюз...наслушался бородатой бабки? Кто ты такой чтобы судить о судьбе Евросоюза? Ты что, геоплитик? Разберись с бензином и солью, вурдалаков к ногтю прибей, которые когда полстраны с дома убежали машины по полляма баксов покупают, еще не понятно за что...А потом нам расскажи про закупки 120-ти километровой Ольхи-М, которые ты тоже про@бал!
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11.06.2022 16:34 Відповісти
т.е в том.. что ***** пітается уничтожить Україну виноват Зеленский..прелестно..
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11.06.2022 16:36 Відповісти
Він винуватий в тому, що розвалював обороноздатність країни і не звертав увагу на попередження - обклався ворожими агентами і лише їх слухає, а хто каже правду, для його ворог…
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11.06.2022 16:41 Відповісти
Что-то ты от методички отошёл. По заявам опы путин не виноват. Во всем виноват Порошенко.
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11.06.2022 19:35 Відповісти
виновники войны:
1. Путин.
2. Зеленский.
3. Мудрый нарид, выбравший Зеленского.
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11.06.2022 19:58 Відповісти
І тут воно бикує. Він і його оточення порушували всі можливі європейські принципи, оббріхували тих, хто намагався нам допомогти. І допомога, яку ми зараз отримуємо, це результат мужності і самопожертви наших ЗСУ.
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11.06.2022 16:35 Відповісти
Великобританія вже все довела, що майбутнього в ЄС нема, а країни запроданці ху#ла на прикладі Угорщини, забивають останні цвяхи у гроб цього проекту...
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11.06.2022 16:35 Відповісти
Нам по суті від ЄС для нормального розвитку потрібно лише дві речі, безвізовий режим і зона вільної торгівлі переміщення європейських і українських товарів без мит...
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11.06.2022 16:39 Відповісти
Велика Британія своїм брексітом довела, що ЄС від цього не розвалився, на відміну від СРСР, який зкарачунився, коли з нього вийшла Україна.
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11.06.2022 18:25 Відповісти
угу,і.... ***** не сталось,ЄС як був так і залишився,Британія завжди була слабо інтегрована в ЄС,їй це не було особливо потрібно,тому і вихід був відносно безболісний для обох сторін)))
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12.06.2022 13:46 Відповісти
немчура очень рада видеть нас в ЕС и НАТО...
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11.06.2022 16:36 Відповісти
Военная хитрость в квадрате
С утра в Сети появились цитаты из речи президента США Байдена о том, что Янелох Боневтик, как и ряд других персонажей, не хотели даже слушать о том, что разведка США имеет достоверные данные о неизбежном вторжении. В самом деле, мы прекрасно помним стадию «приближения» и смену тональности предупреждений, которые шли еще с конца ноября прошлого года. Помним и тот момент, когда в предупреждениях слово «возможное», применительно к масштабному вторжению, было заменено на «неизбежное», и под конец, что речь идет о часах, а не днях.


Тем не менее, прямо сказать о том, что реакций вовсе никаких не было, значит - пойти против истины. Реакции были и не только у Боневтика. Например, для того, чтобы ввести противника в заблуждение, были организованы масштабные операции прикрытия, которые все прекрасно помнят. Например «Вовкина тыща» или «Раздай бабушке смартфон». Да, эти деньги надо было направить на закупку вооружений и всего необходимого для отражения агрессии, но враг явно не ожидал именно такой реакции, а потому - напал позже, поскольку был сбит с толку. Кстати, Анжела Меркель рассказывала то же самое, мол если бы не ее отважные действия и то, что она грудями прикрыла Украину, все произошло бы гораздо раньше.

Кроме того, противник вовсе выпал в осадок, когда на фоне концентрации его войск у границ Украины, что по идее, должно было вызвать переформатирование бюджета, с резким увеличением оборонных расходов, была принята другая, намного более масштабная программа. И тут надо заметить, что суть программы не была «выдумана из носа», а позаимствована у классиков жанра. Нет, это был не Карл фон Клаузевиц и даже не один человек, а двое знаменитых теоретиков тактики и стратегии, чьи имена мы просто не станем указывать по причине того, что они и так широко известны. Так вот, в классическом варианте, эта программа имела пусть и длинное, но емкое название: «Ударим автопробегом по бездорожью». В рамках этой программы ключевым моментом был распил гирь.

Понятно, что взять и прямо так назвать операцию прикрытия было нельзя, поскольку глубокий ее замысел должно было скрыть от противника и потому ей дали другое название «Велике будівництво». И чтобы окончательно сбить противника с толку, пилили там не гири, а бюджет. Замысел операции был прост по своему исполнению, но хитер по форме.

Так, если прямо сейчас кто-то решит посчитать, сколько денег было спущено на эту программу, а потом - переведет эту сумму в закупку оружия, военной техники или просто - в увеличение численности ВСУ, то тут же поймет, что противник непременно бы все это заметил. Тем более, что в то время, министр обороны Украины имел какие-то странные засосы с противником. А тут - бац, и все прикрыто. Враг даже не догадывается о том, что все его планы давно раскрыты. Говорят, что 16 февраля, противник ожидал объявления мобилизации в Украине, но вместо этого был объявлен праздник, с флагами, песнями, танцами и шашлыками. То есть - все было исполнено в соответствии с канонами военного искусства. Противник был ошеломлен и введен в полное заблуждение. Он просто не знал, как на это реагировать. Мало того, в процессе реализации этой операции, Янелох Боневтик подробно излагал свою мысль о том, что население забордюрья не поддержит вторжения в Украину, чем уже поверг в ступор само это население, более 80% которого как раз было и остается за войну с Украиной.

Но это еще не все. Когда уже не по дипломатическим каналам, а прямо, через прессу, США и Великобритания предупредили о том, что все, дальше - большая война, и стали эвакуировать свои посольства, Боневтик заявил о том, что он знает мнение иностранных разведок, но у него имеется своя разведка, которая дает более другие данные. С тех пор никто не уточнял, какие такие данные давала его собственная разведка, но точно известно, что как минимум, один государственный орган, название которого состоит из трех букв… нет, не тот орган, другой - тоже включился в операцию прикрытия. причем, самым активным образом.

Шутка ли, американцы прямо предупредили о том, что масштабное вторжение начнется с воздушных и ракетных ударов, а этот самый орган провел рейды на объектах ПВО и по сути, обезоружил часть из них, на южном стратегическом направлении, о чем и сообщил прессе. Это было сделано в рамках маневра «бей своих, чтобы чужие боялись». На самом деле, они арестовали и сгноили тысячи бронежилетов, и противник зная об этом, действительно начал побаиваться этот орган, вдруг он и у них такое умудрится сделать? Ну а с направлений возможных ударов были отведены войска и сняты минные заграждения, в частности - был разминирован тот самый мост в Чонгаре, через который противник за несколько часов оказался в Херсоне и Мелитополе.

Судя по тому, что из всего этого не просто не случилось уголовных дел и сокрушительных посадок, да что там, даже скандалов не случилось, а в ряде случаев, даже не установлено, кто именно выкрутил критические узлы ПВО, угробил броники, которые опять везли волонтеры и передавали нам в виде помощи, кто снял мины с моста, который мог задержать наступление на несколько дней, можно сделать вывод о том, что все делалось в рамках большой, общей операции прикрытия. Противник действительно оказался ошеломленным, особенно сейчас, по прошествии почти четырех месяцев.

Сейчас там задумываются о том, что было бы с их армией, если бы ВСУ финансировались деньгами, закатанными в асфальт, или розданных в виде презентов известным филантропам Кал-о-Мойскому, Пинчуку и прочим? Кстати, где эти достойные джентльмены? Наши турецкие друзья гонят нам постоянный поток помощи, которую они закупают за собственные деньги, то же самое делают в Литве и множестве других стран.
https://twitter.com/MertMehmet15/status/1535294151410991107

Они собирают десятки и сотни миллионов долларов понемногу с массы людей, а что же эти «патриоты» и миллиардеры? Они что же, закупили Байрактары или самолеты или как обычно? Ну ничего, после нашей победы они приедут и будут рассказывать, как они невыносимо боролись и что победа без их лысины или бороды, никак не могла состояться.

Но не стоит упускать еще один момент. Джо Байден напрасно говорит о том, что к американским предупреждениям никто не прислушивался. Некто Данилов натурально посылал всем сигналы, посредством переодевания. Так и сказал: я вам всем подавал сигналы дресс-кодом и даже пояснил, как именно. А источники сообщают, что для совсем непонятливых, у него на исподнем, были красноречивые надписи, впереди - «они», а сзади - «нападут». В общем, подготовка шла полным ходом и главное, что удалось таки достичь - эффект внезапности. Враг был убежден, что уж с такими-то дураками у власти они справятся за три дня, максимум - за две недели, но как оказалось, власть это далеко еще не вся Украина.
anti-colorados
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11.06.2022 16:37 Відповісти
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа - мішень для України.- Європа вже не рашистська ціль , а ціль "зе" .Європа перестане озброєння давати Україні взагалі після такої "зеленої" куйні. Прямо "зелений "рашистський приціл.через який на ЄС споглядає куйло
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11.06.2022 16:40 Відповісти
У прямій цитаті - мішень для Росії. Автор статті дуже кепсько помилився. Такого навіть майстер слова Зе не дозволяв собі.
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11.06.2022 19:39 Відповісти
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11.06.2022 16:40 Відповісти
ПОРІВНЯЙТЕ:
Про "закрити небо" він веріщав два місяця!
Коли йому зразу сказали, що це неможливо й пояснили чому неможливо.
А він все одно веріщав кожного дня, бо це піднімало його рейтинг "він працює, він вимагає, він захищає".
А про вступ в ЄС він готов ЗРАЗУ ЗДАТИСЯ, ще ДО голосування, ДО рішення:
"ЄС зникне, про ЄС забудем, все - померла".
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11.06.2022 16:44 Відповісти
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11.06.2022 16:44 Відповісти
ахренеть !!!
а салюта градами по пригородам Киева... не будет?
тю...так и не интересно...
(от твари...шоу на крови...на горе...от так креативненько, падлы!!!)
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11.06.2022 17:08 Відповісти
Тимоха,ты жеманничал на укр.тв,говоря что ты не скрываешь что ты дебил.Теперь весь Нью Йорк убедится в этом диагнозе,ибо это очевидно.Кстати,вы с Зелупой у одного врача наблюдаетесь?
Вы с ним книгу «Легкая черепно-мозговая травма»,подаренную в тех же США прочитали,дебилы?
Попросите у них книгу "Тяжелая черепно-мозговая травма"-это как раз ваш с Зелупой случай.
И этот случай подходит 73% пришедшим на выборы.Дебилы,***.(с)
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11.06.2022 17:54 Відповісти
Не преувеличивай. И исправьте первый абзац, там похоже, вкралась ошибка. Правда она в стиле Зеленского, не сразу разберешь.
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11.06.2022 16:45 Відповісти
Якщо він сподівається перекласти відповідальність за нездобуте кандидатство на ЄС, то він зі своєю клятою ОПою країною помилився
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11.06.2022 16:47 Відповісти
Що він верзе цей оманский ішак
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11.06.2022 16:49 Відповісти
что-что, а этот вопрос с евро, считаю неначасi
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11.06.2022 16:54 Відповісти
<---Раніше джерела "ЄП" повідомляли, що мета візиту фон дер Ляєн - пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.--->

Короче кажучи, глава Єврокомісії приїхала в Україну аби в 1001-й раз розтормозити цього довпойопа
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11.06.2022 17:02 Відповісти
Так і є. І коли хтось буде казати, що єврочиновники - тупі бюрократи, які нічого не роблять для України - це релевантний приклад. Бо Київ наразі не має повітряного сполучення. і Президент Єврокомісії вже другу добу за два місяці витрачає на питання, яке має турбувати саме Київ, а не Брюсель.
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11.06.2022 20:29 Відповісти
він взагалі розуміє, що він робить і як це виглядає? от нафіга цей епатаж? і що ти за перець такий, що хоче Європі погрожувати на рівні з пуйлом?
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11.06.2022 17:03 Відповісти
це не епатаж. Це - ШАНТАЖ.
вот если ЕС скажет нет - то что? мы развернемся в строну России или что?
довбенько зелене...
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11.06.2022 17:20 Відповісти
Зеленский ты пис да бол давай проведи реформы и активацию с коррупцией или нах.й вали в Израиль к своим родителям
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11.06.2022 17:05 Відповісти
дебільний аферист, бачу науку лукашенкі. політичний підарастизм...здохніть,зе разом з москалотою!!!
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11.06.2022 17:06 Відповісти
нє, ну не дурило?
та в Євросоюза є майбутнє без України
а от у України без Євросоюзу - не дуже
так шо, будь скромніше, затули пельку та спробуй тільки зірвати процес
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11.06.2022 17:06 Відповісти
Я правильно розумію: якщо нам через відсутність свободи слова, переслідування опозиції, корупційність та верховенство телефонного права скажуть виконати ще певну роботу до кандидатства ЄС, ми підемо геть за русскім воєнним кораблем в Євразійскоє пространство до ***** на поклон?
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11.06.2022 17:07 Відповісти
за таким сценарієм навіть швидше...побіжемо. Нам роскажуть про дружбу, триединый народ і проголосують)
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12.06.2022 02:55 Відповісти
ідіот,ми будемо в ЄС.В ЄС не "беруть",в ЄС вступають
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11.06.2022 17:12 Відповісти
Ніхт не пойняв

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа - мішень для України. Джерело: https://censor.net/ua/n3347360

і в цитаті

"Вся Європа - це мішень для Росії". Джерело: https://censor.net/ua/n3347360
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11.06.2022 17:14 Відповісти
Президент прав и ответственньіе европейские политики с ним согласньі .
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11.06.2022 17:19 Відповісти
він взагалі розуміє, що він говорить? і нафіга цей епатаж і пафос? шо ти за перець такий крутий, щоб притикати Європі при тому сам ніогісінько не зробив, щоб укріпити оборону та військо? хоче нахаляву отримати членство і в ЄС і в НАТО на хвилі цієї кривавої війни...
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11.06.2022 17:20 Відповісти
С такой запредельной коррупцией, где у власти рулит олигарх коломойский и предатели вроде баканова и ермака, никого ЕС и быть не может
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11.06.2022 17:29 Відповісти
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа - мішень для України. Джерело: https://censor.net/ua/n3347360

?????????????????????7
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11.06.2022 17:31 Відповісти
Редакторе? Ти де?

"Наша цель - коммунизм". Ось такий лозунг був свого часу на заборі Одеського артилерійского училища)))

Верной дорогой идете, товарищи(с)
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11.06.2022 17:35 Відповісти
У Евросоюза с Украиной будущее ЕСТЬ.
У Евросоюза с тупыми Клоунами будущего НЕТ!

Вова, Ростов!
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11.06.2022 17:31 Відповісти
Про що воно взагалі ЗАРАЗ? Орки вже біля Дніпра. Який ЄЕС, блд?
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11.06.2022 17:43 Відповісти
Шиза?
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11.06.2022 22:58 Відповісти
ненавижу урода.
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11.06.2022 18:08 Відповісти
Все что он предлагает ведёт к худшему. Ошибается? Не думаю. Намеренно? Скорее да чем нет. Советников много. Еще каких! Не дадут ошибиться.
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11.06.2022 18:20 Відповісти
Лучше об Украине беспокоится надо.
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11.06.2022 18:23 Відповісти
Це така зе-логіка, що якщо ЄС не прийме корумповану країну, а буде спочатку вимагати реформи, то Зеля видасть вердикт, що ЄС не має майбутнього? Це такий гумор а-ля кварталіст?
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11.06.2022 18:31 Відповісти
він реально задовбати. Який Євросоюз, коли ти маєш повномасштабне вторгнення окров, які не церемоняться і зносять вогневим валом країну? Швидше за все він своєю цією невгамовністю хоче, щоб люди забули про "просто перестати стріляти", "домовитися посередині" і травневі шашлики.
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11.06.2022 18:46 Відповісти
Це блюзнірство;свою провину,шкідництво скидати на інших.....тим паче, призивати до санкцій інших а самим відкрито співпрацювати з рашистами.Кому,ви,хочете замилити очі в вік інтернету???Ви,геть тупаки,бо вважаєте ,що піпл все схаває ?"влада"готує "Виїздний партком кремлівської мафії" на території понівеченної України (громадянство для росолігархів і зняття міжнародних санкцій)? ...."асвабадітелі" закріпляються...ну і ну....оманські кнурі здають Україну і без акта капітуляції....а нові хазяї тепер почнуть ,може, відбудовати за рахунок Заходу та Штатів те, що самі ж і сплюндрували?Здача України сталася ще в Омані.... і ось її наслідки......шоблойобло імені бєніренигата керує так ,як взагалі нічого не трапилось...все йде по плану кремлівської мафії : якщо не здається український народ.....зайдем з іншого боку...і розвалюють з середини сплюндровану Україну. ...українці вам уже цього не дозволять..
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11.06.2022 19:24 Відповісти
ЭТО ТОЧНО КОНЧЕННЫЙ ИДИОТ!!!!!
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11.06.2022 19:25 Відповісти
Що він меле? Дуже схоже він весь час провокує ЄС щоб йому відповіли, що в ЄС та НАТО ми тебе не візьмемо. Тоді можна буде знову знову зазирнути путіну в очі.
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11.06.2022 19:29 Відповісти
Конечно нету... Без вовы-карапуза не может быть союза...
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11.06.2022 19:57 Відповісти
если Украина в ближайшее время не избавиться от этого малоПИД,,,роского, бениного, Нарко-Дегенерата то будущего в этой стране нет вообще....
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11.06.2022 19:58 Відповісти
Не розумію заяв. Україна на 137 місці (це рядом з північною кореєю) за легкістю веденя бізнесу, і гібридний авторитарний режим за данними Polity IV. Який євро союз? Марш СН і ЄС приймати необхідні закони в раду, або нема чого свиздіти там. З точки зору європи, авторитарний гібридний режим, протистоїть авторитарній-деспотії. Нажаль, Україна це не демократична країна.
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11.06.2022 20:16 Відповісти
За 2020 (останній індекс): Україна - 64 місце з 190. 137 - це Каро Верде. Північної Кореї там нема
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11.06.2022 22:23 Відповісти
137 місце - це за 2013
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11.06.2022 22:24 Відповісти
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11.06.2022 20:17 Відповісти
Если Украину не принимают в ЕС - то ты идешь на выход, Вовочка. Не справился? До свидания.
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11.06.2022 20:20 Відповісти
А якщо Зеленський проти України тоді що ?
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11.06.2022 20:45 Відповісти
Гена, а лопатой по ****?
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11.06.2022 21:00 Відповісти
А твоїм всім підквартальним в Європі прийде піздєц. Як можна бути такими упоротими??? Наказ про замінування (Чонгару) був , а про розмінування *** зна де. Всі посольства зйобуються - ці : не сійте паніку . Два тижні з влидивостоку в чорне море ****** ескадра на чолі з авіанесучим щоб що??? На дельфінів подивитись?
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11.06.2022 21:00 Відповісти
Та заткнись вже, довбень. В єс є майбутнє, а в тебе вже ні. Шось йому популярність голову вскоужила..потрібно його спустити на землю, бо буде лих
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11.06.2022 21:10 Відповісти
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