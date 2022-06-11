Від початку року Німеччина збільшила імпорт з Росії на 60%, - посол Мельник
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Попри війну Німеччина від початку 2022 року збільшила імпорт з РФ на 60%.
Про це у Twitter повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"Це - божевілля. Попри російську загарбницьку війну, Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з Росії на 60% (!) і перерахувала Москві майже на 6 млрд євро більше. Водночас німецько-український товарообіг упав на 11%", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за даними Східного комітету німецької економіки, імпорт з РФ до ФРН за січень-квітень зріс на 59,9% (понад 15,8 млрд євро). Німецький експорт в РФ за ці місяці становив понад 6,15 млрд євро, зменшився на 26,6%.
Топ коментарі
+20 Mykola Trofimenko
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+14 Дмитро Черних 794bd8a2
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+9 Дмитро Черних 794bd8a2
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Будь ласка, зачекайте...
Они их больше любят, судя по политике
А что Украинцы следали чтобы нас уважали в ЕС? Цветом кожи побелее?
я видел в Берлине и негров и немцев и наших. Наши выглядят УБОГО. Растерянные, бледные, тупые и бескультурные.
пока мы не покажем, за что нас уважать - нас и не будут уважать.
как такую чушь вообще можно писать?
про теракты в европе вы подзабыли? про изнасилованных немок? про преступность?
убого выглядите именно вы своими постами! Растерянный, бледный, тупой и бескультурный.
изнасилованные немки, теракты - конкретно разгон кремлевских нарративов.
Да, я там был не один. И был буквально накануне войны.
Жена сейчас в Берлине. Живет третий месяц.
Не изнасилована ни одним негром или арабом, никем вообще. Гулять среди ночи по городу можно совершенно безопасно и спокойно.
Арабки, кстати, как и русские и украинки - с накачанными губами, накрашены, в джинсах и платьях вобтяжку, какие там хиджабы, о чем вы))
про "преступность" и "убого выглядите именно вы своими постами! Растерянный, бледный, тупой и бескультурный" - то есть тупые оскорбления просто за правду - это чисто в духе москалей))
Женя, вы, кацапы, даже не понимаете, как палитесь на тупых заезженых еще несколько лет назад москальско-пропагандистских вбросах, поскольку сами никогда не видели то о чем пишете.
Но вас не жаль.
Будьте прокляты вы и потомки ваши до 7 колена.
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за женой смотри, придурок
Это у него такое цеу от Зели?
Да, в количественном выражении импорт из РФ снизился, увеличился в денежном чисто за счет резкого скачка цен на нефть и газ.
Именно от Германии в первую очередь зависит, будем мы в ЕС или нет.
И Мельник делает все от него зависящее, чтобы ответ был - НЕТ.
Не случайно с ним уже с начала войны не встречался НИКТО из официальных лиц Германии.
давайте, зеленые, жгите дальше.. Не все еще просрали. может нам еще безвиз отменят.
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Слишком громко сказано. Украину никто в ЕС не возьмёт. До войны не взяли из-за воровства украинских властей и тотальной коррупции и тем более сейчас не возьмут.
Коррупция и воровство власти никуда не делись.
К тому же самим европейцам не территории ЕС не нужна война......Научитесь уже думать .....
ифогенная дипломатия.
Снова и снова натыкаюсь на кремлевских троллей. Как только речь о европейцах - сразу набегают толпы или пригожинцев или полезных Кремлю местных идиотов.
увы, их немало
Нефть с одной враждебной страны в другую. С кацапии у Венгрию.
Мельник лжёт. Набивает себе цену. Никакого импорта со страны-бензоколонки не увеличивалось. Бензоколонка ничего не в состоянии производить.
Просто увеличилась цена на газ и нефть, вот и та же Германия больше заплатила России.
Нужно быть объективным, а не извергать вонь как это многократно делает и делал Мельник, Арестович и другие.....
Зачем он это делает, можно узнать?
такое указание от Зеленского? или от кого?
в количественном выражении импорт из РФ снизился, увеличился в денежном чисто за счет резкого скачка цен на нефть и газ.
Именно от Германии в первую очередь зависит, будем мы в ЕС или нет.
И Мельник делает все от него зависящее, чтобы ответ был - НЕТ.
Не случайно с ним уже с начала войны не встречался НИКТО из официальных лиц Германии.
давайте, зеленые, жгите дальше.. Не все еще просрали. может нам еще безвиз отменят.
Все проблемы Украины по вине ее же жителей, которые выбирали 30 лет идиотов, воров и пророссийские силы. Посмотрите на прибалтов или поляков, почему у них не так все плохо, почему они давно в НАТО и в ЕС, хоть в 1991 году стартовые позиции у них были на много хуже (я еще помню как поляки в Украину ездили подрабатывать). Да что там говорить, вплоть до 2014 абсолютное большинство было против НАТО, а когда в 2006 Ющенко вещал про необходимость создания ОТРК (это такие как Искандер), то с него все смеялись - типа "чокнутый нацик-идиот, с кем воевать собрался, с нашими братьями что ли?". Порошенко после 2014 восстановил армию и опять народ решил что нафиг надо тянуть бремя армии, надо просто перестать стрелять и т.п. бред, и выбрал идиота не сделавшего для армии за 3 года вообще ничего, за то успешно закопал в землю 100-ни F-16. Фактически 24-го врага встретили ВСУ воссозданные Порошенко и сохранившиеся за 3 года вопреки Зеленскому. Последний конечно не предатель, но доверчивый и недальновидный идиот!
Короче, прежде чем обвинять весь мир, который живет вообще-то своей жизнью, стоит сначала в зеркало посмотреть!
у самих рыло в пушку, а на немцев валим?
зачем? чтобы нас в ЕС не взяли?
а, ну тогда - да. Продолжайте в том же духе.
не удивил. От пригожинского троля что еще ожидать.
Да уж... Хер Шольц и Ко стараются. И работают, не покладая рук.