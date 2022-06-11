Повідомлено про підозру колаборанту, який влаштовував антиукраїнські мітинги на Херсонщині, - Нацполіція
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Поліція повідомила про підозру чоловіку, який організував проведення мітингу з публічним використанням символіки комуністичного тоталітарного режиму та здійснював антиукраїнські заклики на Херсонщині.
Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчі встановили, що зловмисник організував проведення мітингу з публічним використанням символіки комуністичного тоталітарного режиму та здійснював антиукраїнські заклики.
Крім того, фігурант брав участь у піднятті прапору із комуністичною символікою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину заочно.
"Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - додали в поліції.
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