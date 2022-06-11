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Нацполіція (13914) Херсонщина (4216) колабораціонізм (938)

Повідомлено про підозру колаборанту, який влаштовував антиукраїнські мітинги на Херсонщині, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція

Поліція повідомила про підозру чоловіку, який організував проведення мітингу з публічним використанням символіки комуністичного тоталітарного режиму та здійснював антиукраїнські заклики на Херсонщині.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі встановили, що зловмисник організував проведення мітингу з публічним використанням символіки комуністичного тоталітарного режиму та здійснював антиукраїнські заклики.

Крім того, фігурант брав участь у піднятті прапору із комуністичною символікою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину заочно.

"Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - додали в поліції.

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Автор: Наталя Джума
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Зараз дуже хочеться прочитати новину про тюремний строк для тих колаборантів, які наказали розмінувати Чонгар
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11.06.2022 16:47 Відповісти
Тобто я вірно розумію - Наумова затримали за контрабанду. Він не був у міжнародному розшуку? Українська влада не оголосила в розшук людину, яка займала другу посаду в СБУ після Баканова і зникла з території України перед початком вторгнення. Який масив секретної інформації вивіз?
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11.06.2022 16:50 Відповісти
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11.06.2022 16:51 Відповісти
*****. ******* уже эти коллаборанты. В Харькове таких то же *****. На работе. Дома. И наглые такие. Без ********* и посадок не обойтись. И в этом вопросе власть явно не делает всего , что нужно.
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11.06.2022 16:56 Відповісти
Теж стяги комуняцькі тягають з собою ?
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11.06.2022 23:20 Відповісти
Давати довічно з конфіскацією
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11.06.2022 17:51 Відповісти
Пять лет за сотрудничество с массовым убийцей ! Вы серьёзно !
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11.06.2022 21:19 Відповісти
Ця істота вже скоріш за все втікла. Воєний стан, які попередження, заарештовувати одразу.
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11.06.2022 23:21 Відповісти
 
 