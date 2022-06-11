"Фільтраційна зона та вечеря в стилі бомбосховища": КШЕ Милованова готує у США благодійний захід із "атмосферою війни в Україні"

Благодійний фонд Київської школи економіки анонсував вечерю у Нью-Йорку, обіцяючи гостям "атмосферу війни в Україні".

Це викликало неоднозначні думки в мережі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що захід відбудеться 25 червня о 18:30 в Нью-Йорку в Гарвардському клубі.

"Буде фільтраційна зона, вечеря в стилі бомбосховища та занурення в досвід війни та воєнних злочинів", - розповів Милованов.

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Зокрема, меню складатиметься з черствого хліба, солі, очищеної води та супу з банки. Онлайн на захід мали завітати перша леді Олена Зеленська та посол України в США Оксана Маркарова.

Організатори пообіцяли, що всі гроші з вечері підуть на відновлення медзакладів та шкіл в околицях Києва. За словами Милованова, дизайн події робить артагенція, "професійні люди, які є спеціалістами в створенні досвіду травматичних і трагічних подій".

В мережі розкритикували цю ідею. Зокрема журналіст-розслідувач Данило Мокрик сказав: "Це не надає іноземцям досвід війни. Але це точно знецінює страждання українців. Це – як квест-кімната "Аушвіц", парк атракціонів "Голокост" або тематичний ресторан "Вечеря у Сребреніці". За цим стоять страждання мільйонів людей, це – не тема для хардкор-паті".

За словами гендиректора ВДНГ, такий формат знецінює біль українців, які пережили та переживають цей страшний досвід.

Письменниця та адвокатка Лариса Денисенко, яка зараз працює зокрема з потерпілими від сексуального насилля внаслідок дій окупантів, називає "дійство" неетичним.

"А в меню буде "стейк а-ля Буча"? А напої будуть у порціях "Маріупольський ковток"?", – пише Андрій Андрушків із "Центру спільних дій".

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Водночас Милованов зазначив: "Можливо, це в Україні не розуміють стандарти і культури Нью-Йорку? Може таке бути?".

Команда Милованова не відмовилася від проведення вечері. Натомість запросила на дискусію наступного тижня, врахувавши критику ексміністра культури Володимира Бородянського. За словами Милованова, він приватно зауважив, що підхід до благодійної вечері може бути контраверсійним і навіть неетичним.

"Наша команда з ним не погодилась, але прислуховується до думки. Ми вирішили це обговорити на окремій події – що є етичним, а що ні на благодійних подіях під час війни. ... Варто надавати іноземцям досвід війни для того, щоб вони зрозуміли нас. Це можна робити етично. Як саме – обговоримо на події", - пояснив він.

Також він анонсував: якщо ньюйоркська подія вийде гарно, таку ж проведуть в інших містах світу. Почнуть із Лондона та Берліна.

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