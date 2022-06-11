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"Фільтраційна зона та вечеря в стилі бомбосховища": КШЕ Милованова готує у США благодійний захід із "атмосферою війни в Україні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

милованов

Благодійний фонд Київської школи економіки анонсував вечерю у Нью-Йорку, обіцяючи гостям "атмосферу війни в Україні".

Це викликало неоднозначні думки в мережі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що захід відбудеться 25 червня о 18:30 в Нью-Йорку в Гарвардському клубі.

"Буде фільтраційна зона, вечеря в стилі бомбосховища та занурення в досвід війни та воєнних злочинів", - розповів Милованов.

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Зокрема, меню складатиметься з черствого хліба, солі, очищеної води та супу з банки. Онлайн на захід мали завітати перша леді Олена Зеленська та посол України в США Оксана Маркарова.

Організатори пообіцяли, що всі гроші з вечері підуть на відновлення медзакладів та шкіл в околицях Києва. За словами Милованова, дизайн події робить артагенція, "професійні люди, які є спеціалістами в створенні досвіду травматичних і трагічних подій".

В мережі розкритикували цю ідею. Зокрема журналіст-розслідувач Данило Мокрик сказав: "Це не надає іноземцям досвід війни. Але це точно знецінює страждання українців. Це – як квест-кімната "Аушвіц", парк атракціонів "Голокост" або тематичний ресторан "Вечеря у Сребреніці". За цим стоять страждання мільйонів людей, це – не тема для хардкор-паті".

За словами гендиректора ВДНГ, такий формат знецінює біль українців, які пережили та переживають цей страшний досвід.

Письменниця та адвокатка Лариса Денисенко, яка зараз працює зокрема з потерпілими від сексуального насилля внаслідок дій окупантів, називає "дійство" неетичним.

"А в меню буде "стейк а-ля Буча"? А напої будуть у порціях "Маріупольський ковток"?", – пише Андрій Андрушків із "Центру спільних дій".

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 Водночас Милованов зазначив: "Можливо, це в Україні не розуміють стандарти і культури Нью-Йорку? Може таке бути?".

Команда Милованова не відмовилася від проведення вечері. Натомість запросила на дискусію наступного тижня, врахувавши критику ексміністра культури Володимира Бородянського. За словами Милованова, він приватно зауважив, що підхід до благодійної вечері може бути контраверсійним і навіть неетичним.

"Наша команда з ним не погодилась, але прислуховується до думки. Ми вирішили це обговорити на окремій події – що є етичним, а що ні на благодійних подіях під час війни. ... Варто надавати іноземцям досвід війни для того, щоб вони зрозуміли нас. Це можна робити етично. Як саме – обговоримо на події", - пояснив він.

Також він анонсував: якщо ньюйоркська подія вийде гарно, таку ж проведуть в інших містах світу. Почнуть із Лондона та Берліна.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
На фронт бы этих гавно-креативщиков, пусть там под Попасной покреативят. ДЛБы
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11.06.2022 16:57
+48
это кем надо быть, чтобы привести во власть этих пи...д@нутых идиотов.
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11.06.2022 16:58
+37
Їпануте створіння!!!
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11.06.2022 16:58
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На фронт бы этих гавно-креативщиков, пусть там под Попасной покреативят. ДЛБы
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11.06.2022 16:57 Відповісти
воно як долбое...ануте, то його нічого не виправить... - вечеринка в стилі "фільтраційної зони й війни", що це за дебілізм? може ще вечеринку-попойку в стилі концлагеря й газ-камер придумає той дибіл?
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11.06.2022 18:22 Відповісти
Їпануте створіння!!!
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11.06.2022 16:58 Відповісти
десь хржановський заіржав
дегенерат косплеїть кацапів бєз оглядкі
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11.06.2022 18:20 Відповісти
У день, коли десятки френдів у фб обговорюють ідею "занурити" потенційних фандрайзерів у Нью-Йорку в українську війну, варто нагадати, що зовсім нещодавно практично вся українська "еліта" - обидва президенти останніх років, міністр культури, мер Києва, найпопулярніший співак, пара місцевих олігархів і ще дуже багато людей по вуха влізли у російський проєкт меморіалізації у Бабиному Яру. Який фінансувався росіянами і має на меті не збереження пам"яті про трагедію євреїв та українців, а звинувачення у колабораціонізмі місцевого населення. Після фільму Лозніци, який теж фінансувала ця антиукраїнська шваль, останні сумніви, що саме це і було метою, розвіялися.
Свого часу ми публікацією концепції Хржановського фактично зірвали бліцкріг диверсії. Але не зупинили - і вона продовжує бути обраною державою Україна як проєкт до реалізації. Русскіє дєньгі не пахнут.
Нагадаю ту статтю. Що чекало українців у випадку реалізації ідей росіянина Хржановського - https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/04/27/157398/
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11.06.2022 18:43 Відповісти
это кем надо быть, чтобы привести во власть этих пи...д@нутых идиотов.
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11.06.2022 16:58 Відповісти
Любителем Гордона та "Права на владу" з Наталію Мосійчук.
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11.06.2022 17:01 Відповісти
Треба бути хохлами, малоросами, і взагалі, відбитими на голову істотами. Сто разів мав рацію Ющенко, коли цитував Гарібальді: "Маємо державу, тепер треба створити націю." Але чого варті знання, якщо вони не стали переконаннями?! Ющенко щось знав, та не знав, що це треба робити невідкладно і системно. Ну, що ж, народження - це біль і кров. Особливо народження нації.
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11.06.2022 17:06 Відповісти
Ти що, володієш якимось потаємним знанням? Чи регигіон твого проживання генетично особливий?
Нічим не кращий за тих що при владі, вони також думають шо всі дурні, а вони розумні.
З таким громадянином як ти, народження нації не може бути без болі
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11.06.2022 17:35 Відповісти
ПНХ!
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11.06.2022 17:38 Відповісти
Це також цитата Ющенка В. ?
Власних нормальних думок обмаль?
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11.06.2022 17:42 Відповісти
ющер-зрадник і підар*
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11.06.2022 18:03 Відповісти
***@нийдебіл
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11.06.2022 16:59 Відповісти
Мало того, що він (як сам визнавав) дебіл, так на додачу ще й виродок!
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11.06.2022 17:01 Відповісти
Зеленая команда устраивает пляски на костях? На западе и так ужасаются от зверств рабссиян, а вы это как достижение зеленой власти собираетесь представлять? Почему, например, не инсталляция условий, в которых находились наши защитники в ДАПЕ и в Азовстали?
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11.06.2022 17:02 Відповісти
Які вони *******.
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11.06.2022 17:03 Відповісти
Змагаються з венедіктовою і дбр-щиками в частині цинізму та стьобу з трагедії України, курвячі душі?! Та й грошенят підзароблять... Уроди, кінчені покидьки!!!
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11.06.2022 17:03 Відповісти
Соглашусь с Беней...
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11.06.2022 17:03 Відповісти
ДЕБІЛ МОЖЕ ПРЕЗЕНТУВАТИ ТІЛЬКИ В ДЕБІЛЬНОМУ СТИЛІ
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11.06.2022 17:05 Відповісти
Мілованов теж у Кварталі сценаристом ошивався?, 😲 чи радше клоуном у таємних сценаристів? До речі, це пахне блюзнірством і насмішкою над тими, хто це пережив. Уявімо собі, що у Європі все ще триває війна і діють концтабори, а якицсь недолугий єврей влаштовує в США перформенс, де "вечеря у стилі табірної баланди і душ у стилі газової камери". У цих зубожілих духовно таки справді порожні душі.
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11.06.2022 17:05 Відповісти
Оця гидота представляє народ України.
Мерзотники.
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11.06.2022 17:05 Відповісти
Таки представляє, але не весь народ, а 73 його відсотки.
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11.06.2022 17:32 Відповісти
ДЄБІЛ
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11.06.2022 17:05 Відповісти
Просто треш....не хочу ворогам на мельницю лити,але в здорову голову таке прийти не може
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11.06.2022 17:05 Відповісти
Як вони вже втомили, ці зелені скоти!
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11.06.2022 17:07 Відповісти
Как там говаривал Игорь Валерьевич - "дебил", кратко, со вкусом, и знанием ПОЦиента. А Ермак кого там представлять будет, темные силы зла, что ли. Все таки первое верно, теория Ламброзо верна изначально.
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11.06.2022 17:08 Відповісти
йохане шапіто
як вся зелена шобла
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11.06.2022 17:08 Відповісти
Є яйця у наших воїнів?! Пора вже відстрілювати цих дебілів.
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11.06.2022 17:09 Відповісти
А першу блєді на цій вечірці будуть гвалтувати десять бурятів наприклад. Жена найвеличнішого повинна на своєму прикладі все показати, а то вийде закордон поїхала і не привезла нічого. Вона що гастролер? Хоч тріпер але привезти повинна, так сказав сам наполен черчіль коломойшович.
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11.06.2022 17:09 Відповісти
от дибіл конч...ний
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11.06.2022 17:10 Відповісти
Це ще раз доводить-один "нарцис",з усіма його вадами,безумовно цінніше стада "ослів"!
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11.06.2022 17:10 Відповісти
Зелень совсем берега потеряла.
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11.06.2022 17:11 Відповісти
кого вы плять навыбирали! ЗеБилы херовы!
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11.06.2022 17:13 Відповісти
Всі, хто має хоч якийсь стосунок до Зєлі і слуг - ******* на голову.
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11.06.2022 17:16 Відповісти
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·
6h

Байден: Зеленський не хотів чути про вторгнення. Нікіфоров: Зеленський просив у Байдена попередні санкції, але той не хотів чути. Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.
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11.06.2022 17:16 Відповісти
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11.06.2022 17:18 Відповісти
ну хуже ж нє будєт...
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11.06.2022 17:17 Відповісти
Даже нет слов. Недоумки-самое малое что может характеризовать мудака Милованова и "режисеров" этой похабной вульгарщины, превращающий страдания в дебил- шоу! Трупы туда притащите в полиэтиленовых мешках, для "полноты ощущений"!
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11.06.2022 17:18 Відповісти
А ми ще звинувачуємо захід у поганій підтримці нашої країни. Подивившись на пики представників влади України, а ще краще послухати, що вони говорять, я дивуюсь, що з нами взагалі про щось говорять.
P.S. Хтось ще хоче сказати, що не на на часi?
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11.06.2022 17:18 Відповісти
Подождите, а как же обещанные шашлычки на майские?
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11.06.2022 17:20 Відповісти
Євреї влаштовують тематичну вечірку "Аушвіц" в США. Ви можете собі таке уявити, я ні. А Мілованов влаштує вечірку "Фільтраційна зона та вечеря в стилі бомбосховища". В когось ще є сумніви, що він наглухо ****утий.
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11.06.2022 17:21 Відповісти
Вони не йо@нуті! Вони - вороги! З таким витонченим цинізмом бити по іміджу України в розпал важкої кровопролитної війни можуть лише конкретні вороги!
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11.06.2022 17:30 Відповісти
Цікаво, совісті в нього від народження не було, чи її бабло ампутувало? 🤔
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11.06.2022 17:36 Відповісти
Ну диб...л!що ще можна сказати на зеленого упиря!
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11.06.2022 17:22 Відповісти
Дебил, блеать...
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11.06.2022 17:26 Відповісти
ёпвашумать...
все! нет слов для этого гнидского цинизма-дебилизма... и примитивизма с равнодушием...
ему никто не может подсказать...а лучше вбить в голову!!! что на нашем горе, крови и тысячах смертей... само шоу как и шоумены будут выглядеть припи*денными (извините)
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11.06.2022 17:35 Відповісти
Він же сам визнав, коли керував міністерством, що він дебіл. Але очевидно навіть під час війни вони ніяк не можуть вийти з шоу...
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11.06.2022 17:36 Відповісти
Точно, его бородатая бабушка дебилом назвала , а он радостно подтвердил, как собака выполняющая команду хозяина.
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11.06.2022 18:10 Відповісти
Яке воно кончене...
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11.06.2022 17:39 Відповісти
А чому ви всі дивуєтеся? Хіба він щось на своїй шкурі пережив, наприклад групове згвалтування рашистами ? А ви не помічаєте, що в нас повно таких милованових, для яких немає війни? Походу верхи зовсім відірвалися від реальності.... Може пора вже для всієї центральної влади провести релокацію з Києва наприклад в Харків чи Херсон чи Запоріжжя!
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11.06.2022 17:42 Відповісти
У Херсон не можна - бо відразу оголосять ХНР і попросять Росію приєднать до себе
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11.06.2022 19:19 Відповісти
То, что Милованов -- кретин, я поняла, когда от заявил, что эпидемия ковида никак не скажется на туристической отрасли.
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11.06.2022 17:54 Відповісти
и вся посольская рать, так подкатывает відвечерять, каждый на своём бентли, .....
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11.06.2022 17:55 Відповісти
Как можно пиариться и "юморить" о трагических событиях? Просто шайка умственно неполноценных : Милованов, Безуглая, Третьякова , Арахамия. Имя им легион.
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11.06.2022 18:08 Відповісти
а это уже танцы на костях или еще нет?
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11.06.2022 18:17 Відповісти
Що від Бені не віднімеш, це вміння одним словом охарактеризувати чиновника.
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11.06.2022 18:23 Відповісти
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11.06.2022 18:41 Відповісти
Крикуху і еропку не забули ще?
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11.06.2022 18:42 Відповісти
Не дружив Тімоха з милом, в результаті став дебілом.Яка ж паскудна вся ця зелень!
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11.06.2022 18:52 Відповісти
Совсем 3,14зданулись? Вам еще в Нью-Йорке в морду не плевали?
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11.06.2022 18:54 Відповісти
а чего в Нью-Йорке ??? мож порепетировать в Буче, Бородянке, Гостомеле....
тварь тупорылая !!!
спасибо, навыбирали ушлепков без мозгов, совести и сострадания !!!
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11.06.2022 19:05 Відповісти
Як ці бл... манагери - єкономісти задовбали. Курва сами тупи як валянки...ні разу не працювали на підприємстві, а тут таке цабе креативне... тьфу, аж противно що воно тіпа українець. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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11.06.2022 19:05 Відповісти
Постановки, відосики та скетчі - усе в стилі зелених. Театр, і люди в нім... бидло.
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11.06.2022 20:01 Відповісти
може там і щось атмосферно «прилетить»?
якийсь фугасік чи 155 калібр

ну щоб все було автентично,
і може комусь атмосферно ногу відірве
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11.06.2022 20:17 Відповісти
Одне мені в ньому сподобалось, коли був самокритичним : Я дебіл!
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11.06.2022 20:19 Відповісти
Главно шоб не Порошенко барыга,а с клоуном заживём не так ли Украинцы.😢
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11.06.2022 20:41 Відповісти
Чи може я щось наплутав?
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11.06.2022 20:42 Відповісти
давайте поиграем в войнушку в Украине !

так это совсем не страшно!
автоматы, танки и ракеты ведь игрушечные

ИДИОТ !
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11.06.2022 21:05 Відповісти
это оскорбление людей, которые прошли ужасы бомбардировок и фильтрационных лагерей

только полный кретин может устроить вечеринку "Освенцим"
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11.06.2022 21:07 Відповісти
Оте все зе то збіговисько наркоманів, збоченців і просто придурків. Зате не порох, так? Бидломаса ви з г+г в бошках ваших гівняних!
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11.06.2022 21:08 Відповісти
"Милованов зазначив: "Можливо, це в Україні не розуміють стандарти і культури Нью-Йорку? Може таке бути?". - може таке бути шо Мілованов дебіл!
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11.06.2022 21:19 Відповісти
Тупа курва! Поїдь в Херсон, там все вже готово для такого паті.
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11.06.2022 23:34 Відповісти
Херсон сам может приехать в Киев и поймать Милованова - мало не будет. Выпросил.
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12.06.2022 03:03 Відповісти
С-ка.... Это не идиотизм а цинизм....
Хочешь атмосферу? Могу посоветовать хороший вариант ресторан в Николаеве....
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12.06.2022 01:12 Відповісти
А почему же первая леди - виртуально ? Она будет смотреть с ухмылкой в ноутбук, а американцам - портить свои зубы, хрустя засохшим хлебом ? И запивать очищенной водой ? И на это они должны повалить толпой ?
Это саботаж и хабадский цинизм в высшей степени.
Миловановым должен заняться военный трибунал.
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12.06.2022 02:59 Відповісти
Назовите и артагенство - откуда такая скромность ?
Страна должна знать своих лучших "креативщиков".
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12.06.2022 03:01 Відповісти
Це якесь неподобство!Милованова і всіх бажаючих зануритися в атмосферу війни негайно реально занурити у бойові дії на фронті.
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12.06.2022 09:58 Відповісти
самопроголошений дебіл обявився
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13.06.2022 10:37 Відповісти
 
 