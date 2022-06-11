"Фільтраційна зона та вечеря в стилі бомбосховища": КШЕ Милованова готує у США благодійний захід із "атмосферою війни в Україні"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Благодійний фонд Київської школи економіки анонсував вечерю у Нью-Йорку, обіцяючи гостям "атмосферу війни в Україні".
Це викликало неоднозначні думки в мережі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що захід відбудеться 25 червня о 18:30 в Нью-Йорку в Гарвардському клубі.
"Буде фільтраційна зона, вечеря в стилі бомбосховища та занурення в досвід війни та воєнних злочинів", - розповів Милованов.
Зокрема, меню складатиметься з черствого хліба, солі, очищеної води та супу з банки. Онлайн на захід мали завітати перша леді Олена Зеленська та посол України в США Оксана Маркарова.
Організатори пообіцяли, що всі гроші з вечері підуть на відновлення медзакладів та шкіл в околицях Києва. За словами Милованова, дизайн події робить артагенція, "професійні люди, які є спеціалістами в створенні досвіду травматичних і трагічних подій".
В мережі розкритикували цю ідею. Зокрема журналіст-розслідувач Данило Мокрик сказав: "Це не надає іноземцям досвід війни. Але це точно знецінює страждання українців. Це – як квест-кімната "Аушвіц", парк атракціонів "Голокост" або тематичний ресторан "Вечеря у Сребреніці". За цим стоять страждання мільйонів людей, це – не тема для хардкор-паті".
За словами гендиректора ВДНГ, такий формат знецінює біль українців, які пережили та переживають цей страшний досвід.
Письменниця та адвокатка Лариса Денисенко, яка зараз працює зокрема з потерпілими від сексуального насилля внаслідок дій окупантів, називає "дійство" неетичним.
"А в меню буде "стейк а-ля Буча"? А напої будуть у порціях "Маріупольський ковток"?", – пише Андрій Андрушків із "Центру спільних дій".
Водночас Милованов зазначив: "Можливо, це в Україні не розуміють стандарти і культури Нью-Йорку? Може таке бути?".
Команда Милованова не відмовилася від проведення вечері. Натомість запросила на дискусію наступного тижня, врахувавши критику ексміністра культури Володимира Бородянського. За словами Милованова, він приватно зауважив, що підхід до благодійної вечері може бути контраверсійним і навіть неетичним.
"Наша команда з ним не погодилась, але прислуховується до думки. Ми вирішили це обговорити на окремій події – що є етичним, а що ні на благодійних подіях під час війни. ... Варто надавати іноземцям досвід війни для того, щоб вони зрозуміли нас. Це можна робити етично. Як саме – обговоримо на події", - пояснив він.
Також він анонсував: якщо ньюйоркська подія вийде гарно, таку ж проведуть в інших містах світу. Почнуть із Лондона та Берліна.
Будь ласка, зачекайте...
дегенерат косплеїть кацапів бєз оглядкі
Свого часу ми публікацією концепції Хржановського фактично зірвали бліцкріг диверсії. Але не зупинили - і вона продовжує бути обраною державою Україна як проєкт до реалізації. Русскіє дєньгі не пахнут.
Нагадаю ту статтю. Що чекало українців у випадку реалізації ідей росіянина Хржановського - https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/04/27/157398/
Нічим не кращий за тих що при владі, вони також думають шо всі дурні, а вони розумні.
З таким громадянином як ти, народження нації не може бути без болі
Власних нормальних думок обмаль?
Мерзотники.
як вся зелена шобла
@jozefkneht1
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6h
Байден: Зеленський не хотів чути про вторгнення. Нікіфоров: Зеленський просив у Байдена попередні санкції, але той не хотів чути. Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.
P.S. Хтось ще хоче сказати, що не на на часi?
все! нет слов для этого гнидского цинизма-дебилизма... и примитивизма с равнодушием...
ему никто не может подсказать...а лучше вбить в голову!!! что на нашем горе, крови и тысячах смертей... само шоу как и шоумены будут выглядеть припи*денными (извините)
тварь тупорылая !!!
спасибо, навыбирали ушлепков без мозгов, совести и сострадания !!!
якийсь фугасік чи 155 калібр
ну щоб все було автентично,
і може комусь атмосферно ногу відірве
так это совсем не страшно!
автоматы, танки и ракеты ведь игрушечные
ИДИОТ !
только полный кретин может устроить вечеринку "Освенцим"
Хочешь атмосферу? Могу посоветовать хороший вариант ресторан в Николаеве....
Это саботаж и хабадский цинизм в высшей степени.
Миловановым должен заняться военный трибунал.
Страна должна знать своих лучших "креативщиков".