Завершення роботи з надання оцінки щодо заявки України на вступ до ЄС очікується до кінця наступного тижня, - фон дер Ляєн
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна досягла хороших результатів у проведенні реформ, які необхідно посилити.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом Зеленським.
"Україна зараз у війні і ви зараз зосереджує всі свої зусилля, і вся наша підтримка йде на те, щоб подолати цю страшну війну. І ми за допомогою відбудови хочемо подивитися, як ми будемо рухатися далі у майбутньому. Наприклад, ви багато зробили для забезпечення верховенства права. Необхідно також іще додатково посилити законодавство, яке стосується боротьби з корупцією", - наголосила президент Єврокомісії.
За словами фон дер Ляєн, Україна досягла хороших результатів, які необхідно посилити.
"Зараз ЄК "готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів Європейського Союзу. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я вам у квітні пообіцяла, дорогий Володимире, що ми будемо працювати над цим невтомно. І наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня. Напрямок руху відомий, це дуже заслужений напрямок. І на цьому шляху ми дуже високо цінуємо ті зусилля, які докладаються Україною, і ту рішучість, з якою Україна рухається. І люди довели свою мотивацію, і свою рішучу налаштованість", - сказала вона.
Фон дер Ляєн висловила упевненість, що разом вдасться подолати "цю страшну звірячу війну".
"Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо Україну", - підсумувала президент ЄК.
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Не оприлюднив, бо повну ***** там понаписував?
Кто придумывае такие имена❓
Она за Украину в ес! Может и продавит решение👍
А вот такие страны как Франция, Германия- это циничные мерзкие мрази.
Вспомните старуху Меркель, как она пресмыкалась перед Путиным как рабыня Изаура)
Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.
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Отже, проблема не у європецях, проблема у бородатому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення