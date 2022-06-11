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війна (56124) Єврокомісія (939) Зеленський (17381) членство в ЄС (925) Євросоюз (6989) фон дер Ляєн Урсула (516)

Завершення роботи з надання оцінки щодо заявки України на вступ до ЄС очікується до кінця наступного тижня, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

фон,дер,ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна досягла хороших результатів у проведенні реформ, які необхідно посилити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом Зеленським.

"Україна зараз у війні і ви зараз зосереджує всі свої зусилля, і вся наша підтримка йде на те, щоб подолати цю страшну війну. І ми за допомогою відбудови хочемо подивитися, як ми будемо рухатися далі у майбутньому. Наприклад, ви багато зробили для забезпечення верховенства права. Необхідно також іще додатково посилити законодавство, яке стосується боротьби з корупцією", - наголосила президент Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, Україна досягла хороших результатів, які необхідно посилити.

"Зараз ЄК "готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів Європейського Союзу. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я вам у квітні пообіцяла, дорогий Володимире, що ми будемо працювати над цим невтомно. І наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня. Напрямок руху відомий, це дуже заслужений напрямок. І на цьому шляху ми дуже високо цінуємо ті зусилля, які докладаються Україною, і ту рішучість, з якою Україна рухається. І люди довели свою мотивацію, і свою рішучу налаштованість", - сказала вона.

Фон дер Ляєн висловила упевненість, що разом вдасться подолати "цю страшну звірячу війну".

"Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо Україну", - підсумувала президент ЄК.

Читайте: Фон дер Ляєн прибула до Києва: Із Зеленським підіб'ють підсумки спільної роботи. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
С предателями работающими открыто на рф вроде бакланова и Зе, и топ коррупционерами типа коломойши, ермака, шефира, татарова и юзика, даже статус кандидата в отдаленной перспективе не светит. Даже Байден вчера косвенно ввсказался насчет того как зе-власть клала болт вж целый год на подготовку к обороне и занималась распилом бюджета на дорогах. В Европе это также понимают.
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11.06.2022 17:46
+5
Цікаво,скількі років поспіль Україна намогається вішати локшину євроатлантичній спільноті,про демократизацію,нищивну боротьбу з корупцією!! Рік за роком бреше і чекає на щось позитивне!!))
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11.06.2022 17:46
+5
Цікаво,а скількі Нептунів,Громів,Вільх та т.п., зробила Україна,за останні 3 роки??)))
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11.06.2022 17:58
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11.06.2022 17:40 Відповісти
Цікаво,а скількі Нептунів,Громів,Вільх та т.п., зробила Україна,за останні 3 роки??)))
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11.06.2022 17:58 Відповісти
Зеленський обіцяв оприлюднити свої відповіді!!!
Не оприлюднив, бо повну ***** там понаписував?
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11.06.2022 17:43 Відповісти
Какие-то лошары думают, что нас возьмут в евросоюз? Бедные лошары)
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11.06.2022 17:43 Відповісти
Урсула фон дер Ляєн❗
Кто придумывае такие имена

Она за Украину в ес! Может и продавит решение👍
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11.06.2022 17:49 Відповісти
Ця гарна пані за Україну,а ось за кого зелена пліснява??))
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11.06.2022 17:51 Відповісти
Саме вона після відвідин Бучі сказала "Тепер я розумію, чому Ви називаєте їх Орками"!
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11.06.2022 17:54 Відповісти
Цікаво,скількі років поспіль Україна намогається вішати локшину євроатлантичній спільноті,про демократизацію,нищивну боротьбу з корупцією!! Рік за роком бреше і чекає на щось позитивне!!))
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11.06.2022 17:46 Відповісти
С предателями работающими открыто на рф вроде бакланова и Зе, и топ коррупционерами типа коломойши, ермака, шефира, татарова и юзика, даже статус кандидата в отдаленной перспективе не светит. Даже Байден вчера косвенно ввсказался насчет того как зе-власть клала болт вж целый год на подготовку к обороне и занималась распилом бюджета на дорогах. В Европе это также понимают.
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11.06.2022 17:46 Відповісти
Украина остаётся, а власть меняется❗
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11.06.2022 17:51 Відповісти
Ось коли зміниться,тоді будуть робити подивитися!!!
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11.06.2022 17:53 Відповісти
Адекватна відповідь на брехню що? Цілком вірно-ігнорування і посилання за відомим напрямком!!))
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11.06.2022 17:49 Відповісти
На западе были уверены, что Россия быстро захватит Украину и потому чисто символично прислали нам чуток оружия за неделю перед вторжением. Но украинцы оказались воинами и Сша решили нас поддерживать серьезно. Плюс наши хорошие союзники, это Великобритания, Польша, Канада. Ну и еще ряд стран.
А вот такие страны как Франция, Германия- это циничные мерзкие мрази.
Вспомните старуху Меркель, как она пресмыкалась перед Путиным как рабыня Изаура)
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11.06.2022 17:53 Відповісти
А чому європеці мають страждати, якщо бидлонасєлєніє в Україні обрало клоуна керувати країною?!!
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11.06.2022 17:59 Відповісти
Я так понимаю,зебил хочет сказать, что Франция и Германия в асфальт оборонку Украины 3 года укатывала? Неплохо так ты *********** оправдываешь, получается у него ноль ответственности на должности?
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11.06.2022 18:13 Відповісти
Германия, это сугубо толерантная, барыжная и вырождающаяся нация. Когда-то они были воинами с большой буквы, а сейчас дешевые барыги.
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11.06.2022 17:54 Відповісти
Их сломали морально после разгрома во второй мировой💥❗
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11.06.2022 17:59 Відповісти
Німецька влада завжди думає про добробут власного населення. А українське населення три роки тому обрало шлях злиднів
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11.06.2022 18:01 Відповісти
А зелена пліснява дбає лише про населення 95 кв.!!!))
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11.06.2022 18:28 Відповісти
Как оказалось у них даже армии нет. Когда хотели помочь Украине какими-то "крутыми" пушками, выяснилось что у них нет к ним снарядов.
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12.06.2022 06:55 Відповісти
Раніше джерела "ЄП" повідомляли, що мета візиту фон дер Ляєн - пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

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Отже, проблема не у європецях, проблема у бородатому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення
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11.06.2022 17:57 Відповісти
Влучно☝
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11.06.2022 18:00 Відповісти
Угрожай Зеленскому и его зе команде санкциями конфискациями за коррупцию хватить с ними нянчится, Урсула фон дер Ляен
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11.06.2022 18:08 Відповісти
 
 