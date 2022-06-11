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Трактор МНС РФ підірвався на міні в Маріуполі, загинули двоє російських рятувальників та військовий, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,маріуполь

В окупованому Маріуполі підірвався на міні трактор МНС Росії. Загинули три особи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз на території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МЧС росії. Два працівника мчс окупантів та один російський військовий загинули на місці.

Новина, яку сумною назвати важко. Відплата невідворотня", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Велика Росія" краде вцілілі тролейбуси в Маріуполі, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Призраки защитников Мариуполя продолжают отправлять кацапов в преисподнюю.
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11.06.2022 17:48
+36
Какие молодцы!
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11.06.2022 17:45
+29
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11.06.2022 17:59
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Какие молодцы!
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11.06.2022 17:45 Відповісти
Гут, гут... дуже файно!
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11.06.2022 18:14 Відповісти
Призраки защитников Мариуполя продолжают отправлять кацапов в преисподнюю.
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11.06.2022 17:48 Відповісти
Нех#й шастать
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11.06.2022 17:49 Відповісти
зато они теперь побывают у кобзона на концерте и с жириком свидятся...может скоро и кабаев к ним присоединится
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11.06.2022 18:00 Відповісти
Ну, не чокаясь ! Здоровья и счастья в личной жизни командированным..
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11.06.2022 17:50 Відповісти
есс!
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11.06.2022 17:53 Відповісти
О, есть повод выпить))
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11.06.2022 17:57 Відповісти
після підриву на міні, трактор парашників став міні-трактором, а троє бурятських трактористів міні-бурятами )
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11.06.2022 17:58 Відповісти
Яка сумна новина)))))
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11.06.2022 17:58 Відповісти
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11.06.2022 17:59 Відповісти
кльовий мульт
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11.06.2022 18:16 Відповісти
яка гарна новина, хай здохнуть усі окупанти
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11.06.2022 18:00 Відповісти
сидели бы дома водку жрали ...... теперь сидите у кобзона на концерте
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11.06.2022 18:01 Відповісти
... трезвые, как дураки.
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11.06.2022 18:06 Відповісти
Расєйські рятувальники )) Смішно
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11.06.2022 18:02 Відповісти
Відбули на концерт Кабзона!
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11.06.2022 18:02 Відповісти
Бумеранг він такий
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11.06.2022 18:02 Відповісти
Карма.
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11.06.2022 18:17 Відповісти
нехай щастить!
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11.06.2022 18:03 Відповісти
Вот поэтому-то, друзья, не нужно называть оставшихся в Мариуполе жильцов ватой и коллаборантами. Большинство из них это бойцы невидимого фронта. Казалось бы копошится замурзанный бедолага в развалинах, ан нет, ладнает растяжку подпольщик. Или толпятся у гуманитарного штаба неприметные замурзанные маргиналы, чтобы схватить вожделенный паек. Но не останется без внимания цепких глаз скопление рашистских солдат и вражеской техники. Уже вечером будет передано на большую землю количество живой силы, перечислены звания и фамилии офицерского состава, количество и наименование боевой техники. Тычет палкой в ворохе мусора выжившая из ума старуха, ковыляя потом мимо горланящих кадыровцев. Но уже вечером засветятся метки, указывая цель для высокоточных М777...
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11.06.2022 18:06 Відповісти
... даже размахивая русскими флагами, они передают информацию - семафорной азбукой...
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11.06.2022 18:29 Відповісти
Какими "русскими флагами", русский?
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11.06.2022 19:54 Відповісти
Єдине, що не можу зрозуміти, навіщо вони взагалі розчіщають місто та ще й мчс із п*дерації? Вони що впевненні, що Маріуполь тепер повністю їхній і його ніхто не буде звільняти?
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11.06.2022 18:11 Відповісти
Виконавці то одне, а вище керівництво то друге. Але впевнені і ті і інші.
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11.06.2022 18:18 Відповісти
ісчще-3 свинособаки!
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11.06.2022 18:12 Відповісти
А шо так мало
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11.06.2022 18:12 Відповісти
Яке прикре самогубство ))
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11.06.2022 18:14 Відповісти
Да какая разница, взорвались или просто сдохли. Лишь бы были здоровы.
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11.06.2022 18:18 Відповісти
" Потерь нет" - сказал генерал-лейтенант ублюдочных войск Какашенко
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11.06.2022 18:19 Відповісти
Які російські рятувальники? Це ті що прийшли разом с асвабадітелями? Шо за хрень пишите в заголовках?
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11.06.2022 18:22 Відповісти
Їхали кацапи, гуркотив їх трактор...
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11.06.2022 18:27 Відповісти
Нєх**уй ШАСТАТЬ уй**ОБКИ!!!
Well come come to UKRAINE...орки!!!
Вам пі**зда!!!!
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11.06.2022 18:31 Відповісти
В оккупированном Мариуполе подорвался на мине трактор МЧС России. Погибли три человека. Источник: https://censor.net/ru/n3347375
============
С каких пор русские стали людьми?
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11.06.2022 18:44 Відповісти
Трактор МЧС РФ взорвался на мине в Мариуполе, погибли два российских спасателя и военный, - Андрющенко

=================

правильно будет самоликвидировались три оккупанта, три свинособаки.
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11.06.2022 18:47 Відповісти
Трактор жалко! Он же, наверняка, был украден.
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11.06.2022 18:49 Відповісти
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11.06.2022 18:58 Відповісти
нет никаких "российских спасателей и военных"
есть вражеские оккупанты
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11.06.2022 18:58 Відповісти
"рятувальники"
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11.06.2022 19:00 Відповісти
РОСІЙСЬКІ РЯТУВАЛЬНИКИ? У вас з головою все в порядку? Яка гидота тее пише?
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11.06.2022 20:51 Відповісти
Мало
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11.06.2022 22:59 Відповісти
І повністю згідний з коментаторами правте статтю - ніяких російських рятувальників.

Не знаєте як назвати подивіться як пропаганда совка називала такі структури в рейху.
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11.06.2022 23:00 Відповісти
До Кобзона добвосєкі кацапські це туди ⤴️
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11.06.2022 23:17 Відповісти
"Alles gut, Voldemar!!!"(c)
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12.06.2022 00:12 Відповісти
 
 