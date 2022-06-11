6 840 44
Трактор МНС РФ підірвався на міні в Маріуполі, загинули двоє російських рятувальників та військовий, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Маріуполі підірвався на міні трактор МНС Росії. Загинули три особи.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз на території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МЧС росії. Два працівника мчс окупантів та один російський військовий загинули на місці.
Новина, яку сумною назвати важко. Відплата невідворотня", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+37 Мобильный крематорий
показати весь коментар11.06.2022 17:48
+36 Benjie Lucic 01c9ec1b
показати весь коментар11.06.2022 17:45
+29 Player New
показати весь коментар11.06.2022 17:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Well come come to UKRAINE...орки!!!
Вам пі**зда!!!!
============
С каких пор русские стали людьми?
=================
правильно будет самоликвидировались три оккупанта, три свинособаки.
есть вражеские оккупанты
Не знаєте як назвати подивіться як пропаганда совка називала такі структури в рейху.