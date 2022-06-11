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Туреччина очікує відповіді РФ щодо організації зустрічі для обговорення вивезення зерна з України, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чавушоглу

Анкара очікує відповіді з Москви щодо організації можливої зустрічі Туреччини, РФ, України та ООН для обговорення питання з вивезенням зерна з України.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

"Наша позиція була викладена дуже чітко. Ми очікуємо на відповідь російської сторони, як щодо проведення зустрічі, так і інших деталей", - сказав він.

"Ми наголосили на готовності турецької сторони до організації чотиристоронньої зустрічі у форматі ООН-Туреччина-Україна-РФ. Це в результаті є ініціативою ООН", - додав міністр.

Чавушоглу сказав, що під час переговорів на цьому тижні з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим він пояснив, що план ООН щодо транспортування зерна з України морем є найкращим.

Також читайте: РФ та Туреччина обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна, - Лавров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Пусть турки немного подождут. Прямо сейчас Параша получает кизды на правобережье Днепра в Херсонской области. Карту подогнал Антиколорадос, а ему верить можно. Тогда скоро турки смогут поговорить и о вывозе украинского зерна через Херсон и Николаев, а не только через Южный-Одессу-Черноморск.
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11.06.2022 18:18
+18
Турки не будут стрелять по рашистским кораблям, когда они начнут десантную операцию под одессой. Так что нах
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11.06.2022 18:19
+14
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11.06.2022 18:24
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Пусть турки немного подождут. Прямо сейчас Параша получает кизды на правобережье Днепра в Херсонской области. Карту подогнал Антиколорадос, а ему верить можно. Тогда скоро турки смогут поговорить и о вывозе украинского зерна через Херсон и Николаев, а не только через Южный-Одессу-Черноморск.
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11.06.2022 18:18 Відповісти
Там якраз все навпаки, на жаль.
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11.06.2022 19:31 Відповісти
Завтра утром проверим. Сегодня Параша получила там кизды- это факт.
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11.06.2022 22:49 Відповісти
Турки не будут стрелять по рашистским кораблям, когда они начнут десантную операцию под одессой. Так что нах
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11.06.2022 18:19 Відповісти
100%
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11.06.2022 18:26 Відповісти
они просто разведут руками и скажут мы не виноваты, мы хотели как лучше, мы даже осуждает рашу...
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11.06.2022 19:21 Відповісти
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11.06.2022 18:24 Відповісти
якої відповідді ***** вони очікують?
Щоб запустили їх десант в Ізмаїл, Одесу і Миколаїв? Щоб розмінували побережжя?
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11.06.2022 18:19 Відповісти
Україна має всьго 6% зерна у світі. харе істеріть
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11.06.2022 18:19 Відповісти
только штатовские или британские корабли как гарантия и точька !
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11.06.2022 18:27 Відповісти
Ажиотаж страшенный. Прямо когда вывозили с Украины ядерное оружие. Как бы опять с голой жопой не остаться.
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11.06.2022 18:28 Відповісти
турецкое ***** ждет ответа мокшанского *****, как это мило!!!
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11.06.2022 18:33 Відповісти
ты второй ***** послепутина
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11.06.2022 19:11 Відповісти
Слышь хохляцкое *****, завали!
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12.06.2022 01:51 Відповісти
Це п3дць. Дякуємо за байрайктар, але ... як так можна? Ганьба ганебна
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11.06.2022 18:33 Відповісти
Турки уже заїбали з рашистам лобизатись, крім того шо Турція продавала безпілотники Україні вона ніхєра не допомогла, а ось кацапам полегшила життя
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11.06.2022 18:39 Відповісти
турция ни какого отношения к байрактарам не имеет. их делает частная компания.
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11.06.2022 19:03 Відповісти
Ты уверен? Или это твоё лучшее предположение?
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11.06.2022 21:48 Відповісти
Дурак он и в Украине дурак. Эта фирма на чькй территории? А сам Байрактар, кто? Не благодарные вы хохлы
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12.06.2022 01:53 Відповісти
Туреччина очікує відповіді РФ, відповідь України і о о н вже отримали?
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11.06.2022 18:46 Відповісти
***** та усю його ******* не влаштує варіант же підорашка не виграє
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11.06.2022 18:49 Відповісти
а від України вже прийшла відповідь ? чи то таке...
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11.06.2022 19:22 Відповісти
Навіщо? Там дорослі дядьки самі розберуться із нашим зерном без нас.
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11.06.2022 19:57 Відповісти
Договариваются о вывозе ворованного в Украине зерна...
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12.06.2022 02:07 Відповісти
Круто,кацапи з турками вивозити українське зерно з україни......алооооо?м... україна по барабану .
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11.06.2022 20:09 Відповісти
для чого турецький диктатор ,пропонує зустріч України і ООН з рашистським терористом,коли РАБСІЯ НЕ Є ЧЛЕНОМ ООН?Куйло попросив турка.
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11.06.2022 20:21 Відповісти
 
 